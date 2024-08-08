2024年度全国教书育人楷模推选活动启事

为宣传庆祝第四十个教师节，大力弘扬教育家精神，广泛展示新时代人民教师教书育人事迹风采，激励广大教师以实际行动推进教育强国建设，争做新时代大先生，在全社会进一步营造尊师重教浓厚氛围，现决定组织开展2024年度全国教书育人楷模推选活动。

一、推选范围

自觉弘扬践行教育家精神、在教书育人方面作出突出贡献，曾获省部级及以上荣誉称号的各级各类学校教师。

二、推选名额

采取自下而上、逐级推荐的方式，由各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团推荐产生候选人，从中产生12名全国教书育人楷模。

三、推选条件

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，忠诚于党和人民的教育事业，全面贯彻党的教育方针；践行教育家精神，坚定心有大我、至诚报国的理想信念，陶冶言为士则、行为世范的道德情操，涵养启智润心、因材施教的育人智慧，秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，树立胸怀天下、以文化人的弘道追求；坚持“四有”好老师、“四个引路人”和“四个相统一”要求；政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正；教书育人成绩显著，贡献突出，事迹感人，享有很高社会声誉，具有重要影响力，受到人民群众公认。

四、活动流程

1.推荐候选人

各省（自治区、直辖市）教育厅（教委）及新疆生产建设兵团教育局推荐候选人并征求省级党委宣传部门意见。

2.确定候选人

活动组委会对各地推荐的候选人进行认真审核，确定64名全国教书育人楷模候选人。

3.事迹公示

人民日报、光明日报、中国教育报刊登候选人名单及事迹简介，教育部门户网站、人民网、新华网、光明网、中国青年网、学习强国、中国教育新闻网、中国教育网络电视台等开辟专题网页刊登候选人名单及事迹简介，面向社会公示，公示时间从8月8日到8月12日。

公示期间，欢迎广大师生、家长及社会各界了解学习楷模候选人事迹，并进行实事求是、客观公正的评议和监督。如对候选人有异议，请向全国教书育人楷模推选委员会办公室反映。

电子邮箱：shide@moe.edu.cn，电话：010—66097477。

4.确定结果

推选委员会根据公示反馈和实际情况，从64名候选人中推选出12名全国教书育人楷模。

五、事迹宣传

教师节期间，将公布12名全国教书育人楷模名单，并进行事迹宣传。

全国教书育人楷模推选委员会

2024年8月8日

01 陈佳洱

陈佳洱，男，汉族，1934年10月生，中共党员，北京大学物理学院教授、中国科学院院士。从教60年来，他恪尽职守，春风化雨，启智润心。他直接参与筹建我国第一个核学科人才培养基地—物理研究室，开创了我国核物理实验教学体系，培养了近万名高级专业人才，其中毕业生中有院士17名。他是我国粒子加速器领域的开拓者之一，推动中国加速器事业从跟踪、追赶阶段进入到并跑和部分领跑阶段。担任北京大学校长期间，他积极推动设立国家杰出青年基金等有效提升基础研究水平的重要举措。曾获国家科学技术进步奖二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等荣誉。

02 万 平

万平，女，汉族，1962年7月生，群众，北京市东城区史家胡同小学教师。从教43年来，她秉持温暖教育信念，以心传心，以德培德，以能养能，以爱育爱，坚持日记教学探索，为孩子“点亮一盏灯”。她以“点线面体”策略构建家校协同建设，开创班级文化建设体系，让班集体成为儿童成长乐园。她积极响应教师交流轮岗政策，深入参与交流学校建设，带领团队开办教师讲坛，撰写“师者情怀”教师人物系列公众号，唤醒初心、秉持恒心、坚定信心，促人才引领、助校区发展，为优质教育的发展作出突出贡献。曾获全国优秀教师、全国教育科学研究优秀成果奖二等奖等荣誉。

03 逄锦聚

逄锦聚，男，汉族，1947年2月生，中共党员，南开大学政治经济学研究中心主任、教授。他从事高等教育40年来，带领学生扎根中国大地开展学术研究，指导学生利用寒暑假到改革开放前沿地区、中西部地区以及农村、企业开展调研，累计培养博士生60余名。他主持编写全国大学生思政课《马克思主义基本原理概论》等重点教材，为推动思政课教学改革和建设作出重要贡献。他致力于中国特色社会主义政治经济学自主知识体系构建，主持完成出版《中国特色社会主义政治经济学通论》等著作。曾获国家级教学成果奖一等奖、天津市哲学社会科学特别奖等荣誉。

04 林 茂

林茂，男，汉族，1985年6月生，中共党员，天津市北辰区双口镇河头学校教师。他投身乡村教育17年来，远离家乡，坚守乡村教育理想，坚守思政课教学一线，潜心研究教育教学规律，创立“四段励志法”育人方法，为乡村孩子解决了基础薄弱的难题。他创建以英模名字命名的“安幸生班”，开发红色课程资源，开展特色活动，积极探索让中国红“自然着色”的育人路径。他创建“林茂工作室”，发挥示范引领作用，开展市级以上示范课、培训、宣讲活动50余场，带动乡村青年教师共同成长。曾获全国优秀教师、天津市优秀共产党员、天津市劳动模范等荣誉。

05 赵广山

赵广山，男，汉族，1972年12月生，群众，河北省沧州市献县韩村镇韩村初级中学教师。从事乡村教育32年来，他多次放弃到城市工作的机会，扎根乡村，辛勤耕耘。他坚持“精讲精练、讲练结合，知识问题化、问题情境化”的教学理念，认真钻研教材、研究教法、制作教具，以解决问题为核心，创设教学情境，激发学生学习兴趣，调动学生学习积极性，获得各种教育教学荣誉100多项。他积极开展课题研究，撰写的教学设计、教学案例多次获奖。他充分发挥“传帮带”作用，指导的多名教师被评为骨干教师。曾获全国模范教师、河北省优秀教师等荣誉。

06 齐国辉

齐国辉，女，汉族，1969年3月生，民盟盟员，河北农业大学林学院教授。她扎根高等教育28年，努力推动科学研究、专业教育、课程思政相结合，把一项项科研成果写在乡村振兴前沿，引导学生在希望的田野上建功立业。她严谨治学，培养学生严谨的科研态度，深受学生爱戴。她创建“阶段目标管理+定期汇报”研究生管理模式，将研究生培养成既具有扎实的基础理论，又练就过硬实践技能的高端人才。她坚持“生产为科研出题，科研为生产解难”的理念，不断开展科学研究和社会服务。曾获教育部科技进步二等奖、河北省科学技术进步奖二等奖、河北省师德先进个人等荣誉。

07 程芳琴

程芳琴，女，汉族，1964年7月生，中共党员，山西大学副校长、教授。她坚定行走在废弃资源循环利用道路上，创建了国家环境保护重点实验室等多个科研平台，促进高水平科研成果向教育教学资源转化。她注重高校人才培养与行业发展需求协同，助推学科交叉融合，建成对接地方产业的创新学科群。她创建四位一体研究生育人新方法，以研究生为主体申请和承担企业技术改造项目，提升研究生对接能源环境产业链、跨越学科边界分析和解决问题的能力，构建的“襄垣模式”和“大地模式”为地方高校政产科教融合提供了范例。曾获全国五一巾帼奖章、全国三八红旗手等荣誉。

08 安慧霞

安慧霞，女，汉族，1972年2月生，中共党员，山西省太原市万柏林区兴华学前教育集团总园长、教师。她扎根幼儿教育事业33年，创新构建集团化治理体系。她带领团队以“老园带动新园、中心辐射周边、公办管理村办、公办帮扶民办”模式扎根城中村、城边村学前教育。她服务乡村全面振兴，持续开展教育帮扶，行程遍布全省各县和“三区三州”地区，持续帮扶当地幼儿园，激活教师内驱力，赋能专业成长。曾获全国先进工作者、山西省特级劳动模范、山西省特级教师等荣誉。

09 王文山

王文山，男，汉族，1969年2月生，中共党员，包头职业技术学院焊接实训基地负责人、教授。他潜心研究教育教学，开发30余项焊接实训项目，独创“五步教学法”与“五度操作法”，大幅提升实训效果和教学质量。他积极践行社会责任，深入开展企业员工培训、技术技能指导、技术难题攻关，先后培养出多名全国技术能手、全国青年岗位能手、内蒙古自治区劳动模范、“北疆工匠”等高技能人才，被称为“复制劳模和工匠的人”。他主持完成的链轮环修复等项目累计为企业节约资金8000余万元，创造了显著经济效益。曾获全国五一劳动奖章、全国劳动模范、全国最美教师等荣誉。

10 贺来虎

贺来虎，男，汉族，1970年4月生，中共党员，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第二中学副校长、教师。他扎根乡村教育33年，长期兼任班主任并承担教学任务，工作兢兢业业、勤勤恳恳，用爱心、耐心与匠心帮助乡村孩子跨越心理障碍、学习知识、学会做人。他坚持小组合作的教学模式，倡导生活化课堂，实施适应学生的教学，开展校本研究，推进教育融合。他爱生如子，对经济困难学生慷慨解囊，为身体虚弱学生寻医买药，对学习困难学生倾心辅导，用自己的实际行动践行着“献身党的教育事业”的诺言。曾获全国模范教师、内蒙古自治区优秀教师、内蒙古自治区特级教师等荣誉。

11 马晓欣

马晓欣，女，汉族，1967年1月生，中共党员、民盟盟员，中国医科大学附属盛京医院教授。她耕耘教坛34年，一直奋斗在妇产科教学工作第一线。她注重培养学生的社会责任感和家国情怀，将思政教育融入妇产科教学，编写《妇产科学课程思政案例集》。她坚持探索创新，以学生为中心，打造案例库+“四步三入”全链条立体教学新模式。她践行医者担当，多次带领学生和志愿者团队赴困难地区开展义诊和健康宣教活动，为当地群众提供免费医疗服务和健康指导。曾获辽宁省普通高等学校本科教学名师、辽宁省三八红旗手等荣誉。

12 靳海霞

靳海霞，女，汉族，1965年10月生，中共党员，辽宁省铁岭市开原市民主教育集团党委书记、教师。她潜心教育40年，扎实推进五育并举，倾心办好人民满意教育。她以教育家精神涵养教师集体人格，培养了一支“眼中有人、心中有爱、腹中有学识、手上有技能”的教师队伍，办出了全面优质发展的一体化集团学校，成功探索出农村地区城镇学校实现教育优质均衡、可学可鉴的学校育人模式，成为根植于中国大地办学育人、推动基础教育高质量发展的代表。曾获全国优秀教育工作者、辽宁“最美女性”等荣誉。

13 张汉壮

张汉壮，男，汉族，1962年7月生，中共党员，吉林大学校教学委员会主任委员、教授。他深耕教学与科研一线39年，用人生寻觅物理之智，描摹物理之美。他潜心育人，致力于“让物理变成有色彩的学科”，为30届本科生主讲主干课程，努力激发学生学习兴趣，引领学生探索科学奥秘，累计教授学生6000余人。他推陈出新，与时俱进探索数字化教学方式，构建多维度一体化的教书育人模式，多次获得国家级教学成果奖。他无私博爱，通过慕课平台开放课程，让更多中西部地区的高校教师和学子感受到物理课程的魅力。曾获全国五一劳动奖章、全国杰出教学贡献奖、国家级教学名师等荣誉。

14 李 玉

李玉，男，汉族，1944年1月生，中共党员，吉林农业大学学术委员会主任、教授，中国工程院院士。他从教43年，始终致力于菌物学领域的教学科研工作，创建了该领域“产学研用一体化”学科体系，完善了菌物学科人才培养体系，创办了国际菌物学院，编写了系列配套教材，累计培养菌物学领域研究生200余名，已成为菌物学教学、科研、产业发展的骨干力量。他带领团队扎根生产一线，坚持科教兴农，研发食用菌栽培技术超过300项。领衔团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家科学技术进步奖一等奖、国家级教学成果奖二等奖、全国优秀教育工作者等荣誉。

15 李 坚

李坚，男，汉族，1943年2月生，中共党员，东北林业大学材料科学与工程学院教授、中国工程院院士。他从教43年，牵头教师团队入选为“全国高校黄大年式教师团队”。身为国家一流学科“林业工程学科”带头人，81岁高龄仍亲自担任学校林业工程改革试点班班主任，不断探索林业创新拔尖人才培养新模式。他始终致力于木材科学领域的科研工作，拓宽与创新了传统木材科学研究领域，带领团队研发的新型木材阻燃剂FRW突破技术瓶颈，在多个国家和地区推广应用。曾获国家科学技术进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖、国家级教学成果奖二等奖等荣誉。

16 李 果

李果，男，汉族，1966年2月生，中共党员，黑龙江省齐齐哈尔市泰来县大兴镇中心学校校长、教师。他扎根乡村40年，创造性开展“目标引领育人”和“综合中学创建”两项改革，打造了符合乡村发展需要、引领每一个孩子成才、有温度有质量的乡村教育。他创办的涉农职高为所在乡镇培养出1500多名中职毕业生，大力促进了当地乡村振兴发展。他主持的“用适合的目标引领每一个学生成长”改革成果被认定为中国基础教育典型案例，引领带动全省乡村教育发展。曾获国家级教学成果奖二等奖、黑龙江省“四有”好老师、黑龙江省教育系统先进工作者等荣誉。

17 赵东元

赵东元，男，汉族，1963年6月生，中共党员，复旦大学化学与材料学院院长、教授，中国科学院院士。他坚持20余年面向自然科学大类本科生讲授《普通化学》，该课程获上海市教学成果一等奖，并入选复旦大学课程思政教育教学改革示范课程。他提出了有机—有机自组装路线，创制了介孔有机高分子和介孔碳材料，获国家自然科学一等奖，成功将基础研究成果应用到石油化工重油加氢裂化工艺中，为经济发展作出重要贡献。他注重科研梯队建设，积极资助年轻学者发展，指导的研究生3人获全国优秀博士论文。曾获全国劳动模范、全国创新争先奖、上海市教书育人楷模等荣誉。

18 朱乃楣

朱乃楣，女，汉族，1969年1月生，中共党员，上海市普陀区洵阳路小学党支部书记、校长。她在一所学校坚守36年，始终秉持“润泽生命，洵美且异”的办学理念，推动学校实现跨越式发展，带领学校获评全国教育系统先进集体。她构建了“分科·综合”课程新体系，促进学生全面、可持续发展，在全国多地进行推广性实践研究。她坚持自我更新，积极主持研究课题、出版专著，同时面向近30所学校辐射“洵阳经验”，并积极开展国际交流，取得良好效果。曾获国家级教学成果奖一等奖、上海市教书育人楷模、上海市五一巾帼奖等荣誉。

19 王泽山

王泽山，男，汉族，1935年9月生，中共党员，南京理工大学化学与化工学院教授、中国工程院院士。他躬耕教坛64年，推动多学科交叉融合，创立并发展了发射装药学的理论体系，奠定了学科育人根基，培养了一大批学科人才。他以国家需要为毕生追求，聚焦原始创新、突破颠覆性技术，推动我国相关科研取得重大进展。他以“一辈子做好一件事”教育学生做人、做事、做学问，培养了百余名博士生。他乐教爱生，一次性捐赠1050万元，奖励一线教师和优秀学生。曾获国家最高科学技术奖、最美奋斗者、国家级教学成果奖二等奖等荣誉。

20 于 洁

于洁，女，汉族，1970年10月生，群众，江苏省昆山市葛江中学教师。她主动请缨，以轮岗方式前往偏远乡村带班，至今依然在班主任岗位上发光发热。她与学生亦师亦友，自费印刷《家校之桥三年的缘》，每天和学生共写师生日记，做学生的倾听者和陪伴者。她积极参与名优班主任培养培训，对年轻教师倾囊相授，创新班主任培训方式，带领年轻班主任迅速站稳讲台，连续带出多名长三角和江苏省班主任基本功竞赛一等奖教师。她扎根于一线教育教学土壤，是学生和家长心中的天使教师。曾获全国模范教师、江苏省五一劳动奖章等荣誉。

21 俞正强

俞正强，男，汉族，1968年4月生，中共党员，浙江省金华师范学校附属小学党总支书记、教师。他从事基础教育38年，提出“儿童德育始于行”的儿童成长观，并建设“十会课程”“十能课程”“活动课程”“报告课程”四大育人课程体系，成为浙江省幼小衔接与特殊儿童教育典型案例，已在6个省份应用。作为小学数学教师，他提出“把课上对”的“种子课”理念，为提高学生学习效能、减轻学生课业负担提供了教学经验。他热衷于帮助青年教师发展，成立教师工作室，培育出多位浙江省数学特级教师。曾获国家级教学成果奖一等奖、浙江省特级教师等荣誉。

22 陈 洁

陈洁，女，汉族，1973年1月生，中共党员，温州医科大学眼视光学院执行院长、教授。她发起“川藏青光明行”项目，连续12年带领2000余名师生和志愿者走进川藏青高原，为3万多名群众建立眼健康档案，让近万名群众重见光明。她专注低视力研究，报告了先天性白内障术后两天内视觉触觉的发育过程。她负责筹建温州医科大学眼健康科普馆，获评全国首批科普教育基地。她牵头组建全国大学生近视防控宣讲团联盟，打造近视防控“温州模式”并在18个省市推广。曾获全国三八红旗手、国家科学技术进步奖二等奖、国家级教学成果奖二等奖等荣誉。

23 杨 梅

杨梅，女，汉族，1972年6月生，群众，安徽省蚌埠工业与商贸职业技术学校服装工程系主任、教师。她潜心职教30余年，钻研服装设计教学，编写《服饰配件设计》教材，改进教学方法，指导学生在各类比赛中获奖70多次。她弘扬工匠精神，成立实境化技能大师工作室，创新攻关、研发服饰配件90多种，采用实地和慕课公益培训近千人次，带动盘扣等非遗产业的发展，助力非遗传承。她远赴革命老区开展对口帮扶支教，引领带动年轻教师提升专业教学水平。曾获安徽省教书育人楷模、第二届安徽省最美教师等荣誉。

24 袁 亮

袁亮，男，汉族，1960年6月生，中共党员，安徽理工大学校长、教授，中国工程院院士。他长期致力于煤炭安全科技创新和煤炭安全教育，攻克世界性技术难题，把中国煤矿瓦斯治理带到世界舞台，为国家煤炭能源安全提供了人才保障和科技支撑。他领衔的安全科学与工程教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。他积极探索行业特色地方高校高质量发展新路径，倡导和践行“心中有学校、心中有老师、心中有学生”理念，组织青年教师“进平台、进项目、进团队”，推动学生多元协同发展。曾获国家科学技术进步奖二等奖、全国创新争先奖等荣誉。

25 曾旭晴

曾旭晴，女，汉族，1969年12月生，中共党员，福建省泉州市晋光小学党支部书记、校长。作为一名定居台胞，她情牵两岸，当好两岸融合发展的践行者，聚力推动两岸学生体育、文化、艺术交流，参与两岸教材合编和基础教育教学研讨交流，推进高甲、南音等闽台非遗项目进校园。作为第十四届全国人大代表，她建言推动闽台教育融合发展。她创新“一校三区”办学融合发展模式，带领老师开设“5G+专递课”近3000课时，开展送教下乡、联合教研256场次，惠及全国各地薄弱、乡村学校50余所，力促教育均衡发展。曾获全国先进工作者、全国五一劳动奖章、福建省杰出人民教师等荣誉。

26 温文彬

温文彬，男，汉族，1941年10月生，群众，福建省厦门市竹坝学校教师。他是印尼归侨，立志一辈子做好一件事——当好一名农村体育老师。为了让农村孩子享有体育教育的梦想，他扎根乡村教育50余年，坚持以体育人，带领一所乡村学校获得省排球赛冠军、市中学生排球赛女排“十八冠王”、男排“十七连冠”等出色战绩，学校被授予“全国足球特色学校”“福建省体育特色学校”“福建省排球传统学校”。退休后，他继续返聘任教。如今83岁高龄的他仍然坚守在农村体育教育一线，为当地培养体育人才。曾获全国农村优秀体育教师、福建省优秀教师等荣誉。

27 刘小清

刘小清，女，汉族，1972年11月生，中共党员，江西省萍乡市芦溪县特殊教育学校党支部书记、校长。她扎根特殊教育28年，把奉献与爱心放在首位，坚持特色教育办学，先后开设了美术、烘焙、陶艺等特色课程，所辅导学生多次获奖。她关爱特殊学生家庭，近年来为困难学生家庭捐款4.8万余元。她积极带动教师参与教育教学改革，创新特殊儿童“教康一体化”美术教育实践模式，学校融合案例在全国推广。她把青年教师培养放在重要位置，用“带帮扶放”的方法使一位位青年教师脱颖而出。曾获全国三八红旗手、全国优秀教师、江西省优秀共产党员等荣誉。

28 聂少平

聂少平，男，汉族，1978年8月生，中共党员，南昌大学副校长、教授。他从红土地农家走来，着重培养学生爱国精神、独立人格、批判性独立思考的能力，多名学生在他的感召下，留在革命老区潜心科研，已成长为食品科技领域的中坚人才。他积极推动教学改革创新，将课堂理论融入科研实践，独立或合作指导硕士、博士研究生130余名，发表300余篇高水平论文。他深耕多糖领域，主持国家级等科研项目20余项。他注重思政工作队伍建设，推动形成“三全育人”工作体系和大思政工作格局。曾获国家科学技术进步奖二等奖、国家级教学成果奖二等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖等荣誉。

29 王书奇

王书奇，男，汉族，1975年5月生，中共党员，山东省淄博市沂源县实验小学教师。他扎根沂蒙山区教育27年，立足山区教育特点，坚持以体育人、以体铸魂、以体增智，坚持倡导让每一个山区孩子成为阳光少年。他爱生如子，用无私的爱呵护孩子茁壮成长，引领8000名山区孩子走出大山，实现梦想。他坚持为特殊孩子圆梦，成立“振华爱之家”，资助300名孩子成长。他见义勇为，紧急救治心搏骤停学生，英勇抢救车祸伤员，培训1万余名社会志愿者参与应急救护，展现了教师的初心担当，诠释了教育工作者的高尚风格。曾获全国优秀教师、山东省优秀共产党员等荣誉。

30 徐美华

徐美华，女，汉族，1978年5月生，中共党员，山东省淄博市张店区傅家镇傅家实验小学教师。她放弃城区优渥条件，扎根乡村教育22年，引领1000余名学生走出乡村。她力主乡村语文课堂改革，自主构建“博雅”语文课程体系，将经典古诗文等优秀传统文化纳入乡村语文课堂。她坚持探索乡村语文课堂教学规律，倡导“海量读写”和“阶梯拓展阅读”，开展乡村语文学业评价改革实践。她热衷教育公益事业，做阅读推广人，为3000多个留守儿童、流动儿童家庭提供家庭教育志愿服务。她是教师成长的领路人，累计培训省内外教师万余人。曾获全国优秀教师、山东省教书育人楷模等荣誉。

31 涂 勇

涂勇，男，汉族，1966年7月生，中共党员，河南职业技术学院副教授。他潜心执教约35年，积极参与学校课程建设、教学改革及技能大赛和实训基地建设，是数控铣削行业发展、人才培养及技能鉴定改革建设的参与者和见证者。他致力于高素质高技艺技能人才培养，积极参与技术文件制定、解读、培训，科学规范制定标准，连续5届担任世界技能大赛国家队数控铣项目中国技术指导专家，先后带出4个世界技能大赛冠军，刷新了中国在世界技能大赛中数控铣项目的获奖历史纪录。曾获国家级技能大师、河南省技术能手等荣誉。

32 潘家贺

潘家贺，男，回族，1987年9月生，中共党员，河南省商丘市特殊教育学校教师。他扎根特教15年，因材施教，采用集体、分层分类和个别化教学，开发孩子们的注意力、记忆力、想象力与创造力潜能。他善于用音乐浸润视障学生心理，克服障碍，自强其自信心。他探索融合教育，培养视障学生的集体意识、团队精神及协调合作能力。他带领视障学生合唱团获得第十五届中国国际合唱节童声组金奖、2023勃拉姆斯国际冬季合唱节童声组金奖等60多项荣誉，合唱团近100名视障学生考上大学。曾获河南省“感动中原”2023年度教育人物、“出彩河南人”2022最美教师等荣誉。

33 彭玉生

彭玉生，男，汉族，1976年12月生，中共党员，湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学教学点校长、教师。他坚守南水北调库区教学点28年，坚持在田间地头开展课程改革，探索“无边界课程”和“不唯分数唯成长”的评价方式。他以“自制玩具研究”“乡村创客教育”等特色课程，提升学生科学素养。他利用互联网技术引入智慧美育优质课程资源，建设云教室和智能刷脸阅读区。他坚持走访每一户学生家庭，常常撑船家访孤岛上的学生，行程达3万多公里，资助40多名学生，成功劝返面临失学学生50多人，努力不让一个学生辍学。曾获全国模范教师、全国希望工程园丁奖等荣誉。

34 徐卫林

徐卫林，男，汉族，1969年4月生，中共党员，武汉纺织大学校长、教授，中国工程院院士。他长期从事先进纺纱技术与功能纺织品领域的研究，研发了嵌入式复合纺纱技术，促进了纺织工业的发展。他坚持攻坚克难，研制的“火星着陆巡视器耐高温弹性密封装置”为“天问一号”着陆过程中的姿态调整提供保障。他带领团队研制的“嫦娥五号”月面国旗是中国在太空极端环境中使用的第一面纺织品国旗，研制的“嫦娥六号”月面国旗是中国首次在月球背面独立动态展示的国旗。曾获国家科学技术进步奖一等奖、全国先进工作者、全国师德先进个人等荣誉。

35 王 旭

王旭，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，湖南省长沙市雅礼中学校长、教师。他秉持仁爱之心，帮助学生成人成才，点亮家庭的希望。参与雅礼拔尖创新人才培养体系构建，学校先后20余人入选五大学科竞赛国家代表队，获国际金牌10余枚。他崇尚体育，以雅礼女篮为班底的中国队获2024年世界中学生篮球锦标赛冠军。作为全国人大代表，他积极为教育优质均衡发展发声，带领雅礼教育集团30余所成员校（联盟校）助推区域内教育发展，每年提供优质学位近2万个，并对10余所薄弱学校进行帮扶。曾获国家级教学成果奖二等奖、湖南省五一劳动奖章等荣誉。

36 陈政清

陈政清，男，汉族，1947年10月生，无党派人士，湖南大学土木工程学院教授、中国工程院院士。他在教书育人一线深耕不辍30余年，注重培养学生独立思考及解决实际工程问题的能力，为国家培养了一大批行业卓越人才。他率领团队面向国家重大需求，以电涡流阻尼新技术为代表，在结构抗风与减振控制领域取得系列化原创成果，成功应用于上海中心大厦、北京大兴国际机场、国家速滑馆等一批重大工程项目。他领衔的风工程与桥梁工程教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家技术发明奖一等奖、国家级教学成果奖二等奖、湖南省师德先进个人等荣誉。

37 黄柳平

黄柳平，女，汉族，1974年3月生，中共党员，广东省梅州市兴宁市第一幼儿园党支部书记、园长。她扎根山区幼教32年，用爱心、耐心感染儿童，利用废旧材料自制玩教具，解决了山区玩教具缺乏的难题。在担任幼教专干和教研员期间，她走遍全市279所民办园，坚持每学期100天以上时间深入农村园指导，参与规划建设20所乡镇中心园及10所城区公办园，指导多所幼儿园评为市一级幼儿园、省级规范园，培养出一大批青年骨干教师和幼儿园园长，为当地学前教育发展作出贡献。曾获全国模范教师、全国教育系统巾帼文明示范标兵等荣誉。

38 张忠德

张忠德，男，汉族，1964年9月生，中共党员，广州中医药大学副校长、教授。从事中医急诊教学36年，他努力构建“德技并进”人才培育体系，打造中西医急症人才培养高地，领衔的中西医结合急诊内科学教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。他先后参与“非典”、新冠疫情防控等工作，积极提出“中医方案”。他主动投身“一带一路”建设，开展中医指导和教学，率先开启“大师领衔+疾病防治+岭南特色”的粤港澳大湾区中医药文化传播新模式。曾获全国优秀共产党员、广东省五一劳动奖章等荣誉。

39 彭俊姣

彭俊姣，女，汉族，1963年1月生，中共党员，广西南宁市第二中学教师。她从教41年，乐教爱生，以教学艺术启智润心。她针对“套作”顽疾构建了“真写作”课程，在广西29所中学实施，并在其他地区进行推广。她担任教研组长22年，倡导“涵养正气、以文化人”的教研组文化，打造名师团队，成为学科标杆。以“真写作路径”模型和“深阅读育人”模式为引领，培养了一批又一批学科带头人。她带领团队支教，足迹遍及多地边境学校，累计送教下乡102场次，培养骨干教师数以千计。曾获国家级教学名师、国家级教学成果奖二等奖、广西基础教育教学成果奖特等奖等荣誉。

40 侯莉敏

侯莉敏，女，汉族，1965年11月生，中共党员，广西师范大学教育学部教授。她带领研究团队长期扎根西部，聚焦区域学前教育质量提升，通过组建“省—县—乡镇”三级教研队伍，建立了集“开发—实验—示范”为一体的实践联动机制，采取“点（试点园）—线（片区幼儿园）—面（全市幼儿园）”的辐射方式，以“调研诊断—行动支持—评估反馈”为工作路径，实现了幼儿园教学研究与指导的机制创新。实践模式在多地幼儿园中推广，促进了200多所乡镇幼儿园的改革发展，带动了千名农村幼儿教师的专业成长，惠及数十万幼儿。曾获全国五一劳动奖章、国家级教学成果奖一等奖、全国优秀教师等荣誉。

41 牛莉娜

牛莉娜，女，汉族，1979年9月生，中共党员，海南医科大学基础医学与生命科学学院教授。从教23年来，她创建课程思政示范教学模式，构建了“课程—专业—学科”一体化思政教育体系。她坚持“三过程四评价五教法六环节”的教学模式，建立了“线上+线下”“教学+虚仿”的多元立体化课程教学体系，所在教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。她牵头组建“四级联动”科研创新团队，创建海南重大新发、突发传染病未知新病原检测、监测及基因组学研究技术平台，提升了海南应对突发公共卫生事件识别和预警监测能力。曾获全国优秀教师、海南省教书育人楷模、海南省三八红旗手标兵等荣誉。

42 冯 岩

冯岩，女，汉族，1976年12月生，中共党员，海南省华侨商业学校教师。她扎根职业教育25年，克服强直性脊柱炎带来的病痛，瞄准职教类型特色创办“茶艺与茶营销”专业，采取校企合作、大师进校园“双元育人”人才培养模式，有效推进产教融合、教学做合一。她以行动导向为轴，以“三全育人”行为量化多元评价为抓手，构建五平台训练机制，促进学生“工匠精神”浸润式实践生成。她指导学生代表海南参加全国手工制茶大赛，成为首次参赛即获奖的典型，多年来指导学生参加国家级、省级技能比赛获奖20余项。曾获海南省教书育人楷模、海南省优秀教师等荣誉。

43 蒋兴良

蒋兴良，男，汉族，1961年6月生，中共党员，重庆大学电气工程学院教授。42年来，他始终奋战在极端环境电气外绝缘、覆冰与防冰减灾教学研究中，六盘水、三峡库区、青藏高原等地都留下了他的足迹。他带领师生深入青藏高原，攻克2800—5100米高海拔条件下的电气外绝缘难题。他带领学生在雪峰山建设野外研究基地，历经13年建成国内外能源安全领域国家级野外科学观测研究站。从教以来，他培养硕士、博士120余人，为我国电力行业输送大量优秀人才。曾获国家科学技术进步奖一等奖、全国优秀科技工作者、重庆市教书育人楷模等荣誉。

44 程素芳

程素芳，女，汉族，1972年11月生，中共党员，重庆市万州高级中学党委书记、教师。她扎根基础教育34年，倡导推进“自学导学五步教学”模式和“四段五环”教学法，教育教学成绩斐然。她以“博爱做人、博雅行事、博学成才、博思创新”为育人目标，构建“四博”课程体系，为县域高中高质量发展探寻新思路新途径；积极践行基础教育扩优提质，探索K15城乡一体化办学新模式。她担任市、区两级名师工作室主持人，培训教师4000余人，送教下乡32次。曾获全国师德标兵、重庆市先进工作者、重庆市教书育人楷模等荣誉。

45 夏志强

夏志强，男，汉族，1967年10月生，中共党员，四川大学公共管理学院院长、教授。他长期坚守教书育人一线，探索出“政治导航、思想引领、知识传授、实践历练、人格培育”五位一体的教育教学模式，培养了一批具有深厚人文素养和家国情怀的创新人才。他率先垂范，十几次克服严重高原反应到西藏高寒地区为干部和学生授课，指导培养研究生27人。他坚持推动实践教学，主持建立实践教育教学基地24个，推动了高质量复合型人才培养。曾获国家级教学成果奖二等奖、四川省学术和技术带头人、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉。

46 何云竹

何云竹，女，汉族，1974年8月生，中共党员，四川省绵阳市花园实验幼儿园园长、教师。她将游戏作为童年的美好礼物送给孩子，创设出充满欢声笑语的游戏乐园，带领幼儿园10年间两次荣获“全国教育系统先进集体”。她以科研的方式做教育，开展课题研究21项，获得各级教学成果奖10余项。她带动“四川云教”176所联盟幼儿园共建资源，培养各级名师、骨干教师40余人，指导工作室成员获省特级教师、省名师名校长等荣誉17人次。曾获第五届全国教育改革创新杰出校长、四川省优秀教师、四川省三八红旗手等荣誉。

47 龙友华

龙友华，男，瑶族，1970年10月生，中共党员，贵州大学农学院副院长、教授。他从事教育30年，是学生心中的“人生导师”、果农口中的“猕猴桃大王”，用心教学，潜心科研，以生产实际需求为导向，培养了大批知农爱农强农兴农的创新型人才。他通过实践教学，把理论知识与生产实际相结合，指导青年学生与教师投身脱贫攻坚和乡村全面振兴。他以身作则，服务于农业产业帮扶事业，把课堂搬到田间地头，将科学知识传递到农户的手中。曾获全国先进工作者、国家级教学成果奖二等奖、贵州省五一劳动奖章等荣誉。

48 晏 梅

晏梅，女，汉族，1976年1月生，中共党员，贵州省六盘水市第四实验幼儿园园长、教师。她扎根教育工作31年，创新党建与业务融合的管理机制，为区域提供了以党建促进幼儿园管理的经验。她指导易地扶贫搬迁点幼儿园质量提升，用心推进县域内幼儿园普及普惠创建工作，指导区域内9所幼儿园顺利通过省级示范园评估。她作为区域学前教研责任区负责人，深入20多个乡镇80多所幼儿园现场指导，与黔东南州锦屏县创建指导结对，带动该县64所幼儿园质量提升。曾获贵州省优秀共产党员、贵州省五一劳动奖章、贵州省优秀教师等荣誉。

49 农加贵

农加贵，男，壮族，1966年5月生，中共党员，云南省文山州广南县莲城镇北宁中心学校落松地小学教师。20岁时，他来到被称为“禁区”的“麻风村”教书。38年来，他用自己的善良、坚持和一名共产党员的责任和担当，只身撑起了整所学校，既是老师，也是保姆、炊事员，用知识照亮了孩子们的前程，共送出12届116个学生，打开了乡村孩子认知外界的窗户。38年来，他不仅是孩子们的好老师，还是村民的好帮手，与村民风雨同舟、克服困难，帮助村里走上乡村全面振兴的康庄大道。曾获全国先进工作者、全国优秀共产党员、全国模范教师等荣誉。

50 张无敌

张无敌，男，汉族，1965年2月生，中共党员，云南师范大学能源与环境科学学院研究员、教师。他从事生物质能教学科研及推广应用38年，先后培养硕士、博士研究生100余人。他带领学生深入云南乡村一线，建立了一批具有鲜明特色的沼气综合利用示范村，培训农村能源技术员和农户万余人次。他带领学生积极探索并形成了以沼气工程为纽带的4F循环经济模式，突破了寒冷地区冬季沼气工程稳定运行的技术瓶颈。他率先成功研制商品化玻璃钢户用沼气池，先后在10多个发展中国家进行技术推广。曾获全国先进工作者、全国模范教师等荣誉。

51 边巴多吉

边巴多吉，男，藏族，1977年12月生，中共党员，西藏自治区日喀则市亚东县堆纳乡小学教师。从教26年来，他坚守在海拔4500多米的边境学校，用自己的汗水和智慧托起学生攀登知识的高峰。他热爱学生，潜心教学，根据学生的年龄特点和接受能力，创新教学方法，培养出2名自治区三好学生。作为“优秀专家人才边境行”的成员，他每年坚持帮扶支教，用实际行动在祖国边陲搭建了民族交往交流交融的桥梁，照亮了边疆农牧区学生的前行之路。曾获西藏自治区中小学名师等荣誉。

52 张艾平

张艾平，男，汉族，1983年9月生，中共党员，西藏职业技术学院思政课教师。在藏执教19年间，他探索大思政的高效实施模式，用生活语言讲马克思主义理论，让学生爱上思政课。他组建老西藏精神学习与传承社团，为21万人次讲解3200多场。他创建老西藏精神劳动教育基地，带领学生开荒植树，完成110亩荒山绿化。他常年带领学生调研西藏的红色文化遗址，行程6万多公里，设计22条西藏红色研学线路。曾获全国优秀教师、国家级教学成果奖二等奖等荣誉。

53 段宝岩

段宝岩，男，汉族，1955年2月生，中共党员，西安电子科技大学教授、中国工程院院士。他坚持教学一线45年，注重科研反哺教学，开创了电子机械机电耦合学科体系，主编《电子机械工程》丛书，领衔的机电科技研究所教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。他在“中国天眼”总体论证中提出的光机电一体化创新设计方案，开创了大跨度柔索用于馈源高精度动态定位的先河。他主持世界全链路全系统空间太阳能电站地面验证系统研制，主要指标国际领先，入选2023年中国十大科技进展。曾获国家科学技术进步奖一等奖、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。

54 万颖锐

万颖锐，女，汉族，1975年11月生，无党派人士，陕西省咸阳市特殊教育学校教师。她扎根特殊教育26年，以真心和诚心关注扶持每一名残障学生，鼓励他们自信自强。她善于根据学生的能力和特点因材施教，参加部编版聋校《语文》教材编写工作，并在特殊教育教材国家级网络示范培训中承担培训任务。她创建经典诵读、“我们的节日”主题教育、校园艺术节等活动品牌，不断提升学校德育工作水平。她以名师工作室为平台问诊课堂、送教送培，促进教师专业成长。曾获陕西省师德标兵、陕西省中小学德育先进工作者、陕西省中小学优秀教学能手等荣誉。

55 黄建平

黄建平，男，汉族，1962年11月生，无党派人士，兰州大学大气科学学院教授、中国科学院院士。他建立了我国半干旱气候观测系统，构建了半干旱气候变化机制的理论体系，取得了一系列国际领先成果，并引领学科成长为“双一流”建设学科。他坚持科教融合，开创了在西北荒漠锤炼领军人才的研究生培养模式，为我国气象关键核心技术领域培养了一批科技领军人才，使兰州大学成为气候变化领域具有重大国际影响力的人才高地。他领衔的大气科学教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家自然科学奖二等奖、全国创新争先奖、国家级教学成果奖二等奖等荣誉。

56 闫浩文

闫浩文，男，汉族，1969年1月生，中共党员，兰州交通大学测绘与地理信息学院教授。他牵头创办学校地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术3个本科专业，其中地理信息科学和测绘工程专业入选国家级一流本科专业建设点。他牵头申请获批“地理国情监测技术应用国家地方联合工程研究中心”国家级平台，使学校的测绘学科人才培养水平迈上了新台阶。他是“全国高校黄大年式教师团队”负责人，主编的多部教材被全国100多所高校采用。曾获国家科学技术进步奖二等奖、全国五一劳动奖章、国家级教学名师等荣誉。

57 马文香

马文香，女，汉族，1972年8月生，中共党员，青海省委机关幼儿园园长、教师。她扎根高原幼教实践32年，爱幼如子，多次担当“临时妈妈”助力孩子健康成长。她践行融合教育理念，帮助更多特殊儿童融入主流社会。她勇于担当、率先垂范，100多次深入农牧区幼儿园带教督导，做讲座百余场，带头探索幼儿园优秀传统文化教育，主持国家级和省级项目8项。她带领团队探索出多维度团体带教、园所精细化管理模式以及多项“服务式教研支架”，促进教师专业发展。曾获青海省特级教师、青海省三八红旗手、青海省五一劳动奖章等荣誉。

58 马秀花

马秀花，女，藏族，1969年4月生，群众，青海省玉树藏族自治州职业技术学校教师。她默默奉献职业教育34个春秋，用爱心帮助高原牧区的孩子改变学习态度，用耐心与匠心教会高原孩子树立学习的自信心、学会做人。她坚持让学生在思维活动中感受数学的魅力，获得理性思考和解决问题的能力。在学校她事无巨细，时刻关注学生需求，注重理论与实践相结合，通过精心设计课程和实操活动，使学生掌握了一定的专业技能，为社会输送了一批合格的技能人才。曾获青海省优秀教师、玉树抗震救灾先进工作者等荣誉。

59 遇 旻

遇旻，女，汉族，1965年6月生，中共党员，宁夏回族自治区银川市实验小学教育集团党委书记、教师。她从教37年以来，从一名普通思政教师逐步成长为学校管理带头人，在自治区率先开展“党建领航”工程，研发“赓续红色校史·强国有我”校本思政课程，使学生们的人生底色更加鲜红。在她的带领下，集团校先后直管、代管、托管14所学校，结对帮扶固原、中卫等地40余所小学。作为名校长工作室主持人，她以师带徒的方式培养50余名优秀的小学校长，为推进区域教育优质均衡发展作出贡献。曾获全国巾帼建功标兵、宁夏回族自治区先进工作者等荣誉。

60 余建强

余建强，男，汉族，1965年2月生，中共党员，宁夏医科大学药学院执行院长、教授。他躬耕高等药学教育一线三十七载，积极探索产教融合人才培养模式，为地方输送了大批高层次应用型药学人才。他秉承“育人成才潜移默化，修身立德润物无声”的教育理念，采用“理论教学+科研实践+创业训练”的方式激发学生的创新精神、创业意识，提升学生创新创业能力。围绕服务区域经济的发展思路，他深入行业一线，聚焦产业需求，推动科技创新和产业创新深度融合，把论文写在祖国大地上。曾获宁夏回族自治区教学成果奖一等奖、宁夏回族自治区“塞上英才”等荣誉。

61 韩金红

韩金红，女，汉族，1979年12月生，中共党员，新疆财经大学会计学院教授。她深入挖掘课程中的思政元素，将社会主义核心价值观、诚信教育等融入教学中。她结合现实生活中的真实案例，将提升道德品质融入《内部控制》课程，引导学生做诚信的会计师。她积极开展创新创业教育教学，指导本科生创新创业项目12项，不断提高学生专业知识和综合能力。她在患病情况下仍坚持工作，坚定完成教书育人的梦想。曾获全国先进会计工作者、新疆维吾尔自治区道德模范等荣誉。

62 王学利

王学利，男，汉族，1965年11月生，中共党员，新疆农业职业技术学院马克思主义学院党总支书记、院长、教授。从教36年来，他以“学生爱听课、能听懂”为目标，创新了“案例为导引、问题为核心，三元融汇，五维协同”的高职问题式专题化“大思政课”教学模式，并在全国高职学校推广。他主持研发了“壹网情深”——新疆职业院校“大思政课”移动学习平台，实现职业院校共建、共享，让学生参加网络“大思政课”学习。他主持参与国家社科基金等课题12项，主编专著、教材10部，为职业院校思政课教学改革提供宝贵经验。曾获全国最美思政课教师、国家级教学名师、全国高校思政课名师工作室负责人等荣誉。

63 陈雪玲

陈雪玲，女，汉族，1971年3月生，中共党员，石河子大学医学院教授。她全心全意奉献边疆医学教育28年，主持国家级线上一流课程《医学免疫学》和国家精品视频公开课《病原生物与疾病》，在新疆率先开展“器官—系统”为中心的课程融合教学。她致力于新疆地方病包虫病研究，指导学生参加第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获银奖。她主编“免疫学科普系列教材”，为南疆百姓科普知识，带领团队为近10万名群众体检建档，将精准帮扶落到实处。曾获新疆生产建设兵团优秀教师、新疆生产建设兵团教学成果奖一等奖等荣誉。

64 房 丽

房丽，女，汉族，1979年11月生，中共党员，新疆生产建设兵团第十二师第二中学教师。她扎根教育22年，2020年作为辽宁省援疆教师，冒着新冠疫情风险，带领家人来疆支教，以校为家，倾心教学，学生素养全面提升。援疆结束后，她毅然选择留在新疆兵团团场任教，担任班主任，采取针对性教学，推动家校联动，努力解决学生问题。她入选兵团名班主任工作室，与各师市团场教师结对“传帮带”，带领团场教师一起学习成长。曾获“宝武杯”全国杰出中小学中青年教师金奖、辽宁省优秀教师、新疆生产建设兵团第十批援疆工作先进个人等荣誉。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)