人民网北京8月7日电 （记者孙竞） “阅读支撑教育，是教育强国建设的重要推力。我们要从教育的视角来看待和理解全民阅读，以全民阅读之力，助推教育强国建设。”在日前举办的第32届全国图书交易博览会上，人民教育出版社党委书记、社长黄强表示。

黄强认为，阅读对于个人成长成才、国家社会进步、文明传承发展具有不可替代的作用。教育强国的建设，必须着眼于落实立德树人根本任务，而阅读，是实现这一任务的必由之路。

“从个人层面来说，阅读能够帮助青少年获取知识、启智增慧，培养高尚道德，磨炼坚强意志，促进个人成长与发展。从国家层面来说，阅读是缩小教育差距、促进教育公平的有效路径。当偏远乡村学校的孩子们有了与中心城市的孩子一样多的优质图书时，他们的精神发展就站在了同样的起跑线上。”黄强说。

黄强介绍，人教社不断推进全民阅读和阅读教育，一是以文化传承为使命，打造主题阅读产品、经典阅读产品和科普阅读产品；二是以青少年读者为中心，打造高质量阅读服务体系；三是积极履行社会责任，保障特殊群体阅读权利，不断加强对革命老区、少数民族地区、边疆地区、农村地区等的教育扶持力度。

“这几年，我们不断打造经典阅读产品，用中华优秀传统文化正心明德，引导青少年积淀文化底蕴、增强文化自信。比如人教版《红楼梦》，在精心点校的基础上对原著中的疑难字词、历史词汇和文化典故进行了适合中学生阅读的详细注释，并设置导读、回目阅读提示等助学内容，在降低阅读难度的同时，为学生留下充分思考的空间。”黄强谈到。

记者了解到，今年，人教社推进阅读活动进书店、进书展、进校园，开展“书韵”系列阅读活动，将各类知识带到读者身边，上半年累计开展知识分享活动二十余场。黄强表示，未来还将继续开展各类主题阅读活动，在全国各地点亮阅读的“星星之火”。

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