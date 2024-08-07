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守护好孩子的明亮“视”界（人民时评）

杨文明
2024年08月07日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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近视问题，防大于治。近视防控工作，重在加强家校协同

暑假时间长，儿童青少年如果生活作息不规律、户外活动不足，总是捧着手机或蹲守电视，很容易加深近视程度。怎么呵护好孩子的眼睛，是必须答好的一道考题。

想起之前采访的云南省屏边苗族自治县湾塘小学。这所寄宿制学校，学生近视率连续多年为零。500多名孩子的视力，基本稳定在5.0及以上。究其原因，学校鼓励学生多做户外运动，缓解视力疲劳，而且通过定期调换座位、调整视野距离，来预防近视。除了电子白板、计算机课上的电脑，学生们很少使用手机等电子产品。在校时的一日三餐、睡眠休息，也有充分保障。

一边抓教学质量，一边抓视力保护，湾塘小学保持低近视率的经验，在云南多地推广落地。据统计，云南红河哈尼族彝族自治州儿童青少年近视率，从2020年的44%降至2023年的31.24%。运动多了、觉睡足了、身体好了，好几所小学的学生，在近视率明显下降的同时，学习成绩也提高了。实践证明，好视力需要用心守护、细致呵护。体育锻炼勤、手机管理严、睡眠时间足，就能有效控制近视发生发展。

近视问题，防大于治。近视防控工作，重在加强家校协同。有专家分析指出，如果儿童青少年过多地近距离用眼，就会提前把自身的远视储备量消耗完，在小学甚至更早的阶段发展为近视。平日里，注意用眼卫生，减少近距离用眼、避免视疲劳，让眼睛得到充分放松和良好休息，孩子们才能拥有明亮“视”界。暑假期间，儿童青少年有充足的自由活动时间。应当引导他们多运动锻炼、多亲近自然，把用眼负担降下来。已患近视的儿童青少年，更需多接触自然光、增加户外活动时间，以延缓近视加深。家长以身作则，带动和帮助孩子养成良好用眼习惯，这同样是预防近视的良方。

也要看到，儿童青少年近视的发生成因复杂，和个人学习、生活习惯、周边环境等因素都可能相关。正因此，全社会要共同行动起来，为儿童青少年营造爱眼护眼的视觉友好环境。浙江温州已开展多次全市百万中小学生近视普查，并持续投入资金开展教室灯光改造和可调节课桌椅置换，改善校园视觉环境。湖北武汉为儿童青少年建立视力健康电子档案，同时向家长提供孩子视力监测数据、眼屈光发育趋势和个性化干预建议。各地不断健全近视防控工作体系，有助于更好实现防控儿童青少年近视的各阶段目标。坚持全方位协同、全流程管理，拿出更多有创新性、突破性的防治举措，才能有力抑制儿童青少年近视高发、近视低龄化问题。

暑假是防控近视的有利时机。期待各地加强系统谋划、科学施策，帮助儿童青少年擦亮心灵之窗，更好拥抱美丽世界。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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