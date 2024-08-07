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多几把尺子量人才（人民论坛）

石 羚
2024年08月07日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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一套智能产线帮助企业提升25%的生产效率，成了教师方成刚职称晋升的加分项。此前，由于常年在生产一线开展产学研合作，论文不多、承担纵向课题不足，他多年未被评为教授。方成刚所在的南京工业大学在高级职称评审中设立“社会服务型教师”类别后，他顺利晋升正高级职称。

创新之道，唯在得人。如何评价人才，至关重要。习近平总书记强调，“打通人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍”“使各方面人才各得其所、尽展其长”。党的二十届三中全会《决定》提出：“建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。”只有建立科学的人才分类评价机制，才能更好发挥指挥棒作用，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来，激发全社会创新创造活力。

三百六十行，行行出状元。不同职业、不同岗位、不同学科的人才需要不同的评价体系。同是高校教师，有的擅长科研，有的善于教学，有的专于发明；同样从事研究，有的做基础研究，“板凳甘坐十年冷”；有的做应用研究，成果要求迅速转化；有的做交叉研究，要从学科叠加走向融合。发挥人才评价的指挥棒、风向标作用，就要尊重人才个性化、多样化特点，坚持干什么评什么，推进分类评价制度建设，“不要都用一把尺子衡量”，多几把尺子量人才。

推进体制机制改革，破立并举是一个重要方法。健全人才评价机制，首要破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项等倾向，打破户籍、地域、所有制、身份、人事关系等限制；也要“立新标”，以创新能力、质量、实效、贡献为导向，形成更加客观公正的人才画像，让能干事、干成事者被发现、被重用。

看创新能力，在成都中医药大学，博士后出站和青年人才考评不设“硬杠杠”，项目、著作、推广应用均可作为标志性成果；在中国科学院数学与系统科学研究院，由国际评审根据代表作的重要性、发展前景等评估团队成绩。“一切科技创新活动都是人做出来的。”成果水平只是人才好坏的重要参考，关键在于通过多种途径了解人才水平，助力“一时成功”为“一世功成”。

看实际贡献，返乡创业青年杨丽娜通过“企业+村集体+农户”利益共享模式，助力落后村变旅游村，提升村民人均年收入，被评为高级农经师。吉林在乡村人才职称评审中重点看能否带强产业发展、带动群众致富等，一批“土专家”“田秀才”成为发展带头人。科技成果的价值在于运用。综合评判人才贡献，既要看成果的原创性、科学价值，也要看经济价值、社会效益。

改革再出发，唯奋楫者先，唯创新者强。不断练就识别千里马的慧眼，培厚千里马成长的沃土，实现人尽其才、才尽其用、用有所成，定能以人才之强赋能创新之强，为中国式现代化提供有力的智力支持和科技支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 04 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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