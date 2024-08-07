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粤港澳千余名青少年同台竞技跆拳道

2024年08月07日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为二〇二四年粤港澳大湾区青少年跆拳道系列联赛（广州站）现场。

“我们这次有80多位香港青少年选手参加品势等多个项目的比赛，与内地选手相互切磋交流。”近日，2024年粤港澳大湾区青少年跆拳道系列联赛（广州站）（以下简称“跆拳道联赛”）揭幕，香港跆拳道正道馆（以下简称“正道馆”）联席馆长麦庆昌如是说。

主办方介绍，本次跆拳道联赛设置品势、跆拳道舞、个人击破和电子竞速等比赛项目，共吸引粤港澳千余名青少年跆拳道选手参赛，其中香港、澳门选手近200名。

“我从3岁开始就学习跆拳道了，现在已经考到跆拳道红带。这次我参加三个项目的比赛，觉得紧张又兴奋。”澳门8岁跆拳道选手刘绰泓在个人击破项目角逐中，出拳刚健，形神兼备，获得儿童组男子冠军。他表示，希望有机会能多在大湾区城市参加比赛，与更多优秀跆拳道选手交流切磋。

“这是我们第一次参加跆拳道联赛，带了25名澳门学生来参赛。”在澳门扬名跆拳道会教练叶启杨看来，“粤港澳大湾区一小时生活圈”的打造让更多澳门青少年走进内地，为粤港澳大湾区青少年跆拳道选手提供一个相互学习、共同提高的平台，促进青少年的文化体育交流。

（张 璐 文/图）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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