新华社福州8月6日电 2024年东森杯海峡两岸青少年棒球邀请赛暨第五届海峡两岸青少年棒球文化节开幕式6日在福建省连城县举行。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛，福建省人民政府副省长王金福，台东县长饶庆铃等两岸嘉宾看望了参赛台湾青少年球员、教练和老师，并应邀为比赛开球。本次活动为期8天，共邀请两岸8支青少年棒球队参加，期间还组织参赛球队在龙岩连城、永定及厦门等地开展研学考察活动。

5日下午，宋涛在连城会见了饶庆铃和东森集团总裁王令麟等前来参加活动的岛内人士。宋涛表示，习近平总书记高度重视、关心关爱台湾青年，表示欢迎台湾青年来祖国大陆追梦、筑梦、圆梦，持续为两岸青年成长、成才、成功创造更好条件、更多机遇。我们将认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，积极推动两岸青年交流，鼓励支持两岸青年为民族复兴贡献青春力量。

他表示，中共二十届三中全会顺利举行，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，为广大台湾同胞特别是青年朋友参与强国建设、民族复兴伟业开辟更广阔空间。我们将继续致力促进两岸交流合作、深化各领域融合发展，增进两岸同胞切身福祉和中华民族整体利益。

宋涛强调，要坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对“台独”，守护我们的共同家园，把中华民族的命运牢牢掌握在两岸中国人自己手中；要促进交流合作，共创民族绵长福祉，让两岸同胞都过上好日子；要勇担使命责任，携手实现中华民族伟大复兴。

饶庆铃表示，两岸文化同源，皆属炎黄子孙，在坚持“九二共识”、反对“台独”基础上，更应相知相亲，通过更多交流活动，一起为两岸构建幸福未来。

棒球运动在台湾有非常广泛的群众基础，深受岛内同胞特别是青少年喜爱。去年9月印发的《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》提出，“支持闽台两地中小学校加强校际交流，开展棒垒球等青少年特色体育项目合作”。近年来，连城县聚集了多家台资棒球用品企业，并在推动两岸青少年棒球运动交流合作上走在大陆县域前列，已成功举办23场相关赛事活动，为两岸青少年搭建了情感交流、切磋球技的平台。

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