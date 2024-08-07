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河南沈丘：小小少年大担当

2024年08月07日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：河南沈丘：小小少年大担当

“穿红色背心的少年名叫程果，是我校四（5）班的学生，他暴雨中下蹲的样子感动了许多人，感动了沈丘整个县城。我们大家都要向他学习，为他点赞！”8月6日，河南省沈丘县东关小学公众号上推出了题为《红衣少年，你下蹲的样子蛮可爱》一文，介绍本校学生程果，暴雨中蹲下身子清理下水口垃圾的视频故事。视频故事在网络上被转发后，在社会上引起了关注。

时间回到7月13日，沈丘县遭遇强对流天气。程果和妈妈回家途中，发现街道多处下水口被垃圾堵塞，导致道路积水，给过往行人带来极大不便。

“不行，这样下去会导致路面更多积水。”程果没有丝毫犹豫，放下书包，冒雨蹲在下水口旁边，用手一点点清理垃圾。垃圾混合着雨水，弄脏弄湿了他的红色背心和双手，但他毫不在意，只想着让积水尽快退去。

“当时还下着雨，他就告诉我，‘妈妈你别去，我下去，我不怕淋湿’。我当时没想起来录视频，孩子清理过两三个下水口了，我才想起来录个视频。”程果的妈妈普玉霞说。

“程果的行为，说明他是一个有很强社会责任感的孩子，更可贵的是他把这份担当付诸行动，用自己微小的力量去影响这个社会，我觉得这一点特别值得我们学习，值得我们敬佩。”程果的老师李雪洋说。

对此，网友们纷纷表示：红衣少年程果，小小的身影，在雨中展现出了大大的正能量，他下蹲的样子确实蛮可爱；他不怕苦不怕累，有责任感能担当；他下蹲的样子带给人们更多的温暖和力量！

（记者 王胜昔 通讯员 王向灵）

(责编：李昉、李依环)

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