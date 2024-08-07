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江西进贤：笔传千年 笔都新生

2024年08月07日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：笔传千年 笔都新生

“来文港一年多了，几乎每个赶集日我都来。有时候选毛料，有时候买笔杆，大部分时间都会试笔，对毛笔的认识和制作技艺都有提升。”8月4日，恰逢江西省进贤县文港镇的传统赶集日，文港镇皮毛交易市场内人声鼎沸，王腾往返于一个个摊位、店铺，仔细挑选自己需要的材料。

王腾是江苏徐州人，本来在当地经营一家母婴用品店的他，因为经常看文港镇制笔师傅徐华荣的直播，于是在2023年4月来到文港，开始从头学习毛笔制作技艺，现在已经可以独立做一支简单的兼毫笔了。

“当初看着很简单的动作，做起来难得很。”王腾说，光是梳毛这一道工序就得练上几个月甚至一年，手被缠破了好多次，但他乐在其中。毛笔承载着厚重的文化底蕴，他喜欢毛笔，也喜欢这个千年笔都的氛围。

文港因笔而兴、因笔而名。行走在文港，随处可见毛笔造型的路灯和雕饰、古色古香的沿街笔庄、家家户户门口摆放的一桶桶毛笔……目前，文港镇有超过一半的人口从事毛笔相关的行业，相关企业400余家、作坊2200余家。2023年，文港镇毛笔及相关文化用品产业实现销售收入82.5亿元。

延续1600多年的文港毛笔制作技艺，给这座小镇打上了独一无二的毛笔烙印。不少像王腾这样的人前来学习，更多的人则来实地感受毛笔文化。

“写字作画，往往只观妙笔生花处，不见辛苦制笔人。听说文港毛笔有128道工序，我上手体验了一两道工序，觉得很神奇。”豫章师范学院学生龚翊筠平常练习书法，却很少研究毛笔。结束寻访离开文港之前，她在市场精心挑选了几支毛笔，除了自用，还打算送给同学，让他们也了解文港毛笔的魅力。

“这两支笔就属于我们的镇馆之宝了，一支是万花献瑞粉彩宫廷御用笔，一支是九天雨露乾隆御用笔……”在中国毛笔文化博物馆，文港镇旅游办的彭春霞正如数家珍般向游人介绍。暑期旅游高峰，她每天大概要为300人讲解，其中不乏毛笔爱好者和前来研学的学生。

近年来，文港镇依托毛笔历史文化和毛笔产业，推动文化和旅游深度融合发展，先后建成中国毛笔文化博物馆、钢笔文化博物馆等一批特色旅游景点，按照“前店后坊”模式，打造文化产业街区，推动周坊村等4个中国传统村落打造独具特色的区域文旅品牌。

“我最喜欢这些题写着‘科甲第’‘汝南世家’‘岐山耸翠’等匾额的老屋，仿佛在诉说着周坊村悠久的历史。”游客高欣怡说。周坊村是中国传统村落，也是中国毛笔文化第一村。村里一栋栋青石黑瓦的明清赣派古建筑在阳光的照耀下安静矗立，屋上砖雕、梁上木雕、窗上花雕随处可见。

依托毛笔文化，周坊村打造了村史馆、文化广场等一批公共设施，开发了毛笔研学游、体验游、写生游等文旅项目。乡村面貌焕然一新，村里人气更旺了。

“这次的文港之行非常充实，我会推荐我的学弟学妹来。”江西师范大学科学技术学院大三学生陈铃告诉记者，她不但接触了悠久的毛笔文化，还了解了文港电商产业。每天晚上，文港约有200个直播间在推介、售卖文港毛笔及相关的文化产品。

在文港，一支笔穿越了千年时光，依然生气勃勃，既保持着古老的形态，又书写着多彩的未来。

（记者 胡晓军 李玉兰 王 洋 通讯员 薛 斌）

(责编：李昉、李依环)

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