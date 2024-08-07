原标题：太原理工大学开设智能采矿工程专业

记者8月3日从太原理工大学获悉，学校今年首次开设智能采矿工程专业，培养掌握智能采矿技术的高级矿业人才，服务国家煤矿智能化建设和煤炭高质量发展。

太原理工大学是国家“双一流”建设高校、 “211工程”重点建设高校。学校今年有83个招生专业，其中智能采矿工程、量子信息科学为新增专业。“山西是煤炭大省、矿产大省。太原理工大学立足地域优势，开设特色专业和优势学科。采矿工程专业办学时间长，师资力量雄厚，拥有中国科学院院士等一批专家名师。”太原理工大学矿业工程学院院长董宪姝介绍，智能采矿工程从采矿工程延伸而来，是交叉学科专业，也是新工科专业。专业涵盖采矿工程、智能装备、自动控制、信息智能处理、智能管控与决策等课程内容，为矿山智能化建设和管理培养高端复合型人才。

太原理工大学所在地山西，是全国重要的综合能源基地，也是首个能源革命综合改革试点省份。山西把煤矿智能化建设作为深化能源革命综合改革试点的重大举措，因地制宜抓好智能化建设。截至今年6月，山西累计建成智能化煤矿128座、智能化采掘工作面1491处。

“智能采矿工程专业旨在培养复合型智能采矿工程技术人才，使他们能够从事智能采矿设计、矿井智能生产运行与管理、智能采矿科学研究与开发等工作，解决复杂采矿工程及其智能化问题。”董宪姝说，智能采矿工程专业要求学生掌握数学、自然科学、控制科学、信息科学、人工智能科学、工程基础知识和系统、采矿工程及其智能化专业知识等。

据悉，太原理工大学智能采矿工程今年面向全国招生32人，学制四年。符合毕业条件的学生，将被授予工学学士学位。

（记者赵向南）

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