原标题：海南大学生物医学工程学院构建协同育人新格局

“生物医学工程是典型的理、工、医相结合的交叉学科，也是我们学院重点发展的学科之一。它主要学习如何运用生物或化学理论解决医学问题，为疾病预防、诊断、治疗等提供新技术手段。”近日，海南大学生物医学工程学院（以下简称“生医工学院”）院长李鹏程告诉记者。

近年来，生医工学院引进科研人才、组建研究团队、改革育人模式，不仅为海南大学促进产学研融合创新树立了典范，还为新质生产力发展提供了有力支撑。

引进高水平人才组建研究团队

生医工学院成立四年来，不断拓展学科领域、深化学科交叉，开展重大课题研究及关键技术攻关。学院14支科研团队面向国际科学前沿开展一系列探索，高水平研究成果不断涌现。

2020年底，青年学者殷明入职生医工学院。此后，他迅速组建了“脑机芯片神经工程”团队，带领团队成功申报10多项国家级和省部级重大课题，发表10余篇高水平论文，并申请了10项专利。

“生医工学院的学科发展规划与我的专业高度契合。这里不仅科研条件优越，还有完善的人才政策，为我解除了许多后顾之忧。”殷明说。

学院积极实施招才引智政策，吸引了众多优秀科研人才。在生医工学院，除了殷明团队外，还有许多团队取得了优异成绩。比如，周非凡教授团队在利用光疗改善阿尔茨海默病方面取得了新进展；柔性电子材料与器件团队则专注于二甲基硅氧烷的研究，利用微流控技术，形成了创新的纺丝策略。

生医工学院党总支书记张云竹对记者说：“生医工学院以科研团队为主体，稳步推进‘有组织的科研’，以团队重大项目以及重点科研工作为发展重心，促进青年科技人才快速成长。”

探索完全学分制与书院制改革

近年来，生医工学院积极探索完全学分制与书院制育人模式，形成了诸多实践经验与成果，显著提升协同育人质效。

生医工学院2024级硕士研究生张鸿和2024级博士研究生黄港华分别是完全学分制与书院制改革的受益者。张鸿告诉记者：“学校推出的完全学分制改革让我有了更多的时间专注于自己感兴趣的领域。”黄港华则表示，书院汇集了不同专业方向的学生，通过书院举办的各类活动，拓展了他们的知识面。

此外，为了更好地推进完全学分制与书院制改革，学院在医学、生物学、材料科学及电子工程等多个领域都配备了专职导师。这种多元化的师资结构不仅使学生能够跨学科选课，还促进教师在不同的课题组之间进行合作与交流。

“在书院、学院导师团队支持下，我的科研成果转化能力不断提升。”生医工学院博士研究生李云飞告诉记者，他设计的项目获得海南省内某科技创新大赛奖项。之后，李云飞注册成立了公司，并在导师的帮助下，协调资金投入研发。目前，他们围绕获奖项目研发出六代产品，将很快投放于市场。

截至目前，学院培养的2024届本科生毕业率为100%，升学率为52.27%。这一成绩在海南大学名列前茅。

（记者 王祝华 实习生 杨 婕）

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