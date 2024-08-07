原标题：东北林业大学生态学院成立

图为东北林业大学生态系统多样性团队在样地进行调查监测工作。受访者供图

记者8月3日获悉，东北林业大学生态学院日前正式成立。该学院将进一步加强生态学领域拔尖创新人才培养和科技创新，为国家生态文明建设、筑牢北方生态安全屏障、实现“双碳”目标提供人才与科技支撑。目前学院设置1个生态学本科专业，拥有生态学一级学科硕士点和博士点、生态学博士后科研流动站。

东北林业大学生态学科起步于1952年。学校以森林生态学为特色，以国家野外台站和教育部重点实验室为平台，为中国林业生态环境建设培养了一批高层次人才。

以北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙为组长的专家论证组认为，东北林业大学生态学院的成立顺应了国家生态文明建设与实现“双碳”目标的重大需求，学院基础扎实，已形成完整的“本—硕—博”学科人才培养体系，有望成为生态学科研究与人才培养高地，推动生态学发展。

东北林业大学校长宋文龙表示，黑龙江省是生态大省，林地面积2617万公顷，森林蓄积量22.4亿立方米，森林覆盖率高达47.3%，为生态学科的发展提供了广阔空间。

据悉，东北林业大学生态学院将立足东北，面向全国和东北亚地区，以森林生态学为基础，以冻土生态学和生态系统监测与评估为特色，紧密围绕森林生态学基础理论、生态系统碳汇、冻土生态、湿地生态、生态评估与修复、生物多样性保育等重要发展方向，开展创新性研究。学院将通过生态大数据与人工智能深度交叉融合，打造特色本科生核心课程，建设兼顾生态学基础理论与应用实践的本科生培养体系，提升学生创新应用能力，培养高水平交叉融合型人才，努力将生态学院建设成为新时代产学研一体化的创新型学院。

（记者李丽云 朱虹 通讯员孟姝轶）

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