在问答框中输入一个问题，很快能得到较为准确的答案；选定几个关键词，就能迅速生成一幅幅生动美观的画作；将一系列图片作为素材输入，风格各异的视频随即生成……随着人工智能研究与产业的蓬勃发展，这些曾经令人难以想象的场景如今已变为现实。

近年来，各地高校人工智能专业热度持续攀升。据相关搜索数据，人工智能专业已经成为今年高考考生报考的热门专业，其火爆程度可见一斑。

不同高校侧重点各不相同

人工智能的概念最初于1956年在达特茅斯会议上被正式提出。时至今日，它已走过了数十年的发展历程，经历了三次发展浪潮。人工智能专业是近年来我国大力发展的普通高等学校本科专业之一。它的诞生与全球人工智能发展大势息息相关。

早在2018年的中国高校人工智能人才国际培养计划启动仪式上，时任教育部国际合作与交流司司长许涛曾表示，教育部将研究设立人工智能专业，推动人工智能一级学科建设；2019年，教育部印发了《教育部关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，确认全国共有35所高校获首批人工智能专业建设资格；2020年，教育部印发了《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，在新增备案本科专业名单中，人工智能专业新增数量最多。迄今为止，据教育部公开数据，全国共有498所高校开设了人工智能本科专业。

对于人工智能专业的具体学习内容和课程设置，各高校有着不同布局。西安交通大学人工智能学院副院长魏平介绍，该校人工智能专业共有八大专业课程群，分别为“数学与统计”“科学与工程”“计算机科学与技术”“人工智能核心”“先进机器人技术”“认知与神经科学”“人工智能工具与平台”“人工智能与社会”，共包含34门课程。“这些课程群涵盖基础课程群、主干课程群、交叉课程群等，强调科学、技术与工程学科交叉、相辅相成，在教授知识的同时，培养学生运用知识解决实际问题的能力。”魏平说。

而江南大学人工智能专业的课程设置略有不同。“我们重点关注智能系统及算法的相关内容，开设了模式识别与机器学习、深度学习等专业核心课，计算机视觉、自然语言处理等专业选修课，以及人工智能学科前沿、数字图像处理技术等专业自主课程。”江南大学人工智能与计算机学院院长、博士生导师方伟说，“另外，考虑到人工智能对数学建模要求较高，我们更重视数学基础，开设了192个课时的《数学分析》与128个课时的《高等代数》课程。”

不难看出，人工智能专业的主要学习内容与计算机科学、认知科学和人工智能基础理论等有关，侧重多学科融会贯通。不同高校根据自身特色，在课程设置方面侧重于应用能力或数学技能。

打造本硕博一体化培养模式

近年来，人工智能领域的蓬勃发展，对基础知识扎实、科学素养良好、专业水平出众的人才产生了迫切需求。

西安电子科技大学人工智能研究院院长焦李成认为，人工智能专业与其他学科最大的不同在于，它不是简单地培养人才，而是探索产学研相结合的人才培养模式。“人工智能领域的人才需求和评价标准要从产业来、从需求来。人工智能领域的科研、教育与产业发展，应当是一体化的。”焦李成表示。

人工智能专业是一个多学科贯通融合的专业，其课程跨度大、难度高、数量多，且需要长时间、多领域的实践积累。学生如果仅依靠本科四年的时间学习，往往容易会而不精、全而不深，导致在日后的产研工作中面临困难，甚至无法胜任。因此，人工智能专业中的本硕博一体化培养模式，正得到越来越多高校的青睐。

方伟介绍，江南大学的人工智能专业采用了本硕博一体化培养模式。“本硕博一体化培养模式通过缩短人才培养年限，提高人才培养的效率，利用各种资源平台助力学生开展早期科研训练，让学生长期参与科研项目，积累丰富的科研经验，提升科研水平，培养科研创新和实际工作能力。”方伟说，“这种培养模式使人工智能专业学生具备更高的学术水平和实践能力，在就业中具有更强的竞争力。”

西安电子科技大学人工智能专业则开设了本硕博“直通车”。“坐上‘直通车’，比按部就班地从本科一直读到博士，要节约3年时间。”焦李成说，“我们让学生做科学研究的同时参与产业实践，形成了‘科学研究+创新实践’‘高水平平台+高层次人才’‘人工智能+其他学科跨界融合’的特色全方位育人体系。”

此外，魏平介绍，西安交通大学人工智能专业的人才培养遵循着“2+4+X”创新人才培养模式。“其中，‘2’是指对一、二年级本科生的通识教育和宽口径专业基础教育；‘4’是将对本科生三、四年级和硕士生两年的培养与教学资源有机结合起来，统筹规划、合理安排本科生、研究生课程；‘X’则是指对研究生（包括博士生）的学位论文不作‘一刀切’要求。”魏平说，该培养模式将通识教育、科研能力和创新能力相结合，强调因材施教，有助于实现从知识传授型向探索研究型教育的转变。

注重学生创新思维与能力

在焦李成看来，人工智能重塑的不是一个学科，也不是一个行业，而是整个教育体系。“如果观察电子信息、计算机、自动化、数学、物理等学科可以发现，它们的共同交汇点就是人工智能。”焦李成说。

此种背景下，高校纷纷开设人工智能通识课，向广大学子普及与人工智能的相关知识，让他们更好适应如今的智能社会。目前，清华大学、南京大学等一批高水平大学均已开设人工智能通识课。

人工智能通识课与人工智能专业课程有哪些区别？方伟表示：“人工智能通识课不等同于人工智能专业课，两者不处于同一赛道。”

方伟认为，人工智能通识课主要是针对非人工智能专业的学生开设的，为他们普及人工智能的发展历程、人工智能的基本概念以及人工智能的主要技术和应用场景等，让学生了解人工智能技术在各个领域及行业中的应用。同时，通识课使学生具备将自身专业知识与人工智能技术相结合的意识，并夯实宽口径专业基础，培养学生跨学科探索精神，提升他们的创新、实践及解决复杂问题的综合能力。

而人工智能专业课程是为人工智能专业学生专门开设的课程。在课程设置方面，除了要求学生掌握人工智能领域的基础理论与方法外，还要求学生掌握人工智能专业的各项技术及相关算法，包括模式识别和机器学习算法、深度学习算法、优化算法、强化学习算法等，对学生的数学基础有更高要求。“人工智能专业不仅让学生学会用人工智能解决问题，更注重培养学生的科研思维、算法创新思维和工程创新能力。”方伟说。

魏平表示，人工智能专业的定位是培养扎实掌握人工智能基础理论、基本方法和应用技术，熟悉人工智能相关交叉学科知识，具备突出科学素养、创新能力、系统思维能力与国际视野，且能引领未来的一流人工智能人才。

（记者 李诏宇 王禹涵 通讯员 李佳敏 于 乐）

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