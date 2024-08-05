人民网北京8月5日电 （记者李依环）“研究性教学应该更加重视‘教’本身的研究。在量子力学的教学中，引入科研训练和小型科研项目固然是研究性教学需要的，但学习阶段不宜过于强调做科研项目。”日前，“2024量子物理：基础·前沿和科学教育”会议在内蒙古大学举办，中国科学院院士、中国工程物理研究院研究生院院长孙昌璞表示。

孙昌璞作题为《量子力学研究性教学探索——兼议<量子力学现代教程>的写作》的报告。内蒙古大学供图

会上，孙昌璞作题为《量子力学研究性教学探索——兼议<量子力学现代教程>的写作》的报告，从什么是研究性教学、为什么量子力学需要研究性教学、怎么让量子力学教学“更讲道理”等三方面展开深入阐释。

孙昌璞认为，研究性教学要培养学生的独立判断力，不盲从，不轻信，养成探讨公式背后的道理的习惯。一是要厘清教学知识点；二是要从原始文献出发，讲清它们的逻辑。“这就要求老师有深厚的学养和较深的科研背景。”

据悉，结合多年教学和科研经验，孙昌璞撰写了《量子力学现代教程》一书，并于今年正式出版。该书充分体现了他对量子力学研究性教学的系统性思考，注重还原真实的量子力学发展史，强调从原始文献出发而非通过其他教科书，力求使量子力学的教学“更讲道理”。

“量子力学是‘讲理的’科学。”对于量子力学的教学，孙昌璞建议，老师们不应该告诉学生量子力学就是学不懂，只要会算就行了，也不能过于强调科研而忽视了教学，而应该用研究性的教学，来更好激发学生开展创造性地学习。

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