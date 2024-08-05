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中国地质大学（北京）雄安校区启动主体工程建设

2024年08月05日13:50 | 来源：人民雄安网
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原标题：拉开大规模建设序幕 中国地质大学（北京）雄安校区启动主体工程建设

人民网雄安8月4日电 （记者王红）8月3日，中国地质大学（北京）雄安校区主体工程建设启动会在雄安新区举办，标志着雄安校区拉开了大规模建设的序幕。

中国地质大学（北京）雄安校区主体工程建设启动会现场。人民网记者 王红摄

中国地质大学（北京）雄安校区主体工程建设启动会现场。人民网记者 王红摄

中国地质大学（北京）是首批疏解的在京部委所属高校之一。中国地质大学（北京）雄安校区位于雄安新区起步区第五组团北部，总占地面积1600亩，建设用地1200亩。

此次首开项目包括1栋后勤楼和1栋本科宿舍楼。其中，后勤楼项目为地上5层，地下1层，总建筑高度25米。建设内容为保卫处、后勤集团办公及功能用房和能源站。

本科宿舍楼项目为地上11层，地下1层，总建筑高度44.3米。建设内容为464间本科宿舍及管理配套需求，可满足1800余名本科生的住宿需求。

中国地质大学（北京）雄安校区主体工程建设启动会现场。人民网记者 王红摄

中国地质大学（北京）雄安校区主体工程建设启动会现场。人民网记者 王红摄

中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏在启动会致辞中表示，建设雄安校区是以“一校两区”协同发展战略布局，引领学校各项事业蓬勃发展的重大机遇。学校将统筹构建联动融合、协同互补的“一校两区”大发展格局，致力将北京校区打造成为地学高层次拔尖创新人才培养基地、国际地学交流合作中心，将雄安校区打造成为地球系统科学及新兴交叉学科融合创新研发人才培养基地、国际地学前沿科技中心，阔步迈进建设地球科学领域世界一流大学新征程。

(责编：李依环、孙竞)

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