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精准“抓鱼”，妙手“烹鲜”

2024年08月02日08:57 | 来源：“人民网+”客户端
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业务述评：（2015年2月9日～2015年2月15日）

本周分社来稿不少，尤其新开栏目“直击省部级单位民主生活会”“岁末年初探作风”“春运一线”等多为分社记者供稿，头版重点稿件除领导人活动外亦大多是分社活跃的身影。同时，针对网络热点，分社记者也能及时来稿，回应关切，发现新闻“具慧眼”，讲好故事“见功夫”，可谓是“精准抓活鱼，妙手烹美鲜”。

发现新闻，要的是“时时在状态，处处有心人”的敏锐洞察，时效一过，“鱼儿”便不鲜了。本周网络热点话题较多，分社记者都能及时发掘，迅速解读，回应受众关切。2月9日11版《捡到狗头金到底该归谁》（李亚楠），以此前两天网络热炒的新疆青河县牧民捡到“狗头金”的事儿为由头，请专家学者和普通市民发表看法，是对网络众声喧哗的理性剖析，也是一次增强群众法律意识的宣传。

同样，2月13日11版《用五言诗作报告，合适吗》（刘鑫炎），聚焦山西运城市盐湖区人大常委会主任李治采用“五言诗”作人大常委会工作报告这一热点事件，客观呈现官员、学者等各方观点，引导受众讨论回归理性。

热点问题理性引导，虚假信息及时澄清。2月11日4版《微求证》栏目刊发《“西安古城墙被掏建办公楼”不实》（姜峰、方敏），记者通过走访市文物局、城墙景区管委会等单位，实地展现古城墙现状，同时为城墙利用展示法律依据，确认了属于合理利用复建项目的结论，网络热炒的负面信息得以澄清。

网络热点并非都是“猛虎来了”，巧妙运用，也可以是冬日暖阳，温暖人心。2月13日6版《穿越时空的“廖厂长”》（周立耘），就讲了湖南娄底企业家廖群洪厂长资助大学生“寻梦”的故事，故事从网络红人吴晓波日前备受关注的一篇微博说起，充分利用了网络关注度高的“名人效应”，让一篇看似平淡的人物报道，既有温度，又有热度，传递了正能量。

发现新闻是本领，表达新闻见功夫。“活鱼”到手，还看如何加工。做得好，是美味，不用心，反倒了胃口。本周分社来稿中，就有讲好故事、妙手“烹鲜”的好手。

讲好故事，首先要有故事意识，尤其是那些故事性不强的内容，也要有意识地通过故事巧妙表达。2月9日14版《只为路遇大熊猫的心动》（张文）介绍四川卧龙自然保护区，记者巧讲故事，倍儿有现场感。如开头：

“起风了，竹林窸窣作响。这里是四川卧龙自然保护区。严冬的静谧和寂寥，笼罩着广袤的林区。只有巡山队员的谈笑声，为这里平添了几分生气。”

让人身临其境。如果简单铺陈，平淡介绍，中规中矩，就会落入俗套。

讲好故事，要真讲，不能套个“故事”的壳儿，空有形式，没有讲故事的效果。社领导提出，现在大家都有讲故事的愿望，但往往故事只是作为一个导语、一个由头，没有贯穿文章的逻辑变化。这样一来，挂着“羊头”，卖的还是“狗肉”。2月10日14版《河北：抓住“灰太狼” 村民“喜洋洋”》（史自强），就是一篇前后呼应、逻辑贯穿始终的好故事。故事从吴老汉家的母羊要生崽儿讲起，说到羊被偷了“老两口一整天吃不下一口饭”“村里人心惶惶”，一直到最后羊找回来，“‘这下又有盼头了。’吴老汉像抱着两个娃一样抱着两只小羊羔。”故事有矛盾冲突，有人物心理变化，围绕人物命运变化的线索讲好了故事。

讲好故事，应直击要害，直面矛盾，把最精彩的内容放在开头，如高手过招，一击必杀。“直击省部级单位民主生活会”本周开栏，首篇《河北省委民主生活会辣味十足》（王方杰、李增辉）便在编前会上获得了肯定。报道开篇即用直接引语批评省委书记，辣味扑面而来，深具震撼力。一下就让读者感到这是一场不避重就轻、不走过场的民主生活会。

要做到开头精彩，就必须打破观念，敢于亮招，有所取舍，把最“抓人”的内容放到开头。不必拘泥成规，千篇一律，习惯性先讲正面内容，或者是“从头说起，面面俱到”。“抓人”，可以是矛盾聚焦，冲突毕现的震撼；“抓人”，可以是贴近百姓，事关各人生活的问题；“抓人”，还可以是入脑入心，渗入“泪点”的共鸣。

讲好故事，也可以设置悬念，引人阅读。如影视作品中开头刀光剑景，就是不见人物，不知缘由；或是空城无人，蒙面黑影，究竟前往何处？巧妙运用文学手段，创新文章叙事方式，能把故事讲得更引人入胜，抓着心走。

2月9日4版“点赞中国”栏目刊发《一个“阳光下的秘密”》（潘俊强），开头就说“济南铁路局临沂工务段的李锐，很长时间都是同事眼中的‘怪人’”，文章一直讲“怪”，一直卖关子，吸引读者跟着走，直到最后才揭开谜底，不由让人心头一震，颇有共鸣。

讲好故事，还可以“色香味俱全”，烹调美味。语言、动作、场景、细节，让人如临其境，看得痛快。2月11日3版《一堂生动的中国文化课》（侯露露），大段的场景、语言、动作描写，准确对应人物性格特征，写得惟妙惟肖，如同说书人讲故事，绘声绘色，让读者“根本停不下来”。

春节将近，分社记者正投入到如火如荼的新春走基层报道当中。兄弟媒体都在“走”，华山论剑，谁能技高一筹？讲好故事，既练好深入采访的“硬功”，又掌握创新方法的“巧劲儿”，自然就能起到“四两拨千斤”的效果。

如此，请接招。

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：耿聪、熊旭)

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