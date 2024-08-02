本报北京8月1日电 （记者邱超奕）近日，人力资源社会保障部印发通知，部署启动“源来好创业”资源对接服务季活动。本次活动定于7月至9月在全国各地同步开展，以“搭建对接平台 携手助你创业”为主题，重点面向高校毕业生等青年创业者、返乡入乡创业人员及有资源对接需求的创业项目，通过搭建平台、拓展渠道、营造氛围，帮助创业者实现高质量创业。

据了解，活动将围绕创业者在信息、场地、资金、能力提升、经营管理、人才支持、政策享受等方面的实际需求，提供多种资源对接和服务：

一是打包提供创业信息对接。集中发布、动态更新创业场地信息清单、融资信息清单、培训信息清单，以及创业导师名录和人力资源服务机构名录，便于创业者根据自身需求选择。

二是广泛开展创业场地对接。组织创业载体开放观摩活动，促进符合条件的服务对象与创业载体直接对接、快速入驻。整合创业载体提供的产品、服务信息，为创业项目提供市场供需信息对接服务。

三是分类实施创业融资对接。组织“政企银担”交流系列活动，为创业项目争取融资支持。探索结合人社领域信用体系建设，为创业项目提供增信方案。邀请金融机构、创业投资机构、天使投资人等共同参与，开展形式多样、内容丰富的融资对接活动。

四是拓展举办创业培训对接。拓展“马兰花”创业培训，推介一批创业培训精品课程。结合劳务品牌高质量发展，探索小微企业创新发展培训指导项目。积极培育乡村创业新青年，丰富创意农业、特色文化旅游、生态康养等差异化培训项目。

五是深入组织创业导师对接。组织创业导师进基地（园区）、进校园、进社区、进乡村等基层行活动，搭建服务对象与创业导师面对面交流平台。支持创业导师与返乡入乡创业项目建立长期稳定帮扶机制。

六是密集促进人力资源对接。根据创业企业招聘用人特点，组织开展小规模、分类型、定制式现场招聘活动和灵活就业特色活动。依托零工市场、基层就业站点等服务机构，加密线上线下招聘频次，为返乡入乡创业项目提供人力资源支撑和招才引智服务。

七是精准推进创业政策对接。多渠道开展创业政策宣讲活动，向服务对象推送申请条件、办理流程和渠道。聚焦已经申请享受和有意愿申请享受创业政策的服务对象，组织开展多种形式的创业助力服务行动，提供全链条相互贯通的创业服务。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 15 版）

(责编：郝孟佳、李依环)