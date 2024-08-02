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打开新视野 拓宽大空间（现场评论·新职业新活力）

郁静娴
2024年08月02日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　吸引新要素流入、容纳新业态落地，帮助乡亲们就地过上现代文明生活，迫切需要优化村庄布局、产业结构和公共服务配置

　　

　　徜徉在浙江桐庐县富春慢居县域风貌区，沿着富春江漫步，村落、建筑与自然风光深度融合。在这里，每一个景点的打造，都独具韵味。两年来，富春江镇驻镇规划师程娟和团队参与规划编制的村庄蓝图，正在一点点变成现实。

　　程娟的资料里，有圈点勾画的最新国土空间规划政策文件，有成摞的田野调查问卷，还有实地拍摄收集的各类图文资料。在她眼里，为乡村做规划，有其特殊复杂性：需要统筹村庄自然人文资源，适应乡村生产生活方式现代化新要求，同时还得严格遵循相应的用地规范。逐个村庄调研、走访、踏勘，采集村民愿景意见，和相关部门讨论方案可行性……通过一遍遍论证、磨合，乡村规划师给图纸注入生命力，确保“图景”成“实景”。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“全面提高城乡规划、建设、治理融合水平”。统筹好新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，加快推进宜居宜业和美乡村建设，是大势所趋。吸引新要素流入、容纳新业态落地，帮助乡亲们就地过上现代文明生活，迫切需要优化村庄布局、产业结构和公共服务配置。把握村庄演进发展和人口变化规律，画好规划编制“同心圆”，关乎乡村的现在和未来。

　　增强乡村规划的引领效能，关键要实现多重目标约束下的最优解。农村土地利用政策性强、涉及面广。行走在乡间，土地规划管理专业出身的程娟，时常要应对各类问题。比如，“老建筑怎么修旧如旧”“闲置的文化礼堂，能否整合为老人照料中心和儿童成长驿站”“如何统筹好农田和设施农业用地”。科学做好空间“加减法”，盘活存量、培育增量、实现多规合一，并非易事。这就必须严守耕地保护红线、生态安全底线和历史文化保护线，还原山水田园风貌，为后续功能开发适度“留白”。同时，通过空间设计优化土地利用和功能布局，带动人口、资源、产业向优势地区集聚，形成新的增长点。

　　新职业带来新视野，需要从业者涵养整体思维、系统思维。以乡村规划师为例，在乡村全面振兴实践中，不能就乡村论乡村，规划图纸要跳出局地、一域。当前，我国正处在破除城乡二元结构、健全城乡融合发展体制机制的窗口期，需要跟进的工作、补上的短板还不少。在规划配套公共服务设施时，程娟和团队充分考虑覆盖半径，精心设置多级社区生活圈，避免重复建设和资源浪费。打破单一村庄范畴，增强要素在空间上的互联互通，有利于提高城乡基础设施利用效率，促进城乡公共服务相互衔接配套，让规划成果经得起时间检验。

　　强化土地全生命周期管理，离不开专业人才的专业化服务。从采访中了解到，从事乡村规划工作的群体，主要是具备相关资质的城乡规划师、建筑师等，这一工作对专业素养、政策把握以及沟通协调等方面能力要求较高。目前，已有多地建立了驻村镇设计师制度，超百所高校与县域结对开展陪伴式建设，乡村规划师的职业前景愈发清晰。随着引才、用才机制不断健全，期待规划设计人才深入乡村，孵化出更多能用、管用、好用的实用性村庄规划，共绘新时代的“富春山居图”。

　　（作者为本报经济社会部记者）  

　　（本系列评论到此结束）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月02日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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