北京市朝阳区 成 森

学生放暑假，学校体育设施“不放假”。不久前，北京市教委发布通知，要求符合开放条件的中小学校，在国家法定节假日、休息日及寒暑假期间，积极向学生开放体育设施。这一通知，回应了青少年运动需求，受到学生和家长的欢迎。

我国学校体育场馆数量多，但多为封闭管理。暑假期间体育设施面向学生开放，化解了青少年假期去哪儿锻炼的烦恼。当然，放得开也要管得住，比如学校有必要做好运动安全保障。可以借鉴一些地方的先进管理经验，添设运维资金补助，提供科学运动指导，购买公众责任保险。还可以考虑引入第三方团队运营管理，提高场地实际利用率。把开放学校体育设施的好事办好、实事办实，必须把问题想在前面，把方案定在前面，细化配套措施并抓好落实。

为民服务没有最好，只有更好。除了积极整合资源、盘活存量，让学校体育服务资源跟着学生转，也要加强设施建设拓展增量，努力将健身场地建在群众身边。党的二十届三中全会《决定》提出，“完善全民健身公共服务体系”。把场馆用起来、让场地多起来，方便大家身体动起来，才能更好建设健康中国、体育强国。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)