本报记者 汪灵犀

图为嘉宾在两岸青年企业家菁英峰会开幕式现场合影。

主办方供图

青年是国家的希望、民族的未来。两岸青年好，两岸未来才会好。近日，2024两岸青年企业家菁英峰会暨两岸青年实习就业创业研讨会在江苏苏州举行，本次活动以“青春共逐梦 同心创未来”为主题，由两岸企业家峰会主办，旨在为两岸青年企业家之间互学互鉴、相依相伴、同心同行搭建平台，吸引两岸青年企业家、来自岛内的台湾学生代表等350余人参会。

“我们始终以台湾同胞福祉为念，愿意率先同台湾同胞分享中国式现代化发展机遇，为台湾同胞来大陆学习就业生活提供更多机会和便利，让台湾同胞利益更多、福祉更实、未来更好。”中共中央台办、国务院台办主任宋涛在活动开幕式上表示，希望更多台胞台企特别是台湾青年投身中国式现代化建设，两岸同胞在常来常往、互动交流中增进理解、厚植感情，实现心灵契合。

共享机遇

“中国共产党二十届三中全会作出了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定。这将进一步推动大陆高质量发展和高水平对外开放，也必将为两岸交流合作提供新机遇，注入新动能。”两岸企业家峰会大陆方面理事长郭金龙在活动中致辞表示，两岸同胞特别是两岸青年，要抓住这个历史性机遇，积极参与到两岸交流合作、融合发展中，努力成为中国式现代化的参与者、见证者和受益者，共同推动两岸关系和平发展、融合发展。

“中共二十届三中全会举世瞩目，释放的丰富信息令人振奋。过去40多年大陆改革开放的巨大成就令世人赞叹，广大台湾同胞是参与者、见证者，也是受益者。相信大陆进一步全面深化改革和扩大开放将成为台商台企创造事业新辉煌的契机，助力青年实现青春的理想。”两岸企业家峰会台湾方面理事长刘兆玄说，峰会将继续为两岸牵线搭桥，推动两岸关系和平发展，为增进两岸同胞福祉贡献力量。

“中共二十届三中全会定调坚定深化改革开放，这不仅是对台湾企业，对全世界来说都是一个非常好的信号。”台商卢彦佐认为，大陆进一步深化改革开放将为台资企业提供新的成长动力，台商台企更有信心拥抱大陆这个大市场，获得更多成长空间。

搭建舞台

近年来，大陆接连出台并落实落细各项惠台利民政策措施，助力台胞台企分享大陆发展机遇、享受同等待遇，为台湾青年提供施展才华、实现抱负的舞台。如今，越来越多的台青跨海而来，深度参与中国式现代化进程。

本次活动为两岸青年搭建了实习就业创业分享会、2024台湾大学生江苏实习就业特训营、两岸青年企业家圆桌会等交流平台。活动期间，台湾青年走进基层社区参与公共志愿服务，开展调研式实习，参加“我眼中的江苏”随手拍和“最美‘实’光”结业作品创意大赛等系列活动。

记者了解到，今年江苏省近900家企事业单位为台湾青年提供超5600个实习见习岗位，涵盖电子信息、新能源制造、生物技术等行业。参与活动的台湾青年不仅可以到江苏知名企业开展就业式实习，还有机会进企业、进工厂体验式实习。

刚刚大四毕业的台湾大学生吕睿腾第一次实习就来到大陆。他说，实习单位的同事都非常友善，在江苏昆山亲身感受到了前沿科技，对未来有了更多憧憬。“大陆不仅文化底蕴深厚，工业技术同样十分发达，台湾青年可以多来走走看看， 以更加开放的心态去感受最真实的大陆。”吕睿腾希望通过此次实习，提升自己解决问题的能力，“明年如果师弟师妹想来大陆实习，我非常乐意进行经验分享。”

携手成长

“两岸青年通过研讨会、圆桌会、沉浸式互动参访，可以促进交流、加深了解、增进友谊，实现共同成长和发展的目标。”刘兆玄说，青年企业家是两岸创新创业的新动力，期待两岸青年企业家携手合作、共创双赢，为两岸新质生产力发展谱写新篇章。

活动期间，两岸金融机构与台协青委会、两岸青创基地举行了签约仪式，积极探索为台湾青年在大陆追梦、筑梦、圆梦提供金融支持。部分两岸青年企业家协会签署合作交流备忘录。昆台经贸协作中心、两岸（昆山）新质生产力创新园区举行揭（授）牌仪式。

皇裕精密技术（苏州）有限公司是一家扎根昆山20多年的企业，主要从事新能源汽车零部件、医疗器械、汽车机构件等生产销售。“在大陆经济不断向前的背景下，我们也实现了高速成长。”回顾企业发展历程，公司副总经理陈纬感慨，转型升级、“数智”赋能是其中的关键词。“目前集团在昆山、深圳和扬州三地都建有工厂，仅昆山工厂的年产值就达到约5亿元。”陈纬说。

近年来，江苏省出台了一系列具体举措，鼓励各类创新创业平台吸纳台湾青年开展创新创业活动，支持服务台湾青年的就业创业基地建设。数据显示，2016年至2023年，在江苏蓬勃成长的台湾青年创业项目累计超1650个，参与各类创新创业活动、实习就业的台湾青年超过1.75万人次，一批优秀的台湾青年创业项目孵化毕业、发展壮大。

(责编：李昉、郝孟佳)