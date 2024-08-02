原标题：新疆预防医学科学院成立

近日，新疆维吾尔自治区预防医学科学院（以下简称“预防医学科学院”）在自治区疾控中心揭牌。

据了解，预防医学科学院将加强与区内外高校、医院、科研院所合作，持续推动人才培养、团队建设、科学研究、平台建设和资源开放共享。同时，发挥智库功能，进一步完善疾病预防控制策略，增强重大传染病和慢性非传染性疾病的防治能力。

近年来，新疆不断提升疾控体系能力水平，疫苗可预防传染病发病率大幅下降，实现地方病控制消除目标。此外，自治区全方位开展健康危害因素监测和慢性病防控工作，不断提升专业能力，疾病预防控制工作取得阶段性成果。

自治区疾控中心党委书记、副主任吴海燕介绍，自治区疾控中心将以预防医学科学院成立为契机，不断加强科技与科研工作，立足重大传染病防控和应急处置，积极发挥辐射带动作用。依托预防医学科学院和公共卫生检验检测中心，自治区将进一步强化疾控战略科技力量培育，加强前沿探索和前瞻性研究，积极承担重大科技攻关任务，创新人才激励机制，产出更多原创性、实用性重大成果。

（通讯员程垒 夏利涓 记者朱彤）

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