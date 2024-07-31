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讲好“这一个”，写活“这一个”

2024年07月31日10:11 | 来源：“人民网+”客户端
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采编业务述评摘录（2014年12月15日～2014年12月21日）

从12月16日开始，本报在重要版面开栏“行进中国·精彩故事”，拉开了走转改新常态报道的序幕。有了精彩故事，怎么精彩地讲述故事？怎么写出“这一个”和“那一个”的不同？

生态志愿者很多，16日的报眼，《廖理纯：从董事长到“锹王”》就写出了“这一个”的与众不同。“4年间，廖理纯拿出个人上千万元的积蓄，搭建起一个公益平台”，点出了其独特。他为什么会做出这种选择呢？文中给出解答：30来岁，就赚了好几千万，成为中关村的成功企业家，他开始思考自己对于社会的价值。“他把余生一万多天，做成台历，每天倒撕一页，向死而生倒着过，由此思考活着的意义。”这句话，安在别人身上，也许显得矫情，但在他身上，却恰如其分、真实自然。

同样，17日的头条，《担当，是改革者必须的修行》，展现给读者们一位辨识度极高的法官形象。“我们的产品是司法公正，产品质量出问题，总得找原因”、“背着‘黑锅’前行，是改革者必须经历的修行”、“每个人都是历史，如果每个人能让自己完美一点，历史也会完美一点”。这些诗意的、富有哲理的话语，不可能从环保企业家口中说出来，也不能够是大山深处干部的语言，只能是“这一个”——这位思维缜密、才华横溢的大法官。

八项规定出台以来，干部喝酒现象锐减，更别说喝得正大光明还写到头条报道里。18日的头条，《老高的牵挂》，为何多处提到老高喝酒？因为它有助于勾勒“这一个”的鲜明形象：大山里基层干部的身份、潇洒爽朗的性格、真诚质朴的少数民族汉子，要唱便唱，说干就干，这符合老高的个性。

一位生活谈不上富足、甚至接连遭遇打击的普通人，是什么样的力量让他组织一支民间救援队，并在种种考验下坚持下来，创造一年挽救200多条生命的传奇？20日的三版，《托起生命的圣洁》里的主人公，从儿子去世不得不面对生命的残酷，到挑战极限发现生命的可贵，他的人生观、生死观，在那一刻发生了转折。正是在这一个逻辑基点上，筑起俞关荣之所以成为“这一个”的伟岸形象。

我们常说“魔鬼在细节中”，细节是报道熠熠生辉的根基和保障。以上4篇“精彩故事”之所以将“这一个”写得生动传神，一个共同原因就是抓细节。

例如，《锹王》篇中所描绘“黑红的脸膛和质朴的笑容”，将长年的塞外辛劳刻画得真实准确；“又一阵狂风，贴地卷来，吹得人几乎站不住”，把当地的自然气候描述得让人身临其境。《法官》篇中用到“哀思如潮”这个形容词时，立即用了一个细节：2天里，10万多网友留言讨论；而讲到2000人来参加葬礼时，补充道：“白花远远不够用。”或一句话，或几个字，真实感、说服力就增强了好多倍。《老高》篇中有个细节：“给火塘添了几块硬木疙瘩”，假如没有到现场进行细致观察，哪能敏锐捕捉到这个“硬木疙瘩”呢？在《救援》篇中，记者对俞关荣微信昵称“大磉”的追问与解释，也是抓准了人物性格与形象的独特之处。

把好故事讲精彩，让“这一个”立起来，既要抓精彩细节，还要重视多种修辞手法、语言表达技巧的运用，以彰显人物的辨识度。

“凛冽的北风，刮过连绵的沙丘和枯草斑驳的草场，刮过近处成片齐腰高的樟子松林，刮过苗圃的防风帐，扑打在廖理纯发亮的脸上。”这是《锹王》篇描述的廖理纯工作环境。不对不对，这位董事长不应该在吹着空调的豪华办公室吗？场景的落差，暗含着对比，折射出人物精神的高度。《老高》篇最令人印象深刻的，是它的语言，质朴生动，多短句和口语，就像老高一样淳朴亲切，使文章与人物完成了内在连接。在《救援》篇中，写生命失去时的残忍，是为映照获得重生时的美好，在烘托、对比中，主人公面对承受的日常，也就倍添了几份不平常。

“行进中国·精彩故事”栏目将持续一年，如何让众多人物在笔下“立起来”？必须是，也只能是紧紧咬住“这一个”，抓独特，讲不同，写细节。习近平总书记要求“把中国故事讲得愈来愈精彩”，并指出：“要改变单一的‘大水漫灌式’宣传教育方式，针对不同对象和受众特点多做‘滴灌’，精耕细作，润物细无声。”

讲好“这一个”，写活“这一个”，就是“滴灌”，就是“精耕细作，润物细无声”。

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：耿聪、熊旭)

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