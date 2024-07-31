本报记者 杨 一 时元皓 张慧中

互联网已经成为很多青少年了解世界、学习知识、休闲娱乐、交流交往的重要平台。为青少年营造更加绿色健康的互联网环境，应该成为国际社会共同的追求。近年来，泰国、巴西、荷兰等国通过推动立法、加强监管、扩大合作等方式，进一步保障未成年人数字权利，提高其网络安全意识。

泰国——

加强安全教育 推动联动治理

模拟犯罪现场学习数字取证、拼好二维码碎片获得通关线索……近期，由泰国皇家警察学院和联合国儿童基金会联合举办的一场为期3天的网络安全训练营活动在泰国佛统府举行，来自全国各地的中学生代表通过形式多样的体验活动集中学习了网络安全知识。联合国儿童基金会驻泰国代表处儿童保护专员穆罕默德表示，在数字时代，未成年人花费大量时间上网，让他们正确掌握数字技能、提高网络安全意识变得愈发重要。

新加坡智库DQ研究所最新发布的2023年儿童网络安全指数显示，全球约70%的8岁至18岁之间的未成年人面临网络安全风险。在泰国，约41%的未成年人曾遭遇网络欺凌。“我们要做的是更好地预防和应对网络安全犯罪事件，未成年人必须了解黑客入侵、网络攻击和欺凌等风险，知道可以从哪里获得帮助。”泰国司法部特别调查局科技与网络犯罪办公室副主任扬森说。

2019年，泰国网络安全法正式生效，旨在预防和打击各类网络安全威胁。同年，数字经济与社会部同皇家警察总署共同设立警察网络工作队，旨在加强互联网安全治理，进一步保障未成年人的上网安全。

2023年11月，泰国社会发展与人类安全部联合执法部门、私营部门、民间团体和联合国儿童基金会，共同成立安全互联网联盟，以加强各部门之间的协调合作，推广安全互联网实践，为未成年人及其监护人应对网络安全风险和危害提供必要帮助。社会发展与人类安全部还与联合国儿童基金会共同发起“三思而后行”活动，敦促未成年人在网络上分享照片、视频和个人信息时增强自我保护意识，防止被不法分子恶意利用，并鼓励未成年人在面对网络安全威胁时积极寻求帮助。

为营造更加健康安全的网络环境，泰国政府将每年2月的第二个星期二定为国家网络安全日，与国际安全互联网日同期。其间，社会各界会举行各类宣传教育活动。联合国儿童基金会驻泰国代表金庆善表示，各界必须团结一致，制定强有力的法律法规，为未成年人提供全面的保护措施和支持服务，提高其网络安全意识，并打击针对未成年人的恶意行为。

巴西——

推进综合立法 加大监管力度

今年4月，巴西国家儿童和青少年权利委员会等部门共同发布了一项决议，对数字环境中未成年人的权利做出详细规定，并向公共和私营部门提出具体建议和义务。该决议的基本原则包括优化产品设计和服务，确保优先保障未成年人的数字权利，防止针对未成年人的网络歧视和暴力等。

该决议同时规定，在巴西运营的为未成年人提供数字产品和服务的公司应提供有效的年龄验证机制、家长调解机制和内容审核控制机制，预防青少年访问非法内容，同时公司必须在使用条款中明确禁止发布不当内容，定期公布相关违法行为并对违规用户进行制裁。巴西媒体刊文称，该决议是巴西在保障未成年人权利方面迈出的重要一步。

巴西参议院今年2月批准了一项法案，该法案要求互联网平台在收到投诉后立即删除侵犯未成年人权利的内容，其中包括暴力、种族主义等内容，违者最高可处5000万巴西雷亚尔（1美元约合5.65巴西雷亚尔）的罚款，款项将用于相关保护政策的投入及基金建设。该法案提出者亚利桑德罗·维埃拉表示，方案通过参考其他国家的相关立法和实践，在尊重和保障未成年人权利的前提下，持续推进网络环境治理。

巴西同时出台相关举措提升公众对于保护未成年人数字权利的意识。2023年，巴西司法与公共安全部推出相关网站平台，为更好保护未成年人数字权利提供指南。该网站还与巴西主流社交媒体平台合作，向监护人介绍各个社交媒体平台的使用要点，例如如何保护个人隐私、如何使用本地监管机制、如何减少过度上网等。

新技术的兴起也给保障未成年人数字权利带来新挑战。据报道，巴西近期报告了多起青少年照片被人工智能工具修改并生成新图片的案例。目前，巴西关于人工智能监管的法案已在讨论阶段。

荷兰——

提升技术防范 强化公众宣介

荷兰青少年网络普及率较高。根据荷兰中央统计局的统计数据，几乎所有12岁至24岁的荷兰青少年每天都会用手机上网，使用智能手机上网的青少年比例已达99%。但是，部分青少年因为过多接触网络环境，面临学习注意力不集中、缺少与他人交流、易受不良信息侵害等问题。今年1月，荷兰政府推出一项新政策，要求学生在非必要情况下不得将手机等电子设备带入教学区域。

荷兰政府在此前推出的《荷兰数字化战略2021》中，特别强调要加强社交媒体环境规范，保障儿童及青少年正确使用社交媒体，学会甄别网络中的不良信息。2021年3月，荷兰通过了《儿童权利保护准则》，其中包括数字产品的设计者和开发商应注意对儿童和青少年数字权利的保护。

当前，荷兰正探索建立一个年龄验证系统，预计将安装在一些应用软件上，防止未成年人接触不良信息。有关部门计划开展一项长期的公众宣传活动，让家长和儿童了解如何实现和保持“数字健康”。荷兰政府还计划建立国家数字化与健康专家中心，探讨应对数字世界对未成年人的各类不良影响。

欧盟2012年提出“为儿童提供更好的互联网”战略，2022年5月对该战略进行了更新。为落实该战略，荷兰教育、文化和科学部以及经济事务部、安全与司法部等部门出台多项配套政策举措，包括加强媒介教育、应对网络犯罪和网络霸凌等。当前，欧盟已面向成员国推出“更安全的网络中心”政策，向儿童、家长、教师和看护人提供有关数字化问题的信息、建议和帮助，荷兰也积极响应并参与其中。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 17 版）

(责编：李昉、李依环)