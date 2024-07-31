本报记者 田豆豆

7月的湖北，骄阳似火。随州市随县万福店镇凤凰山村村湾小道上，一群大学生在凤凰山村党支部书记、村委会主任潘祥树的带领下边走边看，时不时拿出手机拍照。

他们是湖北大学公共管理学院社会实践小分队的成员。

“很多毕业生将来会从事基层工作，但有些学生不太了解乡村的实际情况。我们希望通过暑期社会实践与思政教育相结合，帮助大学生深入实际，从基层实践中体会群众是怎么想的、干部是怎么干的，理解党建引领基层群众自治的具体做法，树立为人民服务的理念。”带队老师、湖北大学公共管理学院副院长张小进说。

学生们走在精心设计的步道草坪间，一抬头，看见前方有序排列着5栋楼，还配有标准泳池和球场。“这是村里的多功能中心。”潘祥树说。

“没想到村里建得这么美！”“没想到这里也有游泳池！”同学们讨论着。潘祥树说：“这块地是合村并居后空出的地，一砖一瓦、一草一木都是从其他地方挪过来再利用的，就连墙上的瓷砖都是村民一起贴的。”潘祥树的介绍让不少同学感到惊讶。

继续前行，村道宽阔，高大的梧桐树整齐排列在两旁。“通村公路原本只有3.5米宽，我们村把它改扩建为5.2米宽的沥青路面。”驻村工作队员邹州阳说。

初步了解凤凰山村的基本情况后，张小进给同学们布置了任务：“大家应该已经注意到，凤凰山村的公共事务得到了村民的理解和实打实的支持。请大家通过接下来的入户走访，探寻一下背后的原因。”

翌日清晨，天刚放亮，同学们就3人一组，开始入户走访。付子真一行来到了村民郅林杰家。郅林杰端上一盆刚摘的大枣招待他们：“这是自己家种的。村里搞美丽乡村建设，发展种植、养殖业，还搞起了乡村旅游。我们庭前屋后栽花种果，‘四季有绿、四季有花、四季有果、四季有景’。村集体富裕了，家家户户都受益！”

梁石一行来到村民韩天俊家，韩家是为了支持“南水北调”工程搬迁到这里的。谈起对村里的印象，他笑着说：“刚来时有些不习惯，现在我感觉跟其他村民没什么差别。听说村里马上要搞积分制分红，还有大病救助这些好政策，我们库区移民都可以享受。”

中午，完成走访的同学又聚在了一起。“昨天那个问题，大家有答案了吗？”张小进问。“村党组织带领村民一起谋发展，才这么有凝聚力。”“村集体的发展成果，要让村民共享，村民才支持。”“对所有村民一视同仁，公平公正。”同学们纷纷给出了自己的看法。

张小进笑着点头：“大家说得都很对，那么，如何实现共治共享呢？村里准备探索实施‘积分制’，我们下午可以感受一下。”

“积分制”是什么？带着这个疑问，同学们来到村会议室，现场观摩了凤凰山村2024年度第四次村民代表大会。

“这些年村里搞养殖、种苗木、发展旅游，集体经济越来越红火，年收入几百万元。今天召集大家坐在一起，就是公开商量一下，怎么给大家分红才能公平公正。我们想探索‘积分制’，就是按照每个家庭对本村发展的贡献来记录积分，作为分红的依据。”潘祥树话音刚落，村民们便议论起来。

“我觉得应该给主动帮人的多加点分。”村民代表周富财说。

“运送粪肥、泥土掉渣不及时清理，影响路面整洁的应该扣分，这一条要加进去。”村民代表华含润说。

同学们边倾听边记录着，现场气氛热烈。会后，张小进趁热打铁，组织大家进行“头脑风暴”。

“同学们，现场观摩之后，我想问几个问题。”张小进说，“第一，这个积分制改革为什么要通过村民代表大会来协商制定？”“这是村民自治的要求。”“这也是全过程人民民主的实现方式。”“只有通过群众参与，才能真正发挥村民的主体性。”同学们纷纷抢答。

“积分制改革为什么能够得到大家的普遍接受？”张小进继续发问，大家低声议论起来。“这里的关键是能够找到村民们的‘最大公约数’。”张小进说。

“那么积分制改革如何才能有效落实呢？”同学们思考着，你一言我一语地发表意见：“需要公平、公正、公开”“需要村集体经济能够做大做强，有经济基础”……

“大家说的都有道理，但关键还是在于把握住‘有事好商量，众人的事由众人商量’的道理。”张小进总结道。

会议结束后，同学们依旧沉浸在热烈的讨论中。

“这样的教学活动太生动了！这些问题在学校时我只能懵懵懂懂掌握一个概念，今天通过现场学习，我才真正明白，乡村全面振兴离不开好的带头人，也离不开发动群众、群策群力。这次学习实践，更坚定了我毕业后投身乡村建设、服务一方百姓的决心。”付子真说。

近年来，湖北大学加强大思政育人体系建设，聚焦课程思政教学实践和理论研究，成立湖北大学课程思政教学研究中心。通过开展湖北省高等学校课程思政建设专题研讨会、“行走中的大思政课堂”分享会等方式，积极营造“课程门门有思政、教师人人重育人”的良好氛围，探索课程思政新模式。

暑假开始后，湖北大学将暑期社会实践与大思政教育紧密结合起来，积极推动各学院将思政课堂开到田间地头、开到基层一线。公共管理学院通过教师分组带队，深入城乡、社区，围绕党建引领、议事协商、城乡医共体建设、智慧社区建设、信托制物业改革等专题开展一线教学，让学生上好“行走的思政课”和“一线的专业课”，在社会大课堂中受教育、长才干、作贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)