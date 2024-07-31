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让新职业在规范的轨道上成长（现场评论·新职业新活力）

王欣悦
2024年07月31日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　建立评价体系、完善培训方式，有效提升职业含金量，才能助力有志于从事相关行业的人员增强本领、大展作为

　　

　　煤的用量是否准确，采样是否合规，存放过程中的损耗是否正常……对照这些问题，重庆江津华能珞璜电厂的碳排放管理员吴朝辉逐项核对、一丝不苟。

　　碳排放管理员主要干什么？除了管理、统计、计算企业碳排放数据，还要完成相应碳排放报告。吴朝辉一边上传数据，一边说道：“碳排放管理，不是简单算个碳排放量就完事了，还要分析用能特征、排放特征，帮公司完善碳管理体系。”作为企业的“环保管家”，碳排放管理员科学严谨地追溯每一项碳数据，正是为了更好减碳增效。

　　从职业类型来看，碳排放监测员、碳排放核算员、碳排放交易员等工种，均可归为碳排放管理员。相关新职业的出现，符合社会分工精细化的趋势，是人工智能、物联网、大数据等新技术应用的必然结果，也是产业转型升级的生动例证。新职业发布后，“如何成为碳排放管理员”的话题引发网友关注热议。随着我国经济高质量发展扎实推进，绿色低碳发展日益成为社会共识，这类新职业的重要性愈发凸显。

　　新职业提出新要求，呼唤新技能。党的二十届三中全会《决定》提出，“健全终身职业技能培训制度”。通过深化改革，使终身职业技能培训制度更加完善成熟，有利于全面提升劳动者就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量。以吴朝辉为例，从热能与动力工程专业毕业，进电厂工作35年，对煤电的一整套流程烂熟于心，但要管理好火电企业的碳资产，仍需要掌握不同产品的工艺流程、用能情况，也要熟悉行业碳排放标准、政策法规等，这就需要持续学习。把握新职业特点，顺应产业发展趋势，帮助职工补齐技能短板、切实提高能力素养，就能让新职业更好发挥作用。

　　应该看到，一些新职业的培训活动尚不规范，专业性有待加强。以碳排放管理员为例，网络上各类培训考证信息繁多，真假难辨。相关乱象不仅需要依法治理，而且提示有关部门应加快新职业标准开发，更加规范地开展职业教育培训和技能人才评价等工作。建立评价体系、完善培训方式，有效提升职业含金量，才能助力有志于从事相关行业的人员增强本领、大展作为。

　　促进新职业健康良性发展需要凝聚合力。就此而言，既应针对不同新职业类型，分批制定颁布国家职业技能标准，又应指导相关行业协会、龙头企业等牵头开发行业企业评价规范。对于一些在实践中形成的行业企业评价规范，如果普及面广、社会性强且相对成熟，也可通过严格程序予以认定。把“自上而下”与“自下而上”结合起来，着力完善标准和评价规范，有利于营造良好职业环境，让相关人才在新职业的赛道上加快成长、施展才干。

　　自2022年入行以来，吴朝辉已经历10余次职业资格培训，对自己的未来有了新规划：“不断提升数据分析能力，争取成为‘精算师’，强化职业竞争力。”新职业空间广阔，孕育着新可能。随着政府、行业、企业等协同发力，日渐规范有序的新职业，必将绽放更加耀眼的光彩。

　　（作者为本报重庆分社记者）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月31日 05 版）

(责编：李昉、李依环)

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