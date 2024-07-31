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7月16日至20日，2024第十届国际戏剧／剧场与教育大会暨第十届国际戏剧教育应用与合作大会在北京举办。来自全球五大洲的500多位戏剧和教育专家、实践者与教育工作者汇聚一堂，探索未来的艺术教育新路径。大会由中华社会文化发展基金会主办，联合国教科文组织顾问机构——国际戏剧／剧场与教育联盟等提供支持。

国际戏剧／剧场与教育联盟主席桑雅·科斯马诺维奇·塔西奇在开幕辞中表示，过去10年间，戏剧教育在全球范围内迅速发展，在中国也实现了长足的进步。此次大会不仅希望搭建一个交流的平台，还将成为展示中国戏剧教育成果的窗口。

在戏剧展演环节，北京二中朝阳学校的学生们演出了话剧《大道不绝》，该剧改编自孔子和曾点向鲁国公直言进谏的故事。舞台上，学生们身着春秋时期的长袍，向来自世界各地的嘉宾们重现数千年前沂水河畔的中国故事，展现中华传统文化的魅力。北京二中朝阳学校校长陈鹏也是戏剧教育的积极践行者，他表示传统文化是学生必修的内容，戏剧不仅可以让学生们更好地了解传统文化，还能让他们沉浸其中，领悟到深层的精神内涵。

“和而不同”是中国传统文化的重要理念，也是此次大会的宗旨之一。本届大会持续5天，包含5场论坛、50余个分享和体验工作坊，嘉宾们带来了关于戏剧、剧场、艺术教育领域的方法和创新知识。

英国华威大学戏剧与剧场教育专业主席乔纳森·尼兰兹通过分享当地社区经验，介绍戏剧教育不仅促进居民参与和融入城市文化，还提高了他们对于居住城市的满意度和自豪感。在他看来，戏剧是想象和创意的重要源泉之一。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校的教授凯蒂·道森认为，来自世界各地的专业工作者能够聚在一起非常难得。大家共同探讨如何通过戏剧教育为不同群体和机构提供更丰富的途径，让彼此相互联系、相互协作，成为更亲密的伙伴，是戏剧教育的题中应有之义。

“我们希望戏剧教育不仅能够让下一代学习到知识和技能，还能激发他们的创造力，并培养他们对于美好与和平的期望。”联合国教科文组织文化政策与发展项目协调专员冷克说。

此次大会还举行了“金面具”戏剧教育双年盛典荣誉颁授仪式，旨在鼓励和表彰戏剧教育成果，褒奖为中国戏剧教育发展和普及作出杰出贡献的人员和组织。

(责编：李昉、郝孟佳)