人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

从“公共选书人”到“书籍守护者”，杨素秋——

打造一座有格调的图书馆

张立童 徐嘉伟
2024年07月31日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　杨素秋在碑林区图书馆。
　　宋 璐摄

　　图书馆内的书画展览区。
　　宋 璐摄

　　“在虚拟化社交渐成趋势的今天，我们确实还是需要图书馆这样一个物理空间，加强社群联系，把阅读往前、往实再推进一点。”这是杨素秋前不久在知乎第十届盐CLUB新知青年大会上的发言。

　　4年前，杨素秋暂时离开任教多年的陕西科技大学，开始为期一年的挂职工作。担任西安市碑林区文化和旅游体育局副局长期间，她主持建设碑林区图书馆，并撰写文集《世上为什么要有图书馆》。该书于今年初出版，收获众多好评。在书中，杨素秋细数图书馆的建设历程，分享了她对图书馆这一公共文化空间的认识和见解。

　　

　　成为“公共选书人”

　　“在校任教多年，有时会想：除了教书，我能不能走出校园，为社会做点什么？”杨素秋，陕西科技大学副教授，教授文学和美学课程。2020年，她到西安市碑林区文化和旅游体育局挂职，筹建西安市碑林区图书馆成了她的主要工作。

　　接手项目之初，杨素秋发现这座即将建设的图书馆，选址在地下、占地面积小，可容纳图书数量少，这对图书馆的选书工作提出了相当高的要求——书籍不仅要有质量，还要符合读者的需求，“稍微买偏了，就会有大量书籍被闲置”。

　　杨素秋首先从熟悉的文学领域入手，参考文学史论著，选择经典作品，随后搜集余华、刘慈欣、村上春树、东野圭吾等畅销书作者的名作、近作，还有路遥、陈忠实、贾平凹等为当地读者欢迎的陕西作家群体相关作品。关于自然科学，杨素秋则咨询高校理工科教师，参考知乎博主的私房书单，逐一选定书目。

　　“随着走进视野的图书越来越多，这些陌生领域的书名就像丛林中的秘密，散发着蓊郁和蓬勃的气息。”杨素秋说。

　　为保证书籍的质量，杨素秋密切关注豆瓣网各类别图书TOP100书单，清华、北大等高校图书馆的月度、年度榜单，以及各大购书网站实时销售总榜，不断完善图书馆的选书清单。招标过程中，杨素秋还提出“一级二级出版社占比必须达到百分之八十以上”的设想，大量筛选排名靠前的出版社，同时也给小出版社的优质书籍留下一部分空间。

　　图书馆开馆后，杨素秋也没有停下新书搜集的脚步。她在微博、邮箱等线上平台广泛征集书单，线下拜访各领域的专家学者，请他们给出专业建议。同时，为了满足大众阅读兴趣，杨素秋与数十位“阅读者”对话，这些读者中有家人和朋友，有校园里的学生，也有普通的爱书市民。在不断地交流和梳理中，《灌篮高手》《名侦探柯南》等漫画悄然上架，《那不勒斯四部曲》《正常人》等小众畅销书也渐渐走进图书馆的书库……来自广大读者的智慧汇聚在一排排书架上，逐渐充实、丰盈，开花散叶。

　　为什么选书如此重要？杨素秋直言，正如身体的健康需要通过摄入多种营养物质来满足，书籍所建构的是人类的精神世界。为图书馆选书，不仅是为当代的读者，更关系到我们的下一代。用心选书、筛选好书，图书馆责无旁贷。

　　提供多元阅读服务

　　杨素秋对于馆内各项设施的建设一丝不苟，在传统的馆内阅览、馆外借阅功能之外，杨素秋综合考虑不同类型读者的阅读需求，对青少年、存在阅读障碍的特殊群体也给予了关注。

　　原先，图书馆的童书书单比较偏重绘本。考虑到9—12岁孩子的阅读能力与阅读兴趣，杨素秋特地在书单中增添了碧姬·拉贝的《写给孩子的哲学启蒙书》、罗尔德·达尔的《查理和巧克力工厂》、“可怕的科学”等系列丛书。这些图书以文字为主，由浅入深且不失趣味，适合孩子们从启蒙阅读向成熟阅读的过渡。

　　随着越来越多的中小学生走进图书馆读书、自习，图书馆的工作人员也开始肩负起知识讲解和维持秩序的任务。平日里，“遇到语文造句问赵怡姐姐，算不出数学难题找韩洋哥哥”是小朋友们的共识。每个周末，在图书馆报告厅举办的“小林姐姐（哥哥）讲故事”更是最受孩子们欢迎的活动。图书馆会邀请有绘本讲读经验的人报名做“小林”，带领孩子们读书、做游戏——端午节用黏土做“粽子”，夏至一起做“西瓜”，孩子们的欢笑为图书馆增添了别样的生机与活力。

　　对于阅读存在一定障碍的特殊群体，图书馆专门为他们开辟了一间视障阅读室。在这里，盲人按摩师杜斌摸到了世界触觉地图。一个个国家在他的指尖下形成了距离，落实了形状；“经度纬度”“北回归线”“南回归线”这些概念，在实际的触感中与既有词汇链接起来。图书馆“小小志愿者”乐乐的妈妈潘月患有眼疾，在工作人员的带领下，她戴上耳机，使用“一键式智能阅读器”听完了一本书，还在软件辅助下成功使用电脑上网。

　　碑林区以全国最大的石碑博物馆——西安碑林博物馆闻名，碑林旁的书院门街上坐落着明清两代陕西的最高学府——关中书院。杨素秋认为，图书馆应当展现碑林区的地域特色，因此在馆内打造了“碑帖专区”。爱好书法的社区群众可以随时前来欣赏碑帖，游客也可以坐下来一页页慢慢翻看。同时，图书馆提供复印及电子临摹台，方便读者临摹、练习。这些探索与尝试令杨素秋感到幸福：“图书馆让行色匆匆的人们在这里相遇，形成了奇妙的链接。他们的故事在这里碰撞，为图书馆增添了独特的生命力。”

　　做生活的忠实记录者

　　在繁忙的工作之外，杨素秋坚持忠实记录生活。“杨素秋在挂职期间坚持写公众号推文，挂职结束能将推文集结成书，非常难得。”陕西师范大学文学院教授裴亚莉感叹。

　　裴亚莉提到的书，正是《世上为什么要有图书馆》。在书中，既能了解到杨素秋的挂职生活，也能了解她建馆过程中的快乐与辛酸。这些故事，赋予繁琐的日常工作以趣味与温情。

　　这本书是写给谁看的？谈及这个问题，杨素秋笑着说：“这本书没有固定的读者。我很高兴有图书馆工作的朋友称赞我写出了他们的心声，也有很多读者被书中的阅读故事所鼓舞。”从阅读出发，及至一座图书馆、一座城市，和这座城市中形形色色的人们。杨素秋希望，这些真实的讲述，能够打破人们对文化工作者既有的想象和标签，让人与人之间的相互理解进一步深化。

　　正如她的博士导师王尧教授所言，杨素秋用温婉的笔调叙述了她理想的图书馆是如何建成的，读者在其中能读到一种文化生态、一种精神趣味，它让每一颗热爱阅读的心灵产生共鸣。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部