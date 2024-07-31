本报记者 林子涵

研讨会现场。

温州大学供图

参会代表阅读会议手册。

温州大学供图

近日，第一届“华侨华人学研究”学术研讨会在温州大学举办。来自海内外65所高校、研究院所的专家学者及21个国家的华文教师等240余名代表参加会议，围绕涉侨研究的多个议题展开探讨。

专家学者认为，推动华侨华人学学科建设有现实需要和长远意义。做好“侨学问”、推动“侨研究”，有利于更好认识侨、关心侨、服务侨，为强国建设、民族复兴更好凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。

共筑学科建设

近年来，随着中国涉侨部门和高校推动设立华侨华人研究机构、多学科专家学者及侨界工作者积极投入相关课题研究，涉侨研究取得了很大成果。此次研讨会上，不少专家学者表示，推动华侨华人学的学科建设正当其时。

中国国务院侨务办公室原副主任、中国华文教育基金会理事长任启亮表示，华侨华人群体体量庞大，遍布世界。中国海外移民史、华侨华人海外发展史、华侨华人相关经济现象、华侨华人与中华文化、海外华文教育、华侨华人权益保护等多方面议题均值得深入探讨。设立华侨华人学学科，开展相关教学和研究，对于理解和应对华侨华人群体的复杂性和多样性至关重要。

中国华侨历史学会副会长、中国华侨华人研究所原所长张春旺表示，发展华侨华人学，需要在学科设置、课程设置、教材设置等方面注重搭建规范化体系。对此，中国多所涉侨高校已有许多有益探索。

与会专家学者谈到，温州大学华侨华人相关研究基础深厚。20世纪80年代，温州大学便已开始涉侨研究的步伐。

温州大学副校长刘玉侠介绍，温州大学是国内最早进行欧洲华侨史研究的高校，是中国国务院侨务办公室首批华文教育基地之一。2020年，温州大学成立华侨华人研究院/华侨学院，次年获批全国首个华侨华人学交叉学科硕士学位点，设华侨华人史、华文教育、华商经济、侨益保护4个方向，并于2023年开始招收华侨华人学硕士研究生。由温州大学华侨学院主办的《华侨华人学研究》学术集刊也已出版发布，旨在推动国内外学术界交流互动和华侨华人学学科建设。

“温州大学将华文教育纳入华侨华人学研究范畴，拓宽了华文教育的视野和内涵。”中国华文教育基金会副理事长兼秘书长于晓表示，温州大学基于侨乡特色优势，首创华侨华人学交叉学科，这项工作将在推动学科发展、培养人才方面发挥作用。

聚焦侨学议题

研讨会上，侨界与学界资深专家及青年学者汇聚一堂，围绕华侨华人移民情况、华文教育、华侨权益保护等分享新观点、新成果。

俄罗斯科学院通讯院士谢·瓦·梁赞采夫介绍了俄罗斯和中亚华人迁移与散居的趋势与数据。研究结合实证资料和数据，分析了中国移民在俄罗斯、中亚国家的工作、生活、教育、身份认同等情况以及俄罗斯、中亚地区的涉侨研究新动向。

暨南大学华文学院华文教育系教授曾毅平表示，发展华文教育，有利于促进中华文化和其他文化的交流互鉴。当代华文教育工作应开放包容发展，为传承弘扬中华语言文化作出贡献。

温州大学华侨学院院长包含丽表示，华侨华人学是专门研究海外华侨华人群体的交叉学科，聚焦华侨华人的历史、文化、社会、经济和政治等多个方面。华侨华人学的研究范畴包括历史研究、文化研究、社会研究、经济研究、政治研究、法律和政策研究、教育研究、国际关系研究、区域国别研究、移民研究、社区研究、身份认同研究、国际传播研究等。随着社会发展和学术研究的深入，华侨华人学的研究范畴还在不断扩展和深化。

展望学科未来

海外侨胞具有融通中外的独特优势，是连接中国与世界的重要桥梁和纽带，是推动构建人类命运共同体的生力军。专家学者表示，做好侨学研究，有利于进一步凝聚侨界共识和力量。

“华侨华人作为中华民族的重要组成部分，在世界各地为中华文化的传承和发展作出了不可磨灭的贡献。华侨华人学研究作为一个交叉学科领域，对于深入挖掘华侨华人的历史、文化、贡献以及未来发展有重要意义。”刘玉侠说。

中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、长城学者曾少聪表示，华侨华人与祖（籍）国保持着密切联系，对中华民族有着广泛认同。侨学研究与侨务实践，有助于促进华侨华人对中华民族的认同，也有助于发挥华侨华人在中华民族伟大复兴事业中的重要作用。

“推动华侨华人学的教学和研究，大力开展华侨华人有关知识的培训和普及，有利于更好认识侨、关心侨、服务侨，为实现中华民族伟大复兴更好发挥侨的力量、侨的作用。”任启亮说。

随着世情国情侨情的深刻变化，如何进一步推动华侨华人学研究，是专家学者探讨的重点。

张春旺表示，温州大学扎根侨乡，能快速了解侨情、获知侨胞所需、跟进海外侨胞思想动态，这对及时研究制定和调整侨务政策十分有利。希望温州大学在做好基础研究的同时，注重对策研究，围绕侨界热点问题建言献策，发挥智库作用，同时加强华侨华人研究人才培养，培养更多熟悉侨务工作、了解侨务政策的侨务干部，并与其他涉侨高校加强联系合作，更好促进华侨华人学学科建设。

“期待华侨华人学研究行稳致远，不断产出有分量的学术成果，为新时代侨务工作的转型升级提供指导和支撑。”于晓说。

(责编：李昉、郝孟佳)