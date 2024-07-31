原标题：【新闻随笔】看！这些赛场上的年轻人

少年初长成，自在恰如风。巴黎奥运会战幕拉开，中国体育代表团的“00后”运动员跃上舞台，集体亮相，惊艳世界，人们不禁感叹：这些年轻人好棒！

瞄准梦想，17岁的黄雨婷和19岁的盛李豪，射落10米气步枪混合团体金牌，实现了中国体育代表团连续两届夺得奥运首金的瞩目成绩；首次参加奥运会的陈艺文、昌雅妮顺利为中国跳水队夺得“开门红”，夺得女子双人3米板冠军；就在哥哥姐姐们夺金的时刻，“玩儿”进巴黎奥运会的11岁女孩郑好好，正准备用一块滑板作“翅膀”，在巴黎协和广场飞翔；在大溪地的管浪中，15岁的杨思琪帮助中国冲浪队敲开了巴黎奥运会的大门，她也是我国唯一一名出征此次巴黎奥运会的冲浪选手。

此次奥运会，中国共派出400多名运动员，平均年龄只有25岁，超半数是首次参加奥运会，他们在奥运赛场激扬中国体育精神，弘扬奥林匹克精神，生动展现了新时代中国青年的精神风貌。他们用一流的竞技水平、过硬的心理素质向世界证明，中国体育的年青一代正成大材、可堪大用；他们与来自世界各地的青年一道，挥洒汗水，释放激情，缔结友谊。

从代代传承中勇夺首金的射击队到跳水“梦之队”，从国球长盛到新兴的“年轻”项目，时代给予了年轻人更多可能。这些踏上奥运赛场的“00后”，甚至“10后”选手们，锚定梦想勇敢追逐，在传承前辈拼搏精神的同时，不仅展现敢打敢拼、自信阳光的形象，更在世界舞台上大方自如地秀出中国风采，扛起了引领新兴运动在中国发展的大旗。

奥运赛场，耀眼的不只是成绩，在这里，青春因奋斗而精彩，因友谊而亮丽。巴黎奥运会上，冲浪、滑板、攀岩、霹雳舞四个新项目分外“吸睛”，网友们纷纷评价“奥运会是懂年轻人的”。这些体育项目不仅彰显年轻人对新鲜事物的追求与热爱，还象征着年轻人追求自由、表达自我、勇于挑战、不断创新的精神和人生态度。这为“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言注入新的内涵。

对参赛的年轻人而言，奥运会的舞台并不只有竞技。能够站在全世界顶级的体育赛场中央，以运动为媒，结识更多的朋友、追逐更大的梦想、获得更多的快乐，才是最令他们兴奋的事情。正如被人们笑称“小孩姐”的郑好好，赛场可能更像她的表演舞台，让她在这里挥洒激情。滑板，就是她与世界对话的语言，那小麦色的皮肤就是她拼搏和努力的见证。

心怀热爱，皆是欢喜。这些年轻人热爱所从事的体育运动，不只是为了享受登上顶峰的那一刻，更是享受一次次向高峰发起冲锋、一次次超越自我突破极限的过程，这不也正是我们关注体育、热爱体育、享受体育的乐趣所在吗？

（作者：侯珂珂）

(责编：李昉、郝孟佳)