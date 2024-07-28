新华社福州7月27日电（记者林凯）经过22场比赛的激烈角逐，第二十三届海峡两岸大学生辩论赛27日在福州落幕。复旦大学夺冠，台湾世新大学、台湾大学分获亚、季军，北京师范大学的杨勤思和台湾彰化师范大学的郑国廷荣获“最佳辩手”称号。

本届比赛为期3天，来自两岸16所高校的近80位辩手参赛，围绕“AI文艺作品是否有艺术价值”“当代青年，应该接受还是拒绝自己的平凡”“快节奏的当代，人更需要社交还是独处”三道辩题，宏辞论道，以辩会友。

郑国廷说，虽然两岸辩手的表达方式有一些差异，但透过比赛，让彼此交流变得更加频繁，更加熟悉。

“通过辩题设置，两岸辩手必须得努力了解双方举证，这个过程就是要促成两岸青年相互理解，相互融合。”台湾评委毕盈盈说。

颁奖仪式上，《海辩之道——海峡两岸大学生辩论赛20年》新书发布。该书回顾了赛事取得的丰硕成果，也讲述了辩手与海峡两岸大学生辩论赛结缘，并成长成才的生动故事。

台湾中华青年交流协会秘书长郑婷文说，历经多年的发展，海峡两岸大学生辩论赛已经成为两岸青年辩论界最具知名度的赛事之一，承载着两岸辩手们对辩论的热爱，也促进了两岸青年学子之间的交流、交心、交往。

本届赛事由中国科协支持，福建省科协、台湾中华青年交流协会主办，北京市、上海市、甘肃省、辽宁省、山西省、内蒙古自治区等6省（市、区）科协协办，福建省科协闽台科技交流中心承办。

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