本报记者 马跃峰 黄 娴

阳光和煦，微风拂面，贵州轻工职业技术学院教室里座无虚席。“一等奖里的第一名！”手持全国职业院校技能大赛高职组大数据应用开发赛项获奖证书，在行业头部企业就职的卢云冲自豪地分享起自己的经历，“我从小喜爱数学，希望成为一名计算机工程师。所以，当我听说学校招收大数据专业学生时，便立即报了名。在企业资深专家的指导下，我学习了很多前沿技术，梦想逐渐成为现实。”

脱贫攻坚期间，贵州提出“职教一人，就业一个，脱贫一家”，成效显著。进入新发展阶段，职校生如何实现更高质量的就业？职业教育怎样更好服务地方经济社会发展？这是摆在贵州职业教育面前的必答题。

“紧盯‘数字中国’‘东数西算’和贵州数字经济发展布局，我们发现，数字产业技能人才缺口还比较大。”贵州轻工职业技术学院院长武斌儒介绍，学院集中优势资源，以大数据技术与应用高水平专业群建设为重点，将办学规模“瘦身”至五类专业群、25个专业。

找到转型突破口，师资队伍、课程体系、人才培养方案等仍待匹配。“社会招聘的员工有时候不太满足生产要求，自己培养人才又要考虑时间和成本。”贵州中软公司相关负责人宋诗涵说，企业刚落地贵州时，发愁的就是人才短缺。校企一拍即合，决定共建产业学院，宋诗涵也成为贵州轻工职业技术学院中软国际大数据产业学院项目经理。

“传统订单班主要是根据企业需要批量定向培养，而升级版的产教融合培养，兼顾学生专业特长与就业意愿，因材施教更加明显。”打开电脑后台，信息工程系主任吕志君对学情了如指掌，“借助大数据模型建立‘一人一档’，可以针对性调整教学内容，适配每个学生。”

“职业教育云计算专业能学到啥？”5年前，毕节小伙王玉学带着疑惑，踏入贵州电子科技职业学院的大门。

“很快疑虑就打消了。”王玉学说，学校与华为公司共建人才培养项目，将“岗、课、赛、证”对接技能认证体系并融入教学。“毕业时，我手上有工业和信息化部及华为认证的多个技能证书，收到不少企业的聘用邀请。”目前，王玉学已成为贵阳一家数码科技公司骨干人员。

贵州电子科技职业学院计算机与大数据系副主任袁雪梦介绍，学校已培养具有数据中心专业维护资质人员5000余人，此外联合华为共同申报“数据中心运维技术”专业，制定人才培养方案和课程标准，为大数据产业提供了有力的人才支撑。

如今，围绕大数据产业，贵州高等职业教育已开设大数据技术、人工智能技术应用、云计算技术应用等13个相关专业；2023年大数据产业相关专业在校生超6万人，每年毕业生近2万人……职业教育正成为贵州大数据产业发展的重要基座。

贵州省教育厅党组书记、厅长邹联克表示，职业教育要服务人的发展全生命周期，服务贵州产业转型升级。下一步，将深入推进职业教育培养体系、技能人才资历体系、产教融合发展体系、教育质量保证体系、赛训结合实践体系、技能富民培训体系建设，构筑贵州高质量发展坚实的产业人才基础。

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 05 版）

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