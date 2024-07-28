人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

板书间见功夫（师说）

任延宇
2024年07月28日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　板书这种较为传统的教学形式，在今天依然散发着魅力。课前，在本子上精心设计板书、反复推敲；课上，一笔一画写下板书、悉心讲解……富有逻辑和美感的板书，在传授知识、帮助学生理解等方面发挥着独特作用。

　　在笔者任教的哈尔滨工业大学，重视板书传统的氛围十分浓厚。学校博物馆二楼陈列着老教授们的授课教案，其中的板书设计展现了他们对教学的精益求精。许多前辈常向青年教师手把手传授板书撰写规范、分享教学经验。“规格严格，功夫到家”的传统，在实践中一代代传承。

　　板书之美，美在逻辑之严密，美在设计之精巧，美在教与学之间的互动与共鸣。作为教师教学思路的直观体现，板书内容的组织和呈现遵循着教学的内在逻辑。在形式上，板书应追求布局合理、结构清晰、字体工整，同时灵活运用不同的色彩、符号、图形等元素，给学生带来从感官到思维的愉悦体验。

　　例如，笔者讲授的理论力学课程涉及较多数学公式，通过详细的板书，教师可以帮助学生理解复杂公式的数学推演过程，还可以根据同学们的课堂实时反馈对板书进行灵活调整。在板书的引导下，同学们可以完成发现问题、解决问题的过程，领悟基础研究的无穷魅力。

　　板书之美，源于课前的反复锤炼与打磨。它如同一面镜子，映射出教师的努力与汗水。每当准备新的教学内容时，笔者会先在本子上一遍遍勾勒、设计板书，再找一间空教室，在黑板上模拟实际教学场景，对板书进行调整，直到让自己满意。课后，还会复盘本节课的板书，改进存在的问题。在反复练习中，板书不断进步。

　　随着科技的发展，新的教学手段不断涌现。教师可以将板书和多媒体课件结合使用，融合传统与现代教学方式的优点，让授课方式更为丰富、灵活、高效。但不管教学方式如何变迁，学生对于知识的渴望与需求，一直是教师不断创新教学方法、提升教学技能的动力源泉。教师用心教、学生用心悟，就能营造出优良的校风、教风、学风，绘就教书育人的美好图景。

　　（作者为哈尔滨工业大学物理学院教授，本报记者吴月整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部