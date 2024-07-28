任延宇

板书这种较为传统的教学形式，在今天依然散发着魅力。课前，在本子上精心设计板书、反复推敲；课上，一笔一画写下板书、悉心讲解……富有逻辑和美感的板书，在传授知识、帮助学生理解等方面发挥着独特作用。

在笔者任教的哈尔滨工业大学，重视板书传统的氛围十分浓厚。学校博物馆二楼陈列着老教授们的授课教案，其中的板书设计展现了他们对教学的精益求精。许多前辈常向青年教师手把手传授板书撰写规范、分享教学经验。“规格严格，功夫到家”的传统，在实践中一代代传承。

板书之美，美在逻辑之严密，美在设计之精巧，美在教与学之间的互动与共鸣。作为教师教学思路的直观体现，板书内容的组织和呈现遵循着教学的内在逻辑。在形式上，板书应追求布局合理、结构清晰、字体工整，同时灵活运用不同的色彩、符号、图形等元素，给学生带来从感官到思维的愉悦体验。

例如，笔者讲授的理论力学课程涉及较多数学公式，通过详细的板书，教师可以帮助学生理解复杂公式的数学推演过程，还可以根据同学们的课堂实时反馈对板书进行灵活调整。在板书的引导下，同学们可以完成发现问题、解决问题的过程，领悟基础研究的无穷魅力。

板书之美，源于课前的反复锤炼与打磨。它如同一面镜子，映射出教师的努力与汗水。每当准备新的教学内容时，笔者会先在本子上一遍遍勾勒、设计板书，再找一间空教室，在黑板上模拟实际教学场景，对板书进行调整，直到让自己满意。课后，还会复盘本节课的板书，改进存在的问题。在反复练习中，板书不断进步。

随着科技的发展，新的教学手段不断涌现。教师可以将板书和多媒体课件结合使用，融合传统与现代教学方式的优点，让授课方式更为丰富、灵活、高效。但不管教学方式如何变迁，学生对于知识的渴望与需求，一直是教师不断创新教学方法、提升教学技能的动力源泉。教师用心教、学生用心悟，就能营造出优良的校风、教风、学风，绘就教书育人的美好图景。

（作者为哈尔滨工业大学物理学院教授，本报记者吴月整理）

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 05 版）

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