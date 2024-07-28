闫伊乔

前不久，由北京市委教育工委等联合主办的“千人百村”大学生暑期实践活动启动，来自京内外62所高校的千余名大学生组建起236支实践团队，奔赴北京平谷区200多个乡村开展暑期实践，为扎实推进乡村全面振兴提供新思路、新点子。

实践育人是思想政治教育体系的一个重要环节。习近平总书记强调：“重视思政课的实践性，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，教育引导学生立鸿鹄志，做奋斗者。”对广大青年学生来说，上好暑期实践这堂“大思政课”，有助于增长知识和才干，感悟责任和使命，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

实践育人重在“实”，要引导青年学生进入真情境、解决真问题、创造真成果。清华大学、北京大学、吉林大学等高校研究生走进四川成都龙泉驿区机关企事业单位，到基层干实事，在一线长本领；北京师范大学“艺”心向农暑期社会实践队的学生满怀热忱，在河南驻马店平舆县西洋店镇开展美育支教课程……只有真正深入实践、解决现实难题，学生才能获得更大的成长。这既需要学校强化指导，社会广泛支持，也需要学生个人认真对待、积极参与。

实践育人重在“育”，要引导青年学生在社会大课堂中受教育、长才干、作贡献。各地各高校要把培养社会主义建设者和接班人作为社会实践的目标使命，通过暑期社会实践回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。要聚焦坚定理想信念，组织大学生寻访红色足迹，不忘峥嵘岁月。要聚焦服务“国之大者”，带领大学生把“小我”融入“大我”，在实践中深刻体验国家的重大战略需求、战略部署，实现专业学习与实践育人深度融合。

实践育人重在“思”，要引导青年学生深入思考、用心体会，感应时代脉搏。短暂又充实的暑期实践，是人生的一段重要经历，也是大学生进入社会前的自我探索。对于部分大学生来说，或许在未来发展方向上仍存在困惑，此时能有机会走出校园，将有助于青年学生了解社会需求、明晰职业规划、锚定奋斗方向。

如何上好暑期实践“大思政课”，让实践育人更扎实、效果更好，是值得思考的重要问题。浙江大学建立实践基地，推动校地合作、校企合作，为学生进行长期、长效的社会实践活动提供保障；同济大学开设社会实践入门课程，让学生提前了解调研相关内容、学习调研基本方法；河南大学鼓励学生采取“走、访、拍、讲、写”等形式，记录个人体会，展现实践成果……各校不懈努力，各方通力配合，探索出有特色的实践育人机制、思路、模式。

利用好假期，于行中思、于思中悟，在理论和实践的结合中，期待广大青年奋跃而上，书写新征程青春华章。

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)