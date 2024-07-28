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各地各高校持续优化就业创业指导服务（深聚焦）

本报记者 黄 超
2024年07月28日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江金华举办“人才夜市”招聘会，高校毕业生在了解岗位信息。
　　时宽兵摄

　　江西吉安职业技术学院老师（中）为吉州窑非遗创业班学员授课。
　　范小勇 刘 晨摄影报道

　　党的二十届三中全会提出，“完善高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持体系”。一段时间以来，各地各高校持续强化促就业政策举措，优化就业创业指导服务，鼓励青年学生投身重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业创业。广大青年学生志存高远、勇担使命，脚踏实地选择职业和工作岗位，把个人理想融入党和国家事业。

　　围绕国家战略需求，校企校地在就业输送等方面深度合作

　　“‘选择交大，就选择了责任。走出交大，就要勇担使命。’3年前的开学第一课，钱学森、黄旭华等学长的爱国事迹为我如今择业埋下了种子。”上海交通大学机械与动力工程学院硕士毕业生赵月琪说。

　　组建重点行业实践团，开展丰富的就业实践；推出校企“共行计划”，帮助学生了解行业现状；邀请企业骨干走进重点领域专场招聘会……一段时间以来，上海交大优化就业指导服务，护航求职之路。

　　秦岭脚下，古都西安。去年夏天，赵月琪作为就业引导社会实践团负责人，与同学们走访了当地多家国家重点研究单位。

　　“第一次亲眼看到我国自主研发的航天设备——火箭的‘心脏’，我深感震撼，也希望将自己所学运用到国防建设中。”回到学校后，赵月琪便与其中一家单位签了就业协议。

　　近年来，上海交大立足国家战略需求，突出思想价值引领。一方面完善“招生—培养—就业—校友”全链条育人体系，引导学生投身经济社会发展大局；另一方面将就业实践、座谈会、招聘会相结合，让学生切身感受大国重器的力量。

　　“参加校企‘共行计划’，与一家研究单位的骨干交流时，我发现，他们面临的‘卡脖子’难题与我的研究方向相关。”电子信息与电气工程学院博士生刘宇勖说，那一刻他感到自身所学与国家发展密切相连。今年毕业，他将入职这家单位。

　　过去一年，上海交大不断完善与人才培养目标相匹配的就业引导目录，推进校企校地在人才培养、就业输送方面深度合作。目前，举办重点方向专场招聘会50余场，涵盖船舶海洋、航空航天、高端制造等领域，累计4000余家单位、超1.2万名学生参与，提供就业岗位3万余个。

　　“不仅要让学生走出校园实践，也要将优秀单位请进来，引导青年到重点领域、重点行业就业。”上海交大就业中心主任陈哲表示，下一步将完善院系就业引导评价、反馈机制，与国家重点单位建强联合培养基地、长周期实习实践基地，深入开展就业引导社会实践项目。

　　“请进来”“走出去”，一段时间以来，多地高校与相关企业双向奔赴，组织重点领域供需对接活动，向国家发展重点领域输送人才。

　　围绕人工智能、量子信息、智能网联汽车等重点发展领域，合肥工业大学深化访企拓岗，发掘新增岗位；大连理工大学邀请88家重点企事业单位代表走进学校，与相关单位签署就业实习实践基地合作协议……

　　2014年起，天津大学累计选派优秀辅导员148人次赴重点用人单位挂职锻炼。10年来，每年暑假都有辅导员深入一线，掌握单位用人理念和需求，并将相关信息及时向学生反馈。天津大学就业指导中心主任王鑫表示，将持续组织辅导员赴重点用人单位挂职锻炼，为学生择业提供一手数据和全方位指导，帮助毕业生实现更高质量就业。

　　“扶上马，送一程”，引导毕业生到祖国最需要的地方建功立业

　　跟岗培训，试课试讲，对北京师范大学本科毕业生王佳来说，毕业季很忙碌。前段时间，她在浙江宁波一所高中锻炼。“资深教师帮我修改教案，提升课堂效果。”王佳说。

　　王佳即将任教的四川凉山彝族自治州越西县越西中学，与宁波相隔2000多公里。在浙川东西部协作背景下，越西中学安排她到沿海地区学习教育教学经验。“转变角色，迎接挑战，这是我跟岗培训的目的。”王佳说。

　　王佳是北师大“志远计划”学生，该项目面向脱贫摘帽县所在省份招收师范生，本科毕业后定向到脱贫县任教。山里娃好不容易走出来，为何还要回去？“从外公到父亲，我家两代人都是乡村教师。他们热爱教育、心系学生，深深感染着我。”王佳说，自己毕业于县城中学，深知县中发展现状，“这份责任我应当扛起来”。

　　近年来，像王佳这样的学生有很多。如何增强他们对为师从教的认识？怎样在学生求职前后“扶上马，送一程”？北师大强师工程办公室主任隋璐璐介绍，学校设立启航计划专项基金，每年对入选毕业生给予专项奖励，特别是签约脱贫县和中西部陆地边境县的学生，最高奖励10万元，并返还学制规定年限内的学费及住宿费。在配套保障方面，还提供校友指导、集中培训、青年教师成长工作室等帮扶举措，为师范生长期从教、终身从教提供支持。

　　今年，还有12名北师大同学跟王佳一起到大凉山任教。大家纷纷定下目标：“完完整整带一届学生，开学就培养学生学习习惯”“争取做班主任，尽可能多陪伴学生”“认真备课，提升专业素养”……

　　石河子大学加强基层岗位对接、开展基层服务项目推荐选拔，1200余名毕业生奔赴新疆和新疆生产建设兵团基层一线工作；中央财经大学着力提升毕业生赴基层就业能力，举办基层就业训练营，助力学生了解产业发展前沿……今年以来，各地各高校持续引导毕业生到基层建功立业，形成“到祖国最需要的地方去！”的浓厚氛围。

　　产教融合贯穿育人全过程，培养地方特色产业创新创业人才

　　“好消息！200套吉州窑木叶天目茶具售罄，还接了11张订单，接下来有的忙了。”前不久，张慈慧从深圳文博会参展回到江西，激动地对团队成员说。

　　从大一起，张慈慧就加入了吉安职业技术学院吉州窑非遗创业班。毕业后，她和团队的14名同学选择继续留在学校创业。学校为他们提供了指导老师团队、免费场地、2万元创业启动资金，以及5年内继续在吉州窑景区落地孵化的机会。

　　“近年来，学院通过地方特色产业创新创业人才培养计划，孵化了许多创新创业团队。”吉安职院吉州窑艺术研究院副院长刘晨介绍，今年5月，吉安职院与当地永新县人民政府签署校地合作协议，这对培养高素质应用型人才、推进产学研用一体化融合具有重要意义，也将助力永新产业创新升级。

　　据介绍，该学院把产教融合贯穿到人才培养全过程，形成教育链、产业链、创新链、市场链契合的发展链条，向社会输送上万名“庐陵工匠”，成为赣中地区职业技术人才培养和技能培训的基地。

　　“今年以来，我们引导385家企业走进省内外9所高校开展校园招聘，做好高校毕业生人事档案服务管理、举办就业见习专场招聘会等工作，让青年人才走进吉安、留在吉安。”吉安市人力资源社会保障局相关负责人介绍，目前全市共有见习单位1023家、见习岗位3739个，募集了1711个就业见习岗位，新增就业见习人员421人。

　　高校毕业生是宝贵的人才资源，促进其高质量充分就业关乎民生福祉。对此，教育部高校学生司相关负责人表示，将指导高校深入开展访企拓岗，大力拓展就业岗位，为毕业生挖掘就业新空间；梳理脱贫、低保、零就业家庭就业困难毕业生群体就业动向，“一对一”提供岗位推介、指导咨询。

　　

　　■记者手记

　　多措并举夯实就业之基

　　一头连着万家灯火，一头系着经济大局，高校毕业生等青年群体是就业工作重中之重。各地各高校应多措并举夯实就业之基，创造更多人岗相适的就业机会，让毕业生发挥所学所长。

　　一方面，更大力度开拓市场化岗位。用足用好稳岗促就业政策，结合重大工程、重大项目、重大扩内需举措开发更多岗位。特别是新技术、新产业、新业态不断涌现，新职业释放出就业新机遇，为高校毕业生创造了发展空间。对此，要准确把握就业新赛道，挖潜拓宽就业渠道，扩大增量规模，帮助毕业生高质量充分就业。

　　另一方面，更好发挥政策性岗位吸纳作用。应实施好基层服务项目，开发更多乡村全面振兴、社会工作、为老服务等方面的基层就业岗位，鼓励毕业生到祖国最需要的地方建功立业。优化就业创业服务，帮助创业学生解决好缺资金、缺场地、缺经验等问题。对脱贫、低保、零就业家庭及残疾等困难毕业生群体，兜牢就业底线，助其尽早实现就业。

　　立足当前、着眼未来，促进高校毕业生就业须臾不能放松。各地各部门各高校要加强组织领导，助力高校毕业生顺利就业、高质量就业，引导他们在党和国家事业中担起责任与使命，贡献青春力量。

　　版式设计：沈亦伶  张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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