原标题：4000年前黄土高原先民已开始饲养牛羊

7月24日，记者从山西大学考古文博学院获悉，日前该院侯亮亮团队运用碳氮稳定同位素分析方法，还原了距今4000年左右黄土高原西北边缘先民和动物的食谱，重建了先民的家畜饲养方式及生计方式，讨论了促使当地社会复杂化的物质基础。

史前跨欧亚大陆农作物和家畜的传播，不仅极大地促进了东西方文化的交流，还促使农牧混合经济模式在中国北方地区出现和传播。其中，新的生产力要素如牛羊的饲喂，日益成为改变和推进社会复杂性进程的重要因素。

侯亮亮介绍，距今4000年前后，中国北方不同地区纷纷涌现出各自的文化中心。有证据显示，欧亚大陆农作物（如大麦、小麦）、家畜（如牛、羊）及金属（如青铜器）传播与交换的强化，对相关文化的影响和推动尤为明显。

“在粟黍农业和家猪饲喂基础上，新增了牛羊等新的生产力要素，推动了不同文化的大发展。”侯亮亮说。动物考古研究显示，牛羊在家养动物中所占的比例大体呈现由少到多的趋势，这使得黄土高原众多不适宜种植粟黍的深沟大壑变成了优良牧场。同时，牛的畜力及羊的二次产品（奶、毛等）开始被开发和利用，粟黍农业对牛羊的饲喂也产生了相应的影响。

团队以山西兴县碧村遗址3例人骨和53例动物骨骼为研究对象，运用碳氮稳定同位素进行分析。结果显示，除了部分先民及家猪、家犬主要以碳4类粟黍类食物为生外，还有部分先民及牛、羊以碳3类和碳4类混合食物为生。

“从中可以看出，牛羊既在野生系统中生存，又食用一定量的粟黍类食物。当地众多深沟大壑并不适合粟黍农业发展，却适宜放牧牛羊，这无疑能增加物资产出。同时，外来牛羊没有侵占传统家猪的饲喂规模，反而优化了粟黍资源的利用。”侯亮亮说。

（记者韩荣）

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