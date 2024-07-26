钱正

原标题：以戏化人，培育更多国之英豪

以李国豪为原型的原创大师剧《国之英豪》在同济大学校园舞台上演。同济大学供图

我所执导的原创话剧《国之英豪》，是继2017年5月同济大学110周年校庆时成功推出校史题材的原创大型舞台剧《同舟共济》之后接到的又一原创任务。该剧被列为同济大学“十三五”“十四五”期间校园文化建设重要项目，得到了学校上下的高度重视与大力支持。

话剧《国之英豪》源于真实的人与事，以现实主义手法和高度凝练的舞台艺术表现，生动演绎了著名科学家、教育家、中国桥梁界领军人物、同济大学原校长李国豪院士感人至深、催人奋进的人生故事。

为了创作好这部剧，我与编剧，同时也是同济大学艺术与传媒学院的同事海力洪副教授查阅了大量资料，调研走访李国豪家乡，访谈了李国豪的亲属、朋友、学生，认真研究了他的一生。在此基础上，由海力洪老师完成了剧本创作，至最终推上舞台，前后历时3年。

此剧浓墨重彩地呈现了被尊称为“国之英豪”的李国豪，在青年时代立志报国的赤子之心；国外留学时的自尊自强及对中华文化的自信；以杰出科学家的身份归国后，始终紧跟党走，一路“将论文写在祖国大地上”，不断书写“改变中国的造桥传奇”，并为党的高教事业作出了卓越贡献。

我们团队创作《国之英豪》一剧，意在以李国豪的奋斗人生为缩影，表现新中国广大科技工作者对党忠诚，把个人志向与民族复兴紧密相连的崇高境界，展现以李国豪为代表的诸多“同济人”的家国情怀。

《国之英豪》同时紧扣中国梦的主题，从一个侧面生动表现了我党在中国现代化进程中发出的时代召唤，如何引领数代科技工作者求实创新、奋进不止，投身于民族复兴的伟业之中。

创作团队所追求的目标是人物刻画细腻感人、情节曲折丰盈、场景宏阔绚丽。全剧由烽烟寻路、狂风大浪、西行东归、迎接黎明、逆境求索、两个转变、历史作证等7个重场戏构成。舞台表现形式以现实主义话剧为主导，兼纳音乐、歌舞等充满艺术感染力的辅助形式和舞台艺术手段。舞台美术上追求大写意与局部写实结合的戏剧审美，突出宏大的历史背景下具体人物所处的具体环境，从而刻画人物内心世界、塑造人物丰满形象、传达人物伟大细腻的情感。

与普通商业戏剧相比，作为高校创作的校园科学大师剧，《国之英豪》的格局明显不同。总的来说，就是追求“以戏化人”——这里的“化”，是“为党育人、为国育才”光荣使命的强化，是情境的联通、思想的深化，更是时代伟力的转化。

导演的字面意思是“指导演员的表演”。而我这个导演除了指导学生演绎人物的艺术技法之外，亦专注于他们在思想和人格上的成长与提升。

连续在校史剧《同舟共济》和《国之英豪》两度饰演李国豪的同济表演专业2011届校友鲁思远，已毕业十余年，但在接到《国之英豪》出演邀约后立马推掉了其他电影拍摄。“作为一名同济大学的毕业生，我以在舞台上传承科学家精神、为后辈学子传承同济优良学风为荣。”他说。

随着年龄的增长，人生阅历的逐渐丰富，每一次饰演李国豪，鲁思远都有更加深刻的感悟。他说：“李校长不论身处何地，环境多么艰险，报国一直都是他心中的头等大事，从未改变。其实每次演完，我的内心都久久不能平静，激动、感动、敬畏……这些复杂的情绪同时冲击着我。能够成为同济学子，成为李校长的后辈，令我感到无比骄傲和自豪。‘同舟共济，自强不息’不仅是个口号，也是‘同济人’特有的精神之火。”

由于种种原因，《国之英豪》这部剧的排练是我导演生涯中第一次隔着屏幕在线进行导演工作。表演专业的6名研究生自告奋勇承担起剧组的执行导演、演员管理、行政事务等复杂工作，没想到井井有条，并不比我这个导演干得差。这也是同济表演专业多年来将专业教育、复合型人才培养、思政教育深度结合的成果。

在排练期间，让人尤为感动的是，因为特殊原因有三位学生演员临时接到演出任务，他们的名字无法出现在节目册上，其中一位同学说：“电影《特级英雄黄继光》中志愿军战士出征前曾说‘不书英雄册，便涂烈士碑。’前辈英烈、科学大师身上都有这种舍身报国的精神，今天演出《国之英豪》大师剧，便是传承科学家精神，我们不求回报。”

《国之英豪》一剧有幸于2022年被纳入由中国科协等国家五部委联合发起的“共和国的脊梁”——科学大师名校宣传工程，既体现了国家对于科学家精神的传承和优良学风涵养的重视，也体现了同济大学这样一所综合性历史名校对于文化传承与创新的不懈追求。这对于像我一样的高校艺术教育工作者来说，既是鼓励也是鞭策，激励我们未来将更多高质量作品搬上高校原创文化艺术舞台。

（作者系同济大学艺术与传媒学院表演专业主任、中国音乐剧研究会理事）

(责编：郝孟佳、李昉)