原标题：培训演练“战味”十足

国防科技大学空天科学学院学员试飞固定翼无人机。 过斌摄

盛夏长沙，碧空如洗。

国防科技大学操场上，一架白色固定翼无人机在空中盘旋，随着指令的下达，迅速朝靶标俯冲。

“命中了！”学员欢呼起来。无人机准确撞向足球门上临时搭建的网格区域中心点。“命中中心点，意味着在真实战场击中敌方目标。”走下演练场，学员们难掩兴奋之情。

毕业前夕，国防科技大学空天科学学院组织全体军人毕业学员开展了一场岗位任职能力培训演练。这场培训演练使用多型无人机系统，模拟真实战场，设计单兵近距光学侦察、自主巡飞航迹规划、战场搜索与信息获取三个专题，通过理论讲授、组装集成、实飞训练、实景运用等环节，用浓浓战味为学员本科生涯画下句号。

摸清部队需求

“一定要摸清一线部队对无人机岗位的需求。”6月上旬，国防科技大学空天科学学院一间会议室内，几位教员正在商讨培训演练方案。

前不久，空天科学学院筹划了针对全体军人毕业学员的岗位任职培训演练。考虑到无人机逐渐成为现代战争的重要装备，“无人机操作”便成为培训任务中的重头戏。

“我们应聚焦部队需求最迫切、最关注的无人机运用样式，研究无人机未来的应用潜力。”“学员通过培训应该能够自主完成航线规划、载荷控制等操作。”炎热的午后，窗外蝉鸣阵阵，教员们讨论了大半天，逐一敲定培训演练的任务筹划、课程设置、实践安排等重要步骤。

记者了解到，教员们认真梳理前期在部队调研收集的信息，通过电话回访了解部队近期需求。一份培训演练方案雏形初现：在机型方面，教员们选取多旋翼、固定翼、复合翼三类无人机；在岗位方面，他们关注飞行控制、链路设置等主要任职岗位；在任务方面，他们安排了侦察监视、巡飞打击、察打一体、目标指示等典型作战样式。

“我们要求学员自己组装、调参，独立完成任务设计与航线规划，以此更好地适应战场、适应不同状态的无人机。希望将来部队一旦需要，他们立即就能上手。”此次培训演练的负责人说。

为了最大限度模拟真实战场，教员们按照不同作战任务场景和载荷要求，设定了2公斤、6公斤和15公斤3个量级的起飞重量。按照无人机操作存在多学科内容交叉的特点，教员们将3—4名同学组成一个操作小组，不同学员在小组内承担不同任务。

提升就职信心

“1、2、3，走……”国防科技大学空天科学学院学生肖宇洋托着无人机小跑几步，用力将它投出去，不料机头重重栽向地面。

“重心位置没有调好。”肖宇洋和几位队友快速查明原因。一番调整后，无人机顺利起航。

经历两周密集的课程培训，肖宇洋对无人机有了全面立体的了解。他还和队友亲自组装无人机并操作实飞。他们选择的是小型固定翼无人机。“以前在课本中看到‘俯仰、偏航、滚转’这几个词，知道是指不同的飞行姿态。这次在实操中更深切地体会到了这几个词的含义。”肖宇洋说。

在任务规划环节，为了确保无人机姿态稳定，小组设置了矩形和圆形航线，模拟打击过程中的巡航和盘旋状态。最后一环是俯冲打击目标，他们操纵无人机击中了靶心。“特别完美！”作为队长，肖宇洋对小组的表现很满意。

航线设置看似简单，实则特别考验操作人员对战场态势的判断能力。试飞过程中，一组同学的航线设置不恰当，无人机抵近靶标前直接撞到地面、错失目标。联想到真实战场，肖宇洋感慨道：“细微的差错就可能功亏一篑。”

突发状况也是学员们需要面对的考验。学员张伟所在小组操作的是复合翼无人机，负责执行战场搜索与信息获取任务。

然而，临飞前，他们的电脑却一直调试不出无人机信号。时间一分一秒流逝，紧张的氛围笼罩着每个人，他们只好求助教员，最终发现是其他组信号干扰造成的。在教员指挥下，张伟所在小组屏蔽其他组信号后，无人机顺利完成任务。这场培训演练让学员们获益良多。一位学员感慨道：“通过培训，即将到部队的我们在面对新的岗位和身份时，多了一份信心。希望能用专业知识为部队作出实实在在的贡献。”

记者了解到，未来，国防科技大学空天科学学院教学团队计划在培训演练中突出对抗性，将无人机操作与其他装备训练结合起来，使培训演练进一步贴近战场真实环境；同时考虑教学装备与多型实战装备的对应性，训练学员在战损情况下维护装备、拆装、重新恢复等能力，让培训演练的战味越来越浓。

（顾 莹 记者 张 强）

(责编：郝孟佳、李昉)