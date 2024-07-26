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以“专业化”助推“职业化”（现场评论·新职业新活力）

刘军国
2024年07月26日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　发挥好职业教育的作用，有效对接产业需求、市场要求，新职业从业者就能以良好的职业状态、专业精神，与新业态一道加速成长

　　

　　拥有7年工作经验的民宿管家孟金锦，谈及自己的工作，言语间洋溢着干劲和喜悦，“以前家里人有些不理解这个工作，现在是国家认定的新职业，还有技术等级要求，很不一般。”

　　喜从何来？不久前，在浙江德清县，孟金锦等40名民宿管家通过了初级工等级认定考试，拿到首批民宿管家职业技能等级证书。孟金锦说，以后还要加强学习、继续考级，努力成为高级技师。在她眼中，这份新职业的精彩才刚刚开始，以后的社会认可度会越来越高。

　　产业发展有需求，职业拓展有空间。致力于提供住宿、餐饮、游览及文化体验等定制化服务，民宿管家与红火的乡村民宿产业相伴而生。作为我国乡村民宿发源地之一，德清县拥有登记在册民宿近900家，民宿管家4000余人。随着相关产业不断壮大、提质升级，吸纳就业的能力也更强了。在这种背景下，从业人员规模还将扩大，相应技能要求也会随之增加。

　　新职业需要专业技能人才。从实践来看，新职业从业人员的能力素质，直接影响着行业发展。因此，专业的教育和培训尤为重要。以民宿管家为例，早在2017年，浙江旅游职业学院就在酒店管理专业开设民宿方向班，每年招收约30人。2021年，教育部调整职业教育专业目录后，该校对接新职业发展方向，开设了民宿管理与运营专业，每年招收约50人。经过培训的毕业生，具备专业服务和管理能力，可担任民宿管家、店长、职业经理人等。可见，发挥好职业教育的作用，有效对接产业需求、市场要求，新职业从业者就能以良好的职业状态、专业精神，与新业态一道加速成长，迈上发展新台阶。

　　推动新职业专业化发展，让更多人走上技能化发展道路，有助于提高新职业的吸引力。肖春香是浙江旅游职业学院民宿方向班的首批学生，毕业后一直从事民宿管家工作。因为接受过专业训练，肖春香在工作中得心应手，“希望更多人参与进来，做点亮乡村生活的‘魔法师’。”事实证明，把握新职业发展规律，加强专业培养、做好职业规划，促进产教融合、搭建合作平台，才能让更多人有兴趣、有能力投身新领域，进而促进高质量充分就业。

　　新职业之“新”，也在于思维观念的转变。通过教育教学，浙江旅游职业学院有意识地培养学生热爱乡村、反哺家乡的情怀，激发学生到乡村创新创业的热情。在这一过程中，学生们不仅掌握了民宿运营管理服务方面的技能，还能以民宿为支点，形成观察乡村、认识乡村的新视角。实践中，有的学生已开始思考如何整合乡村资源等课题。浙江旅游职业学院教授章艺感慨，好的就业从业机会、专业学习经历，加上具有实践性、开拓性的教育理念，促使更多人干一行、爱一行、钻一行、精一行。职业形态在变，培养方式在变，从业者的思维也在变。心怀热忱，与时俱进，创新思路，不断实现自我更新、自我超越，就能在广阔的发展天地里施展拳脚、有所作为。

　　“我从事的是朝阳行业，对未来发展很有信心。”一位民宿管家的话，朴实而有力量。接受专业化的职业教育，拥抱新职业发展的宝贵机遇，一批批有技能、有知识、有见识的年轻人，必能在时代浪潮中找到属于自己的奋斗坐标。

　　（作者为本报浙江分社记者）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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