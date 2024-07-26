原标题：山东智能农机奔跑在宁夏田野上

“太酷了，这才是给农业现代化插上科技的翅膀！”7月16日，山东理工大学精准农业航空团队收获了“一箩筐”这样的赞誉。

当日，鲁宁农业科技合作示范交流活动在宁夏举办，48项山东省农业科技成果在现场发布。山东理工大学现场演示了变量施药植保无人机等精准农业航空技术与装备，青岛农业大学等高校介绍了设施农业智能装备及成果。

这正是今年山东和宁夏农业科技合作的主题——智能农机。借着科技合作的“东风”，两地铆足了劲为提高农业机械化率、降低生产成本谋篇布局。

农业航空“神器”亮相

随着指令开启，一架共轴双桨植保无人机腾空而起。它由8个旋翼动力组成，整机有效荷载可达80公斤。在喷施作业处方图的指导下，其四级流量可调智能喷头能实现有针对性地变量喷施。

在位于灵武市马家滩镇大羊其村的宁夏智能农机技术示范基地，山东理工大学校长特别助理、农业工程与食品科学学院院长兰玉彬组建的精准农业航空团队，展示了他们最新的科技创新成果——大荷载电动植保无人机。

“我们自主开发了无人机软件操作系统和视觉识别系统，其深度融合专业级飞控系统和自主喷施控制系统。特别是农机农艺融合喷杆设计，使无人机能适应不同的种植模式。”兰玉彬介绍。

围绕精准农业航空和生态无人农场两大方向，兰玉彬团队立足山东开展科研，成果辐射全国。在宁夏，团队与宁夏农林科学院深入合作，开展“宁夏优势作物病虫害农用无人机监测及防控关键技术研究与示范”等项目，取得了绿色、高效、优质的效果。

智能农机大有可为

未来谁种地？怎样种好地？智能农机大有可为。围绕这一主题，专家代表展开了交流、研讨与合作。

据统计，我国现有农机制造企业8万多家。然而，规模以上农机企业仅1700多家，中小型企业占比超过80%，且产品以传统农机装备为主，生产制造水平不高，自主创新能力偏弱。

“智能农机装备市场虽然处于起步阶段，但市场潜力巨大，农机产业园区集中分布在山东、河南、湖南等省份。”青岛农业大学学术委员会主任、机电工程学院学术院长尚书旗介绍。

数据显示，2022年我国智慧农业市场规模达868.63亿元，同比增长约26.81%。2023年，智慧农业市场规模增至940亿元，2024年预计将超过1000亿元。

山东农业大学信息科学与工程学院副院长柳平增认为，智慧农业已为乡村振兴赋能，目前我国农业机械化正朝着“全程、全面、高质、高效”方向发展。

交流会现场，“全自动蔬菜移栽机改制与研发”“主要粮食作物病虫害无人机防控”等鲁宁农业科技合作协议签订。

鲁宁合作互惠共赢

奶牛体外胚胎移植生产与高产高效养殖、智能农机装备开发、耐盐碱作物选育、设施蔬菜高效种植……宁夏农业科技部门联合山东理工大学等高校院所及科研单位，共同实施东西部科技合作项目，硕果累累。

宁夏农林科学院院长刘常青介绍，在山东农业大学、山东省农业科学院等兄弟院所的对口支援下，学院已建立起具有明显区域特色和一定优势的农业科技创新体系，形成11个大学科和43个研究领域。

山东优秀农业科技成果在宁夏田间地头大展身手，得益于鲁宁两地密切的科技合作。

特别是自2017年两地科技部门签署科技合作框架协议以来，双方在产业合作、科技成果转移转化、人才交流等方面互学互鉴、携手并进，积淀了深厚情谊。

宁夏科技厅副厅长桑长清表示：“我们将聚焦打造区域科技创新高地战略目标，全力为鲁宁科技成果转化搭建新平台，着力为鲁宁人才交流提供新舞台，尽力为山东创新主体与人才来宁开展合作交流提供新机遇。”

据介绍，当前，山东省正在加快建设现代农业强省，全力以赴加强关键核心技术攻关、加快科技成果转化。作为“科技支宁”东西部合作的重要主体，未来，山东省将坚决助力宁夏高水平建设全国东西部科技合作引领区，让更多智能农机耕耘在宁夏希望的田野上。

（记者 王迎霞 通讯员 荀晓赟 石志刚）

(责编：郝孟佳、李昉)