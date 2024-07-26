王 珂

旅游业和影视、体育、文化、餐饮等业态加快融合发展，催生出更加丰富多样的新供给，为扩大暑期消费提供了有力支点

暑期到来，旅游市场迎来出游高峰。各大出游平台的数据显示，暑期境内酒店、机票搜索热度较快上涨，避暑游、亲子游、研学游、文化游等各类产品预订量同比稳步增长。需求旺盛的暑期文旅市场，成为超大规模市场潜力的一个缩影。

相比往年，今年暑期文旅市场呈现不少新趋势新亮点。在内蒙古鄂尔多斯，那达慕传统赛马、摔跤、射箭等竞技赛事精彩纷呈，体育赛事成为消费热点；在陕西西安大唐不夜城，游览夜景、观看演出、消暑纳凉成为越来越多人的休闲选择；在新疆阿勒泰，当地推出《我的阿勒泰》取景地的旅游打卡线路，带领人们探寻雪山、草原的诗情画意。从这些消费场景中可以看到，旅游业和影视、体育、文化、餐饮等业态加快融合发展，催生出更加丰富多样的新供给，为扩大暑期消费提供了有力支点。

暑期文旅供给侧的积极变化，还包括出游环境的持续改善。6月底，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，北京全市旅游景区已全面取消预约要求。多个旅游热门目的地城市也推出景区免预约、适当延长开放时间等举措，推动景区更好应对市场变化。实施科学管理，优化预约措施，不仅增加了旅游便利度，也提升了人们的出游体验。

越来越多县域旅游目的地也在暑期迎来接待高峰。县域旅游“小而美”，能够更好满足人们“求新求精”的出游需求。比如，喜爱古建筑的人，可到山西应县一睹千年木塔；喜爱赏花的游客，江苏金湖等地是不错的打卡点；对于影视迷来说，拥有横店影视城的浙江东阳充满吸引力。服务能力不断增长，配套设施持续完善，让县域旅游目的地以高性价比赢得游客青睐。县域旅游走红，既展现出人们的文旅需求日益精细化、个性化、多元化的特点，更表明旅游业供给和服务能力的整体提升，折射出国内超大规模市场的纵深。

暑期文旅市场，各大景区的外国游客明显增多。很多外国博主在社交媒体上分享到中国旅游的见闻，把一个可信、可爱、可敬的中国形象展现给世界。数据显示，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。扩大免签“朋友圈”、提升外国游客在华便利度……我国出台的一系列政策措施，让更多外国游客“说来就来”游中国成为现实。入境游的火热，以更亲民的方式展现中国的发展进步和开放格局，为进一步扩大高水平对外开放、打造更高水平开放型经济创造了良好氛围。

据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、折扣套餐等惠民措施。持续提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境，暑期文旅市场将释放更强动能，为促进消费和扩大内需贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)