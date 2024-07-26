人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

激发暑期文旅新活力（人民时评）

王 珂
2024年07月26日08:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　旅游业和影视、体育、文化、餐饮等业态加快融合发展，催生出更加丰富多样的新供给，为扩大暑期消费提供了有力支点

　　

　　暑期到来，旅游市场迎来出游高峰。各大出游平台的数据显示，暑期境内酒店、机票搜索热度较快上涨，避暑游、亲子游、研学游、文化游等各类产品预订量同比稳步增长。需求旺盛的暑期文旅市场，成为超大规模市场潜力的一个缩影。

　　相比往年，今年暑期文旅市场呈现不少新趋势新亮点。在内蒙古鄂尔多斯，那达慕传统赛马、摔跤、射箭等竞技赛事精彩纷呈，体育赛事成为消费热点；在陕西西安大唐不夜城，游览夜景、观看演出、消暑纳凉成为越来越多人的休闲选择；在新疆阿勒泰，当地推出《我的阿勒泰》取景地的旅游打卡线路，带领人们探寻雪山、草原的诗情画意。从这些消费场景中可以看到，旅游业和影视、体育、文化、餐饮等业态加快融合发展，催生出更加丰富多样的新供给，为扩大暑期消费提供了有力支点。

　　暑期文旅供给侧的积极变化，还包括出游环境的持续改善。6月底，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，北京全市旅游景区已全面取消预约要求。多个旅游热门目的地城市也推出景区免预约、适当延长开放时间等举措，推动景区更好应对市场变化。实施科学管理，优化预约措施，不仅增加了旅游便利度，也提升了人们的出游体验。

　　越来越多县域旅游目的地也在暑期迎来接待高峰。县域旅游“小而美”，能够更好满足人们“求新求精”的出游需求。比如，喜爱古建筑的人，可到山西应县一睹千年木塔；喜爱赏花的游客，江苏金湖等地是不错的打卡点；对于影视迷来说，拥有横店影视城的浙江东阳充满吸引力。服务能力不断增长，配套设施持续完善，让县域旅游目的地以高性价比赢得游客青睐。县域旅游走红，既展现出人们的文旅需求日益精细化、个性化、多元化的特点，更表明旅游业供给和服务能力的整体提升，折射出国内超大规模市场的纵深。

　　暑期文旅市场，各大景区的外国游客明显增多。很多外国博主在社交媒体上分享到中国旅游的见闻，把一个可信、可爱、可敬的中国形象展现给世界。数据显示，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。扩大免签“朋友圈”、提升外国游客在华便利度……我国出台的一系列政策措施，让更多外国游客“说来就来”游中国成为现实。入境游的火热，以更亲民的方式展现中国的发展进步和开放格局，为进一步扩大高水平对外开放、打造更高水平开放型经济创造了良好氛围。

　　据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、折扣套餐等惠民措施。持续提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境，暑期文旅市场将释放更强动能，为促进消费和扩大内需贡献更大力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部