李 贞 何奕辰

在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县三宝侗寨，来自贵州财经大学的大学生学习非遗蓝染知识。

周光胜摄（人民图片）

小朋友在江苏省常州博物馆参观“古海精灵——三叶虫化石及古海洋演化史”特展。

史 康摄（人民图片）

眼下，正值暑期旅游旺季。文化和旅游部消息显示，暑假期间，各地将举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施。

研学游、避暑游、亲子游、文博游等形式多样的旅游产品，为暑期文旅市场注入活力。如何在暑期玩得畅快，成为网友关注的热门话题。有网友留言表示，“天气热，也挡不住出游的心”“这个夏天，全家出游很快乐”。

研学游受热捧

以大中小学生为主要客群的研学旅行成为暑期旅游市场的主力军。

新华网报道，据“去哪儿”大数据研究院统计，研学游产品的预订从5月中旬就开始起量。截至目前，预订量比去年同期增长四成左右，价格比去年略有下降。

东北网报道，这个夏天黑龙江省研学游从“一地一季”走向“全域全季”，成为旅游市场“主力”。数据显示，今年以来，哈尔滨站接待研学团体超过70批次。5月至今，儿童旅客出行较去年同期增幅38%，“铁路+研学”成为少年儿童出游主要选择。

为保障游客研学体验，多地文旅部门加大对特色优质文旅产品的推介力度，发布相关优惠政策。

人民网转载报道介绍，福建省文化和旅游厅发布福建省十大研学主题和研学推荐点，以及针对研学旅游的相关优惠政策。十大研学主题围绕世遗文化、海丝文化、闽都文化、闽南文化、妈祖文化、朱子文化、客家文化、红色文化、茶文化和非遗文化展开，推荐200余个特色研学打卡点供游客选择。

新华网报道，多地文旅部门大力打造各具特色的研学品牌活动，如辽宁省沈阳市红色文化研究会等单位联合开展推介沈阳旅游资源的主题研学活动“小使者万里行”；西安旅游集团推出“动物园奇妙夜——围炉故事会”秦岭野生动物园夜游等多条夏季研学路线；山东省济南市文化和旅游局近日组织全市非遗传习场所开展“泉润非遗——暑假研学月”活动。

央视网报道，云南省文化和旅游厅遴选了“西双版纳热带探索之旅”等10条研学线路，以及普洱景迈山茶林文化景观等20个最美旅游目的地。本次遴选的研学游线路特色鲜明，涵盖了自然科学、历史文化、民族风情等多个领域，不仅能让学生们学到知识，更能激发他们对大自然的热爱。

微博上，有不少网友分享自己的研学游体验，表达对该形式的认可。“研学游很不错。每到一处景区，排队等待的过程中，导游也会给孩子讲解历史知识。”“在西安的研学旅行中，孩子有机会参与情景剧拍摄，探访古都的历史，体验感极佳。”“研学游让孩子能在游玩中学习，在学习中游玩。”

丰富旅游体验

除了研学游，各地还针对暑期旅游旺季推出多种特色文旅活动和新型消费场景，打造旅游新体验。

人民网报道，河北省廊坊市围绕“戏剧幻城”打造文旅综合体。戏剧幻城项目融合情景装置艺术与舞台沉浸技术，打破传统戏剧演出的模式，为游客带来全新体验。福建省福州市平潭县探索“微短剧+文旅”深度融合。平潭县积极通过与平台共创、自制剧集等方式，提升地理风光的人文内涵与文旅热度。据统计，今年6月，平潭县接待国内游客95.24万人次，同比增长13.4%，实现国内旅游收入9.06亿元，同比增长37.4%。

据海林发布报道，黑龙江省海林市依托自然风光、红色资源优势，重点开发体验性高、互动性强的红色旅游项目，让红色文化“活”起来。杨子荣烈士陵园引进了“辽沈战役纪念馆—历史荣光——东北解放战争荣誉证章”专题展览，同时为团队类特别是青少年游客设置主题活动，使游客在活动中了解历史。

据中国旅游新闻网报道，北京、天津、山东等地纷纷推出夜游产品，景区及公园陆续开放夜游项目，吸引游客消夏。“缤纷夏日浙里好玩”浙江夏季文旅消费季日前开启，浙江发布了“越夜越东阳”系列活动，包括青云市集、特色美食、梨园听戏、夏日纳凉雅集等活动，丰富游客夜游体验。

多地博物馆延长暑期开放时间，并积极推出全新展览和社教活动，做热文博游市场。

长城网报道，河北省已有70多家博物馆延长开放时间为观众服务。河北博物院推出“珍奇生灵——濒危动物展”“紫禁清韵——故宫茶文化精品文物展”等多个展览；邯郸市博物馆推出“印·象大秦——封泥中的大秦帝国”展览；保定市博物馆推出“千年窑火·辉映古陉——井陉窑文化博物馆馆藏井陉窑瓷器展”，为公众提供更多选择。

南方网报道，广东省多家博物馆调整开放时间，将暑期日常开放时间调整为9时至18时，比原先延长至少半小时。此外，广东省鼓励有条件的博物馆夜间开放，国家二级以上博物馆每周原则上不少于1次，并对学生团体适当倾斜预约名额。目前，已有多家博物馆计划在暑期周末期间推出“博物馆之夜”，进一步延长夜间开放时间。

新华网报道，江苏省常州博物馆的“常博奇妙夜”活动今年暑期推出了全线开放的夜赏、非遗剧目的夜演、以“解谜”为主的夜游、与知名科普作家面对面的夜读等一系列夜间专场活动。

央视网报道，今年暑假，越来越多的博物馆、艺术馆运用多种最新数字技术，带给观众全新的观展体验。在四川博物院的“重返三星堆——古蜀王国奇幻之旅VR沉浸式体验展”，观众只需戴上VR头显设备，就能瞬间穿越回3000多年前的三星堆古国。

“博物馆夜游不仅让夜生活更加多彩，还让孩子徜徉在文博的海洋中，学到知识，提高人文素养。”“今年暑期，金沙博物馆又上新了，迫不及待去看展了。”“周一博物馆不闭馆，对于带孩子出游来说太方便了。”对各地博物馆的新举措，获得网友肯定，大家纷纷在社交媒体上留言点赞。

保障出游安全

暑期旅游旺季也正值“七上八下”防汛关键期。网友们也十分关注，如何在快乐出游的同时，玩得安全。

为保障游客出行安全，相关部门及时发布安全提示。

新华网报道，应急管理部发布提醒，7月份是暑期旅游出行高峰，各地举办户外消夏、体育赛事等大型群众性活动增多，易造成人员聚集，需加强灾害性天气过程的滚动会商研判，确保活动安全。加强民航和铁路公路运输、山区景区和涉水旅游等行业领域灾害风险研判提醒，提前落实好相关防范应对措施。

中国新闻网报道，文化和旅游部提醒广大游客关注汛期安全，密切关注目的地及沿途天气情况，提前了解旅游景区开放情况，合理规划行程；做好防暑、防雷、防雨准备，高温时避免长时间在户外活动。

黄河新闻网报道，山西省文化和旅游厅日前发布暑期汛期出游提示：旅游出行看预报，根据气象和地质灾害预警及时调整行程，避免在恶劣天气出游；涉水活动重防护，参加涉水活动听从专业人士指导，不到不明水情或危险水域游泳；风险项目需谨慎，不前往未开放的区域旅游、探险、徒步。

为保护消费者自身合法权益，在暑期参观高峰，河南博物院增设提示板和警示牌，引导观众通过正规渠道预约门票、参与研学活动。据人民网转载报道，河南博物院表示，将联合执法部门，打击利用非官方平台兜售讲解及研学项目乱象，加大对“黄牛”倒票、违规讲解、沿途拉客等妨碍公众参观秩序行为的打击整治力度。

据经济网报道，一些网站出现“云南发放大额旅游补贴”“499元6天云南深度游”等广告信息。云南省文旅执法部门提醒，此类虚假广告常在旅游旺季传播，吸引消费者落入“低价游”陷阱。对此，当地持续保持高压态势，合力整治不合理低价游乱象。

据法治网报道，新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会近日发布研学消费提示：应尽量通过正规渠道选择口碑好、规模大的研学机构；在签订合同时一定要重点关注与自身权益相关的重要条款，面对霸王条款要及时与商家协商修改；要妥善保存好相关消费证据，出现消费纠纷时积极与商家协商沟通解决，协商不成的可以向消费者权益保护组织或12315投诉举报电话投诉。

(责编：李昉、郝孟佳)