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跟着课本去旅行 体验文化的中国

2024年07月26日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：【文化评析】跟着课本去旅行 体验文化的中国

随着暑假到来，中小学生旅游出行被列入了许多家庭的日程表。据报道，2024年暑期各大旅游平台、旅行社纷纷上新研学游产品，从博物馆发现之旅，到探索自然亲子活动，再到海外游学项目，各地研学游热度继续攀升。而在众多研学游方案中，一种被称为“课本游”的旅游新形式受到众多学生和家长的欢迎。

有数据显示，那些在语文课本里被描写过的景点，比如统编版小学语文课本里的江西瑞金红井、安徽黄山、河北赵州桥、浙江金华双龙洞、北京圆明园、广东江门小鸟天堂、浙江绍兴鲁迅故居等，在暑假期间接待的中小学生游客数量大幅提高，许多中小学生都通过语文课本了解了此类景点并慕名前来打卡留念。除了语文课本外，其他课本中同样藏着众多宝藏景点和旅游线路。历史文物、自然科学同样成为“课本游”的打卡对象。

“课本游”的走红，其实是学生认知规律和深度学习的一种自然体现。以语文为例，入选语文教材的课文，都经过层层筛选，具有丰富的文学底蕴，在语言表达上也是文质兼胜，堪称经典。但课文选得再好，作者写得再美，也都是书面知识和二手经验。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”先经过课堂理论学习，再亲临现场与学过的知识、道理相对比，这本身就是儿童心理学家所说的再同化和再顺应的过程，同时也符合了人对深度学习和情感慰藉的某种需求。两千多年前，司马迁在《孔子世家》最后写道：“余读孔氏书，想见其为人。适鲁，观仲尼庙堂车服礼器，诸生以时习礼其家，余祗回留之不能去云。”这种学习需求和情感冲动，与当前“课本游”的走红可谓心同理同。

“课本游”的走红，更是一种民族共同体意识的集体共鸣，以及对文化中国自发的体认和寻根。语文教材中的许多经典篇目，是一代代中国人成长的共同记忆，比如茅以升的《赵州桥》、叶圣陶的《苏州园林》、萧红的《火烧云》、老舍的《济南的冬天》等，而《登鹳雀楼》《岳阳楼记》《滕王阁序》等古诗文更是如此。古人说：“江山留胜迹，我辈复登临。”正是在这样长辈携晚辈、一辈复一辈的反复登临、瞻仰、怀古、诉说、创作中，留下中国烙印的文化形态得以形成，成为中国文化和中国大地的独特风景。这样的独特性，是中华民族共同体意识最坚固的文化根基。事实上，这些吸引着一代代中国人前往游览、寻根、朝圣的“课本游”目的地，在慰藉、净化、充实游客自身的同时，也丰盈着中华民族共同体意识和文化中国的外延内涵。

有网友感叹：“如果不是急着赶路，语文应该是最美的学科。”新时代，随着交通的日益便利和居民生活水平的逐步提高，现在的学生完全可以实现读万卷书、行万里路。当然，“课本游”的主要受众是中小学生，因此也要更加注重传播的方式方法，在寓教于乐、寓教于游中实现对于书本知识的体认和超越。而在这种培养模式中成长起来的青少年，自然更有文化自信，更能平视世界，并在自信和平视中成为肩负强国建设、民族复兴伟业的时代新人。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)

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