原标题：【新闻随笔】脚步丈量祖国大地 内心感应时代脉搏

近日，高校大学生暑期社会实践活动正在各地展开。据媒体报道，福建师范大学组织“政治文明”专题示范实践队，牵头开展2024年福建省大学生暑期社会实践活动。山东大学、兰州大学、浙江财经大学、安徽工业大学等诸多高校通过国情民情与基层治理考察、乡村振兴与产业发展调研、优秀传统文化与区域特色文化弘扬、革命圣地寻访与国家重大战略需求体验等系列活动，积极推进大学生暑期社会实践走心走实走深。

2023年，教育部印发《关于深化高校学生暑期社会实践活动的通知》，强调要通过暑期大学生社会实践，努力回答好高等教育“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个建设教育强国的核心课题。开展好大学生暑期社会实践，充分发挥基层一线思政“大课堂”的独特作用，应注意以下几个方面。

首先，牢牢把握实践育人这个时代主题。习近平总书记强调，希望广大青年用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中。为党育人、为国育才的社会主义高校，必须始终如一地鼓励、引导、支持大学生利用暑假时间走向田野、走向车间、走向山林，亲身感受中国式现代化建设的瞩目成就和蓬勃生机，切身体验中华民族伟大复兴的磅礴力量，努力激发小我融入大我、个体学业汇入民族大业的家国情怀，从而进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

其次，坚持心怀“国之大者”的崇高理想。大学生暑期社会实践活动，应紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，学习好、领悟透党中央决策部署，全面贯彻党的二十届三中全会精神，做行走的思想传播者；追溯红色记忆，访谈历史人物，挖掘英雄故事，体悟革命情怀，做红色血脉的赓续者；围绕服务区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等，发挥大学生专业优势，展示青年使命担当；聚焦基层治理，赋能温暖社区、活力社区、美丽社区、和谐社区高水平建设，为国家治理体系和治理能力现代化建言献策；感受乡村振兴深刻变化，学习智能农业技术推广和应用，推动乡村文旅融合，促进乡村文明进步和乡村文化高质量发展。

再次，用好项目化管理这个有效方式，做实做细“项目思政”。比如，西安财经大学实施2024年大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，集中推出“聚焦发展成就，坚定理想信念”“遇见绿水青山，共建碧绿江河”等9个专项实践活动；北方工业大学2024年“青年行万里路”大学生暑期实践聚焦“汇聚思想伟力之路”“奋进强国复兴之路”等四大板块；山东大学实行思政、专业双导师制度，每支团队须配备思政导师，以进一步引导大学生在实践中立大志、明大德、成大才、担大任。项目化管理有利于凸显项目中心主题，打造多元实践格局，产出具体实践成果，最终形成大学生暑期社会实践工作闭环。

最后，完善大学生暑期社会实践“系统集成”。大学生暑期社会实践牵动方方面面，影响广泛深远。要推动校政企社联手，结合实施“时代新人铸魂工程”，构建常态化交流与合作机制；加强技术赋能，谋划“思政云课堂”“思政云平台”等网络实践场域，打造沉浸式、交互型教育实践与文化体验基地；坚持言传身教，率先垂范，常态化建立学院党政领导、思政课教师、辅导员、班主任等大学生社会实践专业指导与行动参与团队；实现内外联动，将大学生暑期社会实践与大学生创新创业、国家“互联网+”竞赛等相关活动结合起来，不断提升大学生实践能力和成果水平；推动学用一体，强化产出导向，加强成果转化和绩效管理，不断创造实践育人的更多新模式、新方法。

（作者：沈思涵，系武汉工程大学外语学院讲师）

(责编：李昉、郝孟佳)