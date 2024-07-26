本报北京7月25日电 （记者闫伊乔）7月25日，未来技术学院建设工作推进会在京召开。来自国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院、首批未来技术学院建设高校等单位的代表以及教育界、产业界有关专家参加会议。

会议指出，自2021年未来技术学院启动建设以来，各学院加快发展、深化改革，努力成为颠覆性技术创新的策源地和拔尖创新人才培养的蓄水池。面对培育发展新质生产力的新部署，建设教育强国、科技强国、人才强国的新要求，人工智能等技术进步带来的新机遇、新挑战，未来技术学院的建设工作需要持续深化、迭代创新。要抢抓战略机遇，基于中国式现代化建设需要，从催生新质生产力的“供给侧”发力，做好关键领域、关键区域、关键环节布局，强化理念变革、大师引领、突破壁垒、国际互鉴、要素重塑、智能赋能、协同育人，加快培养未来技术创新领军人才，有力支撑未来产业创新发展。

记者了解到，教育部于2021年在12所高校启动建设了首批未来技术学院，超常规、有组织培养未来技术创新领军人才，支撑未来产业创新发展。首批未来技术学院分布在北京大学、清华大学、北京航空航天大学、天津大学、东北大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、东南大学、中国科学技术大学、华中科技大学、华南理工大学和西安交通大学等12所高校。3年来，各学院与50余家科研院所、100余家龙头企业加强合作，凝练形成了30余个未来技术方向，探索了“多学科交叉、多主体协同、多要素重塑、多出口分流”的未来技术创新人才培养机制，产出了一批国内首创、国际领先的科技创新成果，涌现出一批有创新思维和创新能力的青年英才，成为促进新兴产业和未来产业发展的一支新锐力量。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 11 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)