人民网北京7月25日电 近日，营销思想史研究与营销理论建构论坛在湖南大学举行，来自多所高校的专家、学者和师生代表，围绕营销思想史研究、一般营销理论构建以及中国本土营销理论构建与创新等话题展开深入研讨。

营销思想史是研究营销思想和学说的产生、发展和变化历史的科学，是基础营销学的一个重要分支学科。论坛上，北京大学光华管理学院教授符国群对日常极易混淆的营销功能话题进行了澄清，认为“匹配”或“供需匹配”是营销最核心的功能，并通过模型进一步介绍了“供需匹配”的过程。

对于为什么要关注与研究营销思想史，中国人民大学商学院教授郭国庆认为，当前，我国营销学科正逐渐成为弱势学科，这与我国经济社会发展对营销的需求并不匹配。他倡议营销学界要立足中国经济与社会发展实际，做有影响力的研究，服务中国经济与社会的发展。

以“营销学研究：站在风口上，还是站在巨人的肩膀上?”为题，北京大学光华管理学院教授彭泗清现场作主题报告。他认为，“与其追风，不如造风，要学会站在学术巨人的肩膀上制造风口。对于营销学科来说，要追根溯源，进入经济学、心理学、社会学、人类学等相关领域，因为它们是营销学更基础的学科。”

大连理工大学经济管理学院教授董大海认为，营销学的学理基础来自多学科。要做好营销研究，不仅要基于经济学、数学、管理学、心理学等传统的营销理论方法基础，并不断汲取这些学科的新发展、新成果，还需要拓展更宽的思想理论基础。

论坛期间还举行了《营销思想史》新书分享会。该书作者、大连理工大学经济管理学院教授张闯表示，希望营销学界更多关注营销思想史和营销基础理论研究；突破微观的研究视野，用营销的视角给予一般社会（人类）发展议题更多的关注；加强与业界的深度对话及合作，给予中国企业发展所面临的现实问题更多的关注和回应。（李依环、实习生赵雪祺）

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