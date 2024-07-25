原标题：【光明时评】为“假期向学生开放校园体育设施”点赞

中小学放寒暑假了，学校里的体育场馆，孩子们还能使用吗？

当然可以。北京市教委近日发布《关于推进中小学体育设施在节假日及寒暑假向学生开放工作的通知》，明确中小学校应积极创造条件面向学生开放体育场馆设施，符合开放条件的学校应在国家法定节假日、休息日及寒暑假期间向学生开放体育设施。

学校体育设施开放，让学生们在假期里、休息日也能快乐奔跑、释放激情，这无疑是一个好消息。要说开心，不光是学生们，家长们或许是更开心的那一群人。

以往，出于安全考虑，中小学校园一直实施封闭式管理，哪怕是寒暑假、休息日也不例外。这不难理解，因为安全问题也是社会公众的共同关切。不过，如果因为放假了、休息了，就把想运动的孩子们拒之门外，并不合适。一方面，目前社会层面的公益健身场地还不够充足，而收费场地限制较多且价格不菲，特别是喜欢扎堆的孩子们很难在这些场地跟同学们约起来；另一方面，优质的校园体育设施在假期处于闲置状态，相应作用未能充分发挥，完全可以向学生们开放，这也符合就近参与体育锻炼的原则。

至于学校担忧的安全问题，其实是可以通过科学测算、精心组织、周密安排把风险降到最低的。北京市教委通知也要求，按照先室外、后室内的步骤，有序开放校内体育设施；测算各时段最大入校学生数量，合理设置入校锻炼学生人数；细化开放的时间、方式、条件，以及保障措施和工作要求等。通过明确各方责任，把各项准备事项做细做实，心中有数，好事就能办好。

其实，从今年4月起，北京经济技术开发区内中小学公共场馆已开始在节假日、休息日及寒暑假期间向本校师生、家长开放，且开放的不光是体育设施，还有学校图书馆。这样，既缓解了假日锻炼场馆“一地难求”问题，也让优质的校内公共资源与学生的成长需求无缝对接。值得一提的是，北京经开区也规定，学生每次进校可带一位家长。如此一来，学生和家长既能“亲子同行”，安全问题也得到了保障。

中小学体育设施属于公共资源，但又不完全等同于一般的社会资源。近年来，要求开放校园的呼声一直很高。湖南长沙、福建泉州、广东珠海等城市的中小学体育场地今年向社会开放，极大满足了学校附近居民就近参加体育锻炼的需求。当然，各地情况不同，也没必要“一刀切”，循序渐进、有序开放才是可行之举。不过，像以往那样，一放假就大门紧闭，“听任操场上野草疯长”的情形，不应再持续了。

今年3月，北京市发布的《关于深化生态文明实践推动首都花园城市建设的意见》也提出，推动单位体育、停车设施向社会开放、错时共享。因此，对学校来说，假期里有序开放校内体育设施也是顺理成章的事。

此外，从学生的身心成长角度考虑，假期里开放校内体育设施也好处多多。跑跑更健康，跳跳更活泼。暂时离开老师的扶持，孩子们自然会自行组队，这无疑会培养他们的团队意识，即便中间发生一些小摩擦，也会自行协商解决，这样的“碰撞”“斡旋”，其实都是成长道路上的宝贵财富。

学校的体育场馆足够大，这是运动的场所，也是人生的舞台，更是未来的美好回忆，理应尽可能地容纳下每一名热爱运动的学生。

（作者：胡印斌，系媒体评论员）

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