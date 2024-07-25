原标题：种好“小桶稻” 培育爱农心

7月24日上午，江苏省镇江市丹阳市丹凤实验小学五（6）班学生钱梓凡、吴子扬、钱皓楠来到学校，为他们班级养护的“小桶水稻”浇水，并观察记录了水稻的生长情况。看着长势喜人的“小桶水稻”，孩子们十分开心：“赵爷爷要是知道我们的秧苗长得好，一定会很高兴！”

孩子们口中的赵爷爷，就是“时代楷模”“全国脱贫攻坚楷模”赵亚夫。早在5月22日，赵亚夫就来到丹阳市丹凤实验小学，手把手地为孩子们讲解栽插秧苗技术。

“通过水稻种植等劳动实践，能更好地了解、认识、体会农耕文化的内涵，更加珍惜来自土地的劳动成果。”赵亚夫一边指导孩子们插秧，一边向他们介绍中国的农耕文化。孩子们对农耕文化产生了浓厚的兴趣，感到无比自豪。

看到一棵棵秧苗被移植到小桶内，孩子们高兴地表示，一定会照顾好这些秧苗，呵护它们成长直到收获的季节，比一比谁种出的水稻产量高。

“赵爷爷，水稻打农药、施化肥让我们吃了不放心，不打农药又会有很多虫子，使粮食减产。您是怎么解决这个问题的呢？”

“这个问题问得很好，这是我们一直在攻克的难题，也是我们现在研究的方向。”赵亚夫回答。

孩子们你一言我一语，争先恐后地与赵亚夫交流关心的农事话题。

“虽然每天都吃米饭，但孩子们不知道水稻是怎么长的。通过管理‘小桶水稻’，孩子们得以在水稻的成长、抽穗、拔节、收获中感受生命的意义，理解劳动的价值。”丹阳市丹凤实验小学校长汤英峰说。

据悉，镇江市已连续4年启动相关主题教育实践活动，近120所中小学、幼儿园已种植了3700多桶“小桶稻”。

“促进劳动教育与大中小学思政课一体化建设共融互通，对于实现教育现代化、建设教育强国意义深远。”镇江市教育局局长黄科文说，“要让更多的学校与学生参与其中，近距离感受水稻的生长过程，更加深刻地体会到农民的艰辛，努力为乡村振兴培养更多有生力量。”

（记者 苏 雁 通讯员 唐守伦）

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