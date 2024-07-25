原标题：三代人四十年，填补饲草研发世界空白

一棵苏丹草，为何值得一支高校研究团队前后三代人花了四十年时间扑在田间地头接力研究，屡屡突破技术关卡，在专业细分领域不断填补世界空白？

不久前，安徽科技学院研发团队利用5年时间在全球首次破译了苏丹草基因组，填补了全球苏丹草基因组测序和组装空白，极大缩短了新品种培育时间，为牛羊等草食动物提供了更加安全的营养餐。

此前，该团队经过7年努力，率先在国内攻克了以饲用高粱成熟胚为材料开展高粱转基因研究效率低下的问题，克服了高粱幼胚准备时间长、无法周年进行转化的缺陷，成功解决了饲用高粱生物育种问题。

多年来，该团队已拥有饲草种质资源8077份，并选育出适合农区种植的3个国家级饲料作物品种和2个省级饲草品种，这些成果为我国牛羊等产业高质量发展奠定了坚实基础。

钱章强教授是这支团队的第一代领头人，20世纪80年代起，他接连10年奔赴海南，进行了25个世代的高粱育种工作，研究出我国推广面积最大的杂交种之一“同杂2号”高粱品种，并发现了杂交高粱亲本组配规律。

“新一代的作物育种和良种繁育工作者需要在种子事业中作出比我们更大的贡献。”钱章强的话激励着团队中的每一位学生，团队的第二代领头人詹秋文就是其中一员。

詹秋文与钱章强一道，首次在国内利用高粱与苏丹草的杂种优势开展饲草育种研究，这被同行专家评价为开辟了我国饲草育种的一个新领域。“取得科研成果并不是目的，唯有应用于生产实践才能体现其价值。”秉承着这样的科研理念，如今已经成为教授的詹秋文常带领团队的师生，活跃在淮河岸边十万亩苜蓿地里，奋战在凤阳小岗村的麦田中，并在企业和高校专家之间搭起一座座桥梁，努力让科研成果服务于“三农”，助力乡村振兴。

“一人的成功，不能算成功，唯有集体的力量才是无穷的。”这是詹秋文经常挂在口头的话，也激励着以李杰勤为首的第三代科研团队。

“第一代人和第二代人主要是应用研究，如何从应用研究到基础研究，破解在生产实际中碰到的理论问题，是我们要继续做的事情。”李杰勤研究生学的是水稻研究，对饲草研究没有任何概念，必须全部从头学起。经过8年在褐色中脉高粱研究中的不懈努力，李杰勤推动学校在饲用高粱研究方面居全国前列。

“这次育种，我见到高粱从种子到成熟的全过程，虽然疲惫，但打心眼里高兴。”程正宵是安徽科技学院2022级农艺与种业专业研究生，去年11月，他跟随李杰勤前往海南育种，学习到了高粱在什么时候需要施肥、浇水、除草和打药，从一个“小白”逐步成长为娴熟的田间管理者。

在三代人的传承和40年的坚守下，安徽科技学院研发团队的科研人员，当下正紧抓安徽省大力实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的机遇，与政府部门及企事业单位持续深入合作，建立了多个产学研合作基地。

（记者 常 河 通讯员 刘 倩）

(责编：李昉、孙竞)