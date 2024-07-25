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甘肃：一堂行走的思政课

2024年07月25日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：一堂行走的思政课

　　 近日，“重走长征路 砥砺强国志”行走的思政课主题实践活动启动仪式在甘肃省白银市会宁县红军会宁会师旧址举行。本次活动由甘肃省委教育工委、甘肃省教育厅主办。

　　 会宁会师塔前，甘肃省各高校400余名师生庄严肃穆，高唱《国际歌》，向革命先辈敬献花篮、鞠躬致敬。

　　 启动仪式结束后，在“前进”的口号下，三支分队分成两列，从红军会宁会师旧址出发，沿着红军长征胜利景园、桃花山文化广场、会南路徒步追寻红色足迹。

　　 “让我们带着属于新时代青年的志气、骨气、底气，向着我们的长征路出发！”在桃花山文化广场，西北师范大学马克思主义学院副教授韩璐带来主题微思政课《长征是一群年轻人走出来的》。激昂的演讲和饱满的精神深深感染着在场的师生。

　　 “思政课堂与实践课堂同向同行，才能让道理可听可见可感可知。此次在实践教学现场讲授思政课，老师和同学们感受到的是最鲜活的历史资源和最生动的教学资源，借助实践式、体验式、沉浸式、互动式的思政课堂，思政课会更加富有生命力。”韩璐说。

　　 其间，“红色故事我来讲”“红色歌曲大家唱”等活动相继开展，师生们踊跃参与，在动人心弦的长征故事中，在耳熟能详的红色歌曲中一点点加深对长征精神的感悟。一路上歌声嘹亮，师生彼此鼓励、相互帮助，三支分队陆续在桃花山山顶集结点汇合。

　　 “这次我们身临其境，真切体验红军战士翻山越岭的艰辛，很难想象当年革命先辈是付出多大的代价才换来最后的胜利。我要努力提高自身本领，守护革命先辈拼尽全力换来的幸福生活。”兰州资源环境职业技术大学军士学院的大一学生侯骞皓说。

　　 12公里，4个小时，400余名师生在一步一个脚印中感受当年中国工农红军二万五千里长征的艰难历程，带着感情重温革命历史、缅怀革命先烈、传承红色基因、汲取奋进力量。

　　 这堂理论+体验的思政课让红色教育落地于具体实践，让书本中的红色故事有了真实可感的场景，红色文化在多样的思政课形式中传播得更深、更远。甘肃省教育系统还将挖掘利用甘肃红色文化资源，发挥好各类纪念馆、博物馆、革命遗址在红色教育中的重要作用，增强红色文化育人成效，打造红色文化育人“甘肃品牌”。

　　 （记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 姚 珂）

(责编：李昉、孙竞)

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