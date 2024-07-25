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我的荷兰求学之旅

张 莎
2024年07月25日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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作者（右）与荷兰同事在北京天坛合影。
作者供图

近日，我在北京参加了荷兰格罗宁根大学的校友招待会，与昔日师长及众多校友重逢。相见的那一刻，记忆的大门被打开，我仿佛回到了十多年前，留荷时光历历在目。

2008年9月9日，我作为中国科学院大学和格罗宁根大学双博士项目的第三届学生，踏上了求学荷兰之旅。那是我第一次出国，既兴奋又忐忑。我和同伴在阿姆斯特丹史基普机场下飞机后，买了去格罗宁根的火车票。火车穿梭在一望无际的碧绿田野上，车厢里很安静，只能听到当地人偶尔的谈话声。车窗外是一群群悠闲吃草的绵羊，棉花糖般的云朵点缀在蔚蓝的天空中。途中，师姐担心我们转错车，一直与我们保持联系，最终在格罗宁根火车站接上我们，并把我们送到住所安顿好。

还记得与导师第一次见面时，我非常紧张。导师似乎看出了我的不安，他给了我一个拥抱并说：“Sandy，我们都很欢迎你。”一番话让我倍感温暖。之后，导师特地邀请我和系里的其他几位博士生（分别来自克罗地亚、德国、荷兰）去他家里吃饭，为我接风。师母准备了美味正宗的烛光西餐。晚餐后，导师带我们参观了他家，墙上竟然挂着中国画，他还谈起了自己的北京之旅，感叹北京的现代化发展。

虽然我的导师为人温和，但他在科研上要求严格。他给我安排了一个日常指导老师，是位德国人，非常严谨。两位老师要求我们每两周举行一次会议。在荷兰的第一年，他们还安排我选修了很多课程，例如多元统计分析、高级营销模型和营销理论等。

刚开始学习时，我被分到一个小组，成员包括一位荷兰人和一位印尼人，他们的才华都很突出，尤其是荷兰同学的英语写作让人印象深刻。记得第一年期末考试时，我经常在办公室复习到深夜，然后骑自行车回家。我一边蹬着脚踏车，一边给自己鼓劲。放榜时，当我看到自己所有课程成绩都是8分（A+）时，眼泪忍不住流了下来，那段经历给予我的精神力量受益终生。

系里每年都会举办各种丰富的活动。一年一次的部门外出（Department Outing）和博士生外出（PhD Outing）活动通常是找一个景色优美的地方团建。我们去了海边，看白色沙滩和碧蓝海水相接，海鸥在空中翱翔。过荷兰传统节日时，系里通过抽签的方式让大家互相写诗，诗句需要押韵。我记得给我的诗是一位教授写的，大约有十多行。她在诗中说格罗宁根和北京一样，大家都喜欢骑自行车。

系里的人都非常友好，我结交了几位至今仍保持联系的挚友。埃丽纳是荷兰人，我从未想过能和一个外国朋友如此亲近，她是我可以倾诉秘密、在遇到困难时依靠的朋友。我毕业后几年，曾邀请她来中国上过课，我们还一起在国际知名期刊上发表了两篇论文。

工作后，我逐渐拓宽了视野，去了不少国家旅行。荷兰的留学时光始终在我心中有特殊意义。

每年圣诞，我都会给系里的老师们写信，回国十多年来从未间断。阿姆斯特丹的运河、令人惊艳的郁金香花田、小孩堤坝的风车、梵高的画作……这些连同留学生活的点点滴滴，深深地印在我的记忆里。

宝贵的留荷时光丰富了我的人生，也让我更加理解和珍视中外文化交流。

（作者现为中国科学院大学经济与管理学院副教授）

(责编：李依环、孙竞)

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