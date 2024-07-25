孙 涛

美国哈佛大学校园景色。

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找到学术兴趣

2017年，黄绮雯来到加州大学洛杉矶分校（UCLA），开始了她为期四年的大学生活。在进入大学之前，她并不确定未来自己想要做什么，之所以选择该校，不仅是因为喜欢加州的气候，还因为这所学校可以以“不定专业”（Undecided）入学，这样她可以有更多时间去探索和发现自己的兴趣。“我觉得这个选择对于当时的我来说很合适，”她表示，“让我有机会探索更多的可能性。”

美国很多大学设置了“不定专业”的申请方式。如果学生以这种方式入学，那么他们可以在大一、大二期间选修不同领域的课程，接触探索不同专业方向，帮助自己找到学术兴趣所在，并在大三阶段进入相应的专业去深度学习。

在这个过程中，黄绮雯找到了自己未来想要持续深耕的方向——癌症研究。人类对于癌症的探索从未停止。从手术切除到放射治疗再到靶向治疗药物的出现，随着科技水平的不断提高，癌症的治疗手段越发多样，效果也越发显著。这个课题深深地吸引了黄绮雯。在一次科研实习中，她负责做癌症靶向治疗的相关论文检索的工作，这需要她翻阅大量相关研究论文，并分门别类、归纳整理。癌症研究作为世界上最前沿的医学研究领域之一，相关论文中包含着大量前瞻性的科研理念和技术，这些内容令她耳目一新，也让她感受到人类在与癌症抗争的过程中，一代又一代人的努力与成果。她想要加入其中，用自己的力量为癌症的治疗作出贡献。

坚持科研理想

本科阶段，黄绮雯选择分子、细胞和发育生物学专业，同时辅修计算机专精及比较文学。这些专业跨度很大，因此她在大一、大二时必须修读大量课程。

天道酬勤，黄绮雯在UCLA收获颇丰。在申请硕士项目时，她投递了包括哈佛大学、哥伦比亚大学、卡内基梅隆大学在内的多所美国知名高校。其中，哈佛大学的计算生物与定量遗传学硕士项目在全球每年只招收十余人，竞争非常激烈。由于该项目的课程内容交叉性较强，需要申请人既有数学科学或相关领域的学历背景，又接受过生物学科的学习训练，熟悉分子生物学和遗传学，最好还具备计算机脚本和编程方面的实践知识，可谓是要求严格。受益于本科期间修读的多类课程，黄绮雯完美契合这个专业的“三维标准”。在经历了一段时间的等待之后，她收到哈佛大学录取通知。

体验名校生活

与加州一年四季温暖宜人的气候不同，哈佛大学所在的波士顿位于美国的东北部，四季分明。从去到美国求学，黄绮雯从来没有体验过零摄氏度以下的生活，也从未见过几乎能把汽车掩埋的大雪。

黄绮雯对哈佛大学的学习生活感到满足。她说：“我认识了很多拥有不同学术、文化背景的同学，也结识了很多朋友。大家虽然有不同的经历，但都对自己想要发展的领域有十足的热情和好奇，促使我们在科研进程中不断前行、突破。”

即便已经有了四年的本科经历，黄绮雯还是感到哈佛大学硕士课程有不小挑战。在她看来，硕士阶段的学习和研究更强调自学，她不仅要理解某个知识点的含义，还要利用它来解决科研过程中产生的问题。就读期间她每天的工作量很大，需要不断地去攻克难题。

黄绮雯在科研学习中渐渐找到乐趣。在第一年，她在麻省理工学院（MIT）修读了机器学习和进化遗传学课程；第二年，她在哈佛大学医学院学习和研究时，萌生了读博的念头。彼时，黄绮雯在哈佛大学医学院附属医院布列根和妇女医院辅助进行乳腺癌转录因子和通路失调项目的研究工作。在这个项目组里，导师给了她较大的发挥空间，让她去思考如何进行相关大数据研究并不断更新自己的算法和方向。黄绮雯说：“我感觉自己就像海绵一样，每天都在吸收新知识，发现新事物，观察新变化。这让我非常享受。”

在日复一日的科研进程中，黄绮雯感受到自己的学识不断丰富，想继续深入研究下去，为相关领域的发展作出贡献。

凭借着接近满分的绩点和多段扎实的科研经历，黄绮雯最终成功获得攻读牛津大学肿瘤学博士学位的资格。如今，黄绮雯已进入牛津大学医学科学部肿瘤学系进行学习。谈到未来，她说：“期待自己看到更大的世界，发现更多新事物，不断成长。”

(责编：李依环、孙竞)